Кальмары, как в ресторане, но легче: раскроем секрет хрустящей корочки без фритюра

Хрустящие, золотистые и совершенно без лишнего жира — такие жареные кальмары можно приготовить дома без фритюра и без стойкого запаха масла на кухне. Всё, что нужно, — аэрофритюрница, немного терпения и правильная мука.
Жареные кальмары — блюдо, знакомое каждому, кто хоть раз отдыхал у моря. Но классический способ их приготовления во фритюре делает результат жирным и "тяжёлым". Современные технологии позволяют добиться того же вкуса и текстуры без литров масла. Аэрофритюрница обеспечивает равномерное приготовление и создаёт хрустящую корочку, используя лишь каплю масла.
Такая версия блюда не уступает ресторанной, а по лёгкости даже превосходит её. Кальмары получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри, а готовить их — одно удовольствие, уверяет buttalapasta.it.
Для шести порций понадобятся:
1 кг свежих кальмаров;
4 ст. ложки манной муки;
2 ст. ложки кукурузной муки;
оливковое масло первого холодного отжима (в спрее);
соль по вкусу;
долька лимона для подачи.
Очистка. Аккуратно потяните за мешок одной рукой, за голову — другой. Удалите внутренности, хрящевое перо и плёнку. Промойте тушку и щупальца под проточной водой.
Подготовка. Обсушите кальмары бумажными полотенцами и нарежьте кольцами толщиной около 1 см.
Панировка. В глубокой миске смешайте манную и кукурузную муку. Добавьте щепотку соли и, при желании, сухие травы — орегано, паприку, чесночный порошок.
Обваливание. Поместите кольца кальмаров в мучную смесь и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт.
Запекание. Разложите кальмары в корзине аэрофритюрницы одним слоем. Слегка сбрызните оливковым маслом из спрея. Готовьте при температуре 180 °C в течение 12 минут, встряхнув корзину один раз в середине приготовления.
Подача. Переложите кальмары на тарелку, сбрызните лимонным соком и подавайте сразу, пока они хрустящие.
Ошибка: Перегружать корзину аэрофритюрницы.
Последствие: Корочка получается мягкой, а кальмары не прожариваются равномерно.
Альтернатива: Готовьте партиями, чтобы воздух свободно циркулировал.
Ошибка: Использовать только пшеничную муку.
Последствие: Панировка быстро размокает и не держит форму.
Альтернатива: Смешивайте манную и кукурузную муку — они делают покрытие плотным и хрустящим.
Ошибка: Использовать слишком много масла.
Последствие: Повышенная жирность и отсутствие лёгкости.
Альтернатива: Использовать масляный спрей и готовить без фритюра.
Если у вас нет аэрофритюрницы, не спешите отказываться от рецепта. Аналогичного эффекта можно добиться в духовке с конвекцией. Разложите кальмары на решётке, сбрызните маслом и запекайте при 200 °C около 15 минут. Для равномерного румянца переверните кольца в середине процесса.
|Преимущества
|Недостатки
|Минимум масла, блюдо получается лёгким
|Требуется аэрофритюрница
|Нет запаха жарки и брызг
|Порции готовятся поэтапно
|Быстрое приготовление
|Нужна точная температура
|Идеальная хрустящая корочка
|Панировка может осыпаться, если не обсушить кальмары
Миф: Без масла нельзя добиться хруста.
Правда: Приготовление в аэрофритюрнице создаёт эффект жарки за счёт циркуляции горячего воздуха.
Миф: Манка утяжеляет блюдо.
Правда: Наоборот, манная мука делает покрытие воздушным и румяным.
Миф: Кальмары обязательно должны быть свежими.
Правда: Замороженные кальмары подойдут, если их правильно разморозить и обсушить.
Как сделать кальмары мягкими?
Не пересушивайте. 10-12 минут при 180 °C достаточно, чтобы они остались нежными.
Можно ли готовить без масла вовсе?
Да, но лёгкий спрей из оливкового масла добавит золотистый оттенок и подчеркнёт вкус.
Как подать блюдо?
Идеально — с салатом из свежих овощей, заправленным оливковым маслом и лимонным соком, или с домашним соусом тартар.
Можно ли хранить остатки?
Кальмары лучше подавать сразу. Если остались, разогревайте в аэрофритюрнице 3-4 минуты при 170 °C.
Жареные кальмары без фритюра — отличная альтернатива привычному блюду. Они получаются хрустящими, золотистыми и лёгкими, при этом готовятся быстро и не оставляют запаха жарки. Если вы ищете способ наслаждаться любимым вкусом без чувства тяжести, этот рецепт станет вашим новым фаворитом.
