Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фигура без диет и марафонов: фитнес-программа, в которую влюбляются с первого круга
Без полиции и нервов: теперь мелкие аварии можно оформить дороже
Опасность скрыта в капле: как бумага за секунду разоблачает плохое топливо
В Петропавловске-Камчатском появится памятник первооткрывателю Камчатки
В Госдуме ответили на инициативу Запада о создании трибунала по России
Сильнейшие животные планеты: кого природа наградила сверхспособностями
Хвоя с эффектом сияния: почему голубые ели выглядят, как из другой планеты
Мирные титаны океана оказались навигаторами: теперь ясно, почему они исчезают в километровой бездне
Новый год продлевает радость — и риски: эти привычки будут опасны в январе

Секретный гарнир, который затмит мясо: ароматная капуста с золотой корочкой

Еда

Запечённая цветная капуста в панировке — один из тех рецептов, где простота соседствует с изысканностью. Хрустящая корочка, золотистый оттенок специй, лёгкий аромат чеснока — всё это превращает обычные овощи в аппетитное блюдо, которое одинаково хорошо подойдёт и как самостоятельное угощение, и как гарнир к мясу, птице или рыбе.

Цветная капуста в кляре
Фото: Adobe Stock by oktay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветная капуста в кляре

Почему стоит приготовить

Цветная капуста, запечённая в духовке, сохраняет все свои полезные свойства. Она богата клетчаткой, витаминами группы B и редкой аминокислотой лизином, которая поддерживает иммунитет и участвует в восстановлении тканей. При этом блюдо остаётся низкокалорийным — всего около 420 ккал на порцию.

А благодаря добавлению куркумы, паприки и чеснока панировка приобретает красивый цвет и пряный аромат.

Ингредиенты на 4 порции

Продукт Количество Примечание
Цветная капуста 1 кг свежая или замороженная
Яйца куриные 2 шт. среднего размера
Сухари панировочные 150 г можно использовать пшеничные или кукурузные
Паприка молотая 1 ч. л. для цвета и сладковатого вкуса
Куркума 1 ч. л. придаёт золотистый оттенок
Чеснок сушёный 1 ч. л. можно заменить свежим
Масло оливковое 4 ст. л. используется для смазки и запекания
Соль по вкусу морская или поваренная

Таблица питательной ценности

Показатель Значение на порцию
Калорийность 420,1 ккал
Белки 14,2 г
Жиры 22 г
Углеводы 46,6 г
Категория Основное блюдо
Тип Ово-вегетарианское
Время готовки 30 минут

Как приготовить: пошагово

Шаг 1. Подготовка капусты

Удалите листья и кочерыжку, разделите кочан на соцветия. Вскипятите воду с ложкой соли и опустите капусту на 5 минут. Затем переложите её в дуршлаг и дайте слегка остыть.

Шаг 2. Приготовление панировки

В миске взбейте яйца с чесноком и щепоткой перца. В другой посуде смешайте панировочные сухари с паприкой и куркумой.

Шаг 3. Панирование

Разогрейте духовку до 200 °C. Смажьте форму оливковым маслом. Каждый кусочек капусты окуните сначала в яичную смесь, затем — в панировку.

Шаг 4. Запекание

Разложите капусту на противне, сбрызните оставшимся маслом. Запекайте 15 минут до появления румяной корочки. За 5 минут до готовности можно посыпать тёртым сыром — получится особенно аппетитно.

Шаг 5. Подача

Подавайте горячей, с лёгкими соусами — сметанным, чесночным или цацики. Такое блюдо гармонично сочетается с курицей, рыбой или картофельным пюре.

Советы шаг за шагом

  1. Для хрустящей корочки используйте сухари грубого помола.

  2. Если нет оливкового масла, подойдёт подсолнечное рафинированное.

  3. Чтобы избежать пересушивания, не держите капусту в духовке дольше 20 минут.

  4. Для аромата можно добавить немного сушёного тимьяна или орегано.

  5. Замороженные соцветия нужно варить всего 2-3 минуты перед запеканием.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Варить капусту слишком долго Теряет форму и становится мягкой Ограничить время варки 5 минутами
Слишком толстый слой панировки Корочка осыпается Обваливать тонко, слегка прижимая сухари
Запекать без масла Панировка не подрумянится Сбрызнуть оливковым маслом перед духовкой
Не остудить капусту перед панировкой Яйцо сворачивается, сухари не липнут Дать соцветиям остыть до тёплого состояния

А что если…

А что если добавить в панировку немного пармезана? Тогда блюдо станет насыщеннее по вкусу и превратится в отличный вариант праздничного гарнира. Можно также заменить часть сухарей измельчёнными кукурузными хлопьями — они придадут хруст и легкую сладость.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстрое и простое приготовление Требуется духовка
Подходит для вегетарианцев Нужно следить за временем запекания
Можно подавать в горячем и холодном виде Не хранится долго
Богато витаминами и клетчаткой При остывании теряет хруст

FAQ

— Можно ли использовать брокколи?
Да, брокколи подойдёт идеально — технология приготовления та же.

— Чем заменить панировочные сухари?
Кукурузные хлопья, измельчённые крекеры или овсяные хлопья.

— Можно ли приготовить без яиц?
Да, замените яйца смесью из воды и муки (1:1) — получится веганская версия.

— Как добиться хрустящей корочки?
Запекать на решётке, а не на противне, чтобы воздух свободно циркулировал.

Мифы и правда

Миф: запечённая цветная капуста получается пресной.
Правда: специи и чеснок делают вкус насыщенным и ароматным.

Миф: капуста теряет все витамины при запекании.
Правда: при умеренной температуре (до 200 °C) сохраняется до 80% питательных веществ.

Миф: такое блюдо нельзя включать в диету.
Правда: при минимальном количестве масла это отличное диетическое решение.

Три интересных факта

  1. Куркума не только придаёт цвет, но и обладает противовоспалительными свойствами.

  2. В цветной капусте больше витамина С, чем в апельсине.

  3. При запекании овощи сохраняют больше минералов, чем при жарке.

Исторический контекст

  1. Цветная капуста была завезена в Европу из Сирии в XVI веке и быстро стала деликатесом на столах знати.

  2. В России её активно начали выращивать только при Петре I.

  3. Сегодня существует более 50 сортов цветной капусты, включая фиолетовую и оранжевую разновидности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Сокровища без пиратов: российские и китайские ученые нашли кладовую редких металлов
Наука и техника
Сокровища без пиратов: российские и китайские ученые нашли кладовую редких металлов
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Недвижимость
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Последние материалы
Столичная реновация ускоряется: в новые квартиры переедут более 200 тысяч москвичей
Москвичи нашли способ путешествовать без виз и чемоданов — всё дело в этом маршруте
Гром среди футбольных блогеров: известное имя появилось в списках “Миротворца”
Он пахнет смертью, но нужен миру: зачем учёные оберегают самое отвратительное растение Земли
Ваня Дмитриенко поддержал Анну Пересильд на премьере: почему певец дарит цветы без повода
Посудомойка наводит туман на стёкла: как защитить посуду от налёта и потери блеска
Учёные назвали самый страшный фильм в истории: какие хорроры заставляют зрительские сердца биться чаще
Тёплый старт для метаболизма: какой завтрак превращает организм в машину для сжигания жира
Бумажные квитанции уходят в прошлое: кто пострадает от цифрового переворота в ЖКХ
Отоспаться на выходных не получится: врачи предупреждают о скрытой ловушке для организма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.