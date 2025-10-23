Кальмары, как в ресторане, но легче: раскроем секрет хрустящей корочки без фритюра

Хрустящие, золотистые и совершенно без лишнего жира — такие жареные кальмары можно приготовить дома без фритюра и без стойкого запаха масла на кухне. Всё, что нужно, — аэрофритюрница, немного терпения и правильная мука.

Фото: commons.wikimedia.org by Eximiousincorp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кальмары в кляре

Новый способ готовить привычное блюдо

Жареные кальмары — блюдо, знакомое каждому, кто хоть раз отдыхал у моря. Но классический способ их приготовления во фритюре делает результат жирным и "тяжёлым". Современные технологии позволяют добиться того же вкуса и текстуры без литров масла. Аэрофритюрница обеспечивает равномерное приготовление и создаёт хрустящую корочку, используя лишь каплю масла.

Такая версия блюда не уступает ресторанной, а по лёгкости даже превосходит её. Кальмары получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри, а готовить их — одно удовольствие, уверяет buttalapasta.it.

Подготовка продуктов

Для шести порций понадобятся:

1 кг свежих кальмаров;

4 ст. ложки манной муки;

2 ст. ложки кукурузной муки;

оливковое масло первого холодного отжима (в спрее);

соль по вкусу;

долька лимона для подачи.

Советы шаг за шагом (HowTo)

Очистка. Аккуратно потяните за мешок одной рукой, за голову — другой. Удалите внутренности, хрящевое перо и плёнку. Промойте тушку и щупальца под проточной водой. Подготовка. Обсушите кальмары бумажными полотенцами и нарежьте кольцами толщиной около 1 см. Панировка. В глубокой миске смешайте манную и кукурузную муку. Добавьте щепотку соли и, при желании, сухие травы — орегано, паприку, чесночный порошок. Обваливание. Поместите кольца кальмаров в мучную смесь и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт. Запекание. Разложите кальмары в корзине аэрофритюрницы одним слоем. Слегка сбрызните оливковым маслом из спрея. Готовьте при температуре 180 °C в течение 12 минут, встряхнув корзину один раз в середине приготовления. Подача. Переложите кальмары на тарелку, сбрызните лимонным соком и подавайте сразу, пока они хрустящие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Перегружать корзину аэрофритюрницы.

Последствие: Корочка получается мягкой, а кальмары не прожариваются равномерно.

Альтернатива: Готовьте партиями, чтобы воздух свободно циркулировал.

Ошибка: Использовать только пшеничную муку.

Последствие: Панировка быстро размокает и не держит форму.

Альтернатива: Смешивайте манную и кукурузную муку — они делают покрытие плотным и хрустящим.

Ошибка: Использовать слишком много масла.

Последствие: Повышенная жирность и отсутствие лёгкости.

Альтернатива: Использовать масляный спрей и готовить без фритюра.

А что если нет аэрофритюрницы?

Если у вас нет аэрофритюрницы, не спешите отказываться от рецепта. Аналогичного эффекта можно добиться в духовке с конвекцией. Разложите кальмары на решётке, сбрызните маслом и запекайте при 200 °C около 15 минут. Для равномерного румянца переверните кольца в середине процесса.

Плюсы и минусы

Преимущества Недостатки Минимум масла, блюдо получается лёгким Требуется аэрофритюрница Нет запаха жарки и брызг Порции готовятся поэтапно Быстрое приготовление Нужна точная температура Идеальная хрустящая корочка Панировка может осыпаться, если не обсушить кальмары

Мифы и правда

Миф: Без масла нельзя добиться хруста.

Правда: Приготовление в аэрофритюрнице создаёт эффект жарки за счёт циркуляции горячего воздуха.

Миф: Манка утяжеляет блюдо.

Правда: Наоборот, манная мука делает покрытие воздушным и румяным.

Миф: Кальмары обязательно должны быть свежими.

Правда: Замороженные кальмары подойдут, если их правильно разморозить и обсушить.

FAQ

Как сделать кальмары мягкими?

Не пересушивайте. 10-12 минут при 180 °C достаточно, чтобы они остались нежными.

Можно ли готовить без масла вовсе?

Да, но лёгкий спрей из оливкового масла добавит золотистый оттенок и подчеркнёт вкус.

Как подать блюдо?

Идеально — с салатом из свежих овощей, заправленным оливковым маслом и лимонным соком, или с домашним соусом тартар.

Можно ли хранить остатки?

Кальмары лучше подавать сразу. Если остались, разогревайте в аэрофритюрнице 3-4 минуты при 170 °C.

Интересные факты

В Средиземноморье кальмаров часто готовят на гриле, но современные модели аэрофритюрниц позволяют получить схожую текстуру без дыма.

Комбинация кукурузной и манной муки используется в традиционных итальянских рецептах для лёгкой, "песочной" панировки.

Аэрофритюрница тратит на 70% меньше масла, чем классическая жарка во фритюре, что делает блюдо диетическим.

Жареные кальмары без фритюра — отличная альтернатива привычному блюду. Они получаются хрустящими, золотистыми и лёгкими, при этом готовятся быстро и не оставляют запаха жарки. Если вы ищете способ наслаждаться любимым вкусом без чувства тяжести, этот рецепт станет вашим новым фаворитом.