Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забытый продукт заиграет новыми красками: гречка преобразится
В Иркутске прошёл Отчётный круг одноименного казачьего войска
Искренность или боль? Кристина Асмус раскрыла правду о детстве в честь Дня отца
Новый скандал с молодой невестой Лепса: почему Виктория Боня подала в суд на Аврору Кибу
Не тратьте парфюм зря: вот где духи не должны быть никогда — и почему это важно
Мульчирование осенью: неожиданный способ, который защитит ваш сад от зимнего холода
Тюменские отели под ударом: новый налог грозит обнулить прибыль и разорить малый бизнес
Подъём без гор и ступеней: тренажёр, который сжигает калории быстрее, чем беговая дорожка
Чем меньше стоишь, тем быстрее греешь: три приёма, о которых забывают даже профи

Этот салат с фунчозой можно приготовить за 10 минут — идеальный рецепт для любого времени года

4:27
Еда

Этот легкий салат на основе фунчозы идеально подойдет для любого времени года. Он может быть изменен по вашему вкусу, с добавлением остроты, например, с соусом табаско, шрирачу или халапеньо. Ключевым моментом является правильное приготовление фунчозы, чтобы она не слиплась после варки.

Салат из фунчозы с кукурузой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат из фунчозы с кукурузой

Продукты для рецепта

Порции: 3

Для салата:

  • стеклянная лапша (фунчоза) — 120 г;

  • консервированная кукуруза — 1 банка (350 г);

  • огурец — 2 шт. (240 г);

  • растительное масло — 2 ст. л. (34 г);

  • соевый соус — 2 ст. л. (30 г);

  • белый кунжут — 1,5 ч. л. (9 г);

  • черный перец молотый — по вкусу.

Подготовка

Помойте огурцы, откройте банку с консервированной кукурузой и слейте жидкость. Вскипятите воду в чайнике.

Шаги приготовления

Подготовка фунчозы

Положите фунчозу в глубокую миску и залейте её кипятком на несколько минут. Обязательно прочитайте инструкцию на упаковке лапши, так как иногда фунчозу нужно отваривать в течение 2-3 минут.

Остужение и заправка фунчозы

Откиньте лапшу на дуршлаг и немного остудите. Полейте фунчозу растительным маслом, чтобы предотвратить слипание. Для более насыщенного вкуса используйте кунжутное масло.

Подготовка овощей

Нарежьте огурцы тонкой соломкой. Выложите кукурузу в салатник.

Сборка салата

Соедините фунчозу, кукурузу и огурцы в салатнике. Заправьте соевым соусом и добавьте немного молотого перца по вкусу.

Подача

Посыпьте салат кунжутом и подайте порционно. Гостям можно предложить азиатские палочки для еды, чтобы создать атмосферу азиатского стиля.

Сравнение альтернативных ингредиентов

Ингредиент Описание Альтернатива
Стеклянная лапша (фунчоза) Основной ингредиент, придающий салату текстуру Можно использовать рисовую лапшу или спагетти для замены.
Кунжутное масло Добавляет азиатские нотки в блюдо Можно заменить обычным растительным маслом.
Соевый соус Заправка, придающая блюду соленый вкус Можно заменить на терияки или бальзамический уксус.

Советы шаг за шагом

  • Правильное приготовление фунчозы: обязательно следуйте инструкции на упаковке, чтобы лапша не стала слишком мягкой и не слиплась.

  • Использование масла: для более насыщенного вкуса используйте кунжутное масло, которое придаст салату азиатские нотки.

  • Острота блюда: если вы любите острые блюда, добавьте соус шрирача или чили хлопья по вкусу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не полить лапшу растительным маслом сразу после варки.

  • Последствие: лапша слипнется и потеряет свою текстуру.

  • Альтернатива: полейте лапшу растительным или кунжутным маслом сразу после откидывания на дуршлаг.

А что если…

Если у вас нет времени на варку фунчозы, можно заменить её на готовую лапшу, что сэкономит время, но вкус будет немного отличаться от традиционного.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • быстрое и легкое в приготовлении блюдо;

  • легко адаптируется под ваши предпочтения (добавление остроты или других овощей);

  • подходит для жарких дней, так как подается холодным.

Минусы:

  • требует внимательности при варке фунчозы, чтобы она не слиплась;

  • может не понравиться тем, кто не любит соевый соус.

FAQ

Можно ли заменить фунчозу на другой тип лапши?

Да, можно использовать рисовую или пшеничную лапшу, но текстура будет отличаться.

Как долго можно хранить салат?

Этот салат лучше всего подавать сразу, но он может храниться в холодильнике до 2 дней.

Какую остроту можно добавить в салат?

Для остроты можно использовать соус табаско, шрирачу или просто добавить нарезанный халапеньо.

Мифы и правда

Миф: фунчоза — это только основа для супов.
Правда: фунчоза идеально подходит для салатов, придавая им легкость и текстуру, и её можно использовать в качестве замены пасты или риса.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Еда и рецепты
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Последние материалы
Забытый продукт заиграет новыми красками: гречка преобразится
В Иркутске прошёл Отчётный круг одноименного казачьего войска
Искренность или боль? Кристина Асмус раскрыла правду о детстве в честь Дня отца
Новый скандал с молодой невестой Лепса: почему Виктория Боня подала в суд на Аврору Кибу
Не тратьте парфюм зря: вот где духи не должны быть никогда — и почему это важно
Мульчирование осенью: неожиданный способ, который защитит ваш сад от зимнего холода
Тюменские отели под ударом: новый налог грозит обнулить прибыль и разорить малый бизнес
Подъём без гор и ступеней: тренажёр, который сжигает калории быстрее, чем беговая дорожка
Чем меньше стоишь, тем быстрее греешь: три приёма, о которых забывают даже профи
Сода — смертельный тренд? Врачи бьют тревогу из-за чудо-напитка для снижения кислотности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.