Этот салат с фунчозой можно приготовить за 10 минут — идеальный рецепт для любого времени года

Этот легкий салат на основе фунчозы идеально подойдет для любого времени года. Он может быть изменен по вашему вкусу, с добавлением остроты, например, с соусом табаско, шрирачу или халапеньо. Ключевым моментом является правильное приготовление фунчозы, чтобы она не слиплась после варки.
Порции: 3
стеклянная лапша (фунчоза) — 120 г;
консервированная кукуруза — 1 банка (350 г);
огурец — 2 шт. (240 г);
растительное масло — 2 ст. л. (34 г);
соевый соус — 2 ст. л. (30 г);
белый кунжут — 1,5 ч. л. (9 г);
черный перец молотый — по вкусу.
Помойте огурцы, откройте банку с консервированной кукурузой и слейте жидкость. Вскипятите воду в чайнике.
Положите фунчозу в глубокую миску и залейте её кипятком на несколько минут. Обязательно прочитайте инструкцию на упаковке лапши, так как иногда фунчозу нужно отваривать в течение 2-3 минут.
Откиньте лапшу на дуршлаг и немного остудите. Полейте фунчозу растительным маслом, чтобы предотвратить слипание. Для более насыщенного вкуса используйте кунжутное масло.
Нарежьте огурцы тонкой соломкой. Выложите кукурузу в салатник.
Соедините фунчозу, кукурузу и огурцы в салатнике. Заправьте соевым соусом и добавьте немного молотого перца по вкусу.
Посыпьте салат кунжутом и подайте порционно. Гостям можно предложить азиатские палочки для еды, чтобы создать атмосферу азиатского стиля.
|Ингредиент
|Описание
|Альтернатива
|Стеклянная лапша (фунчоза)
|Основной ингредиент, придающий салату текстуру
|Можно использовать рисовую лапшу или спагетти для замены.
|Кунжутное масло
|Добавляет азиатские нотки в блюдо
|Можно заменить обычным растительным маслом.
|Соевый соус
|Заправка, придающая блюду соленый вкус
|Можно заменить на терияки или бальзамический уксус.
Правильное приготовление фунчозы: обязательно следуйте инструкции на упаковке, чтобы лапша не стала слишком мягкой и не слиплась.
Использование масла: для более насыщенного вкуса используйте кунжутное масло, которое придаст салату азиатские нотки.
Острота блюда: если вы любите острые блюда, добавьте соус шрирача или чили хлопья по вкусу.
Ошибка: не полить лапшу растительным маслом сразу после варки.
Последствие: лапша слипнется и потеряет свою текстуру.
Альтернатива: полейте лапшу растительным или кунжутным маслом сразу после откидывания на дуршлаг.
Если у вас нет времени на варку фунчозы, можно заменить её на готовую лапшу, что сэкономит время, но вкус будет немного отличаться от традиционного.
Плюсы:
быстрое и легкое в приготовлении блюдо;
легко адаптируется под ваши предпочтения (добавление остроты или других овощей);
подходит для жарких дней, так как подается холодным.
Минусы:
требует внимательности при варке фунчозы, чтобы она не слиплась;
может не понравиться тем, кто не любит соевый соус.
Можно ли заменить фунчозу на другой тип лапши?
Да, можно использовать рисовую или пшеничную лапшу, но текстура будет отличаться.
Как долго можно хранить салат?
Этот салат лучше всего подавать сразу, но он может храниться в холодильнике до 2 дней.
Какую остроту можно добавить в салат?
Для остроты можно использовать соус табаско, шрирачу или просто добавить нарезанный халапеньо.
Миф: фунчоза — это только основа для супов.
Правда: фунчоза идеально подходит для салатов, придавая им легкость и текстуру, и её можно использовать в качестве замены пасты или риса.
