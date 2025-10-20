Десерт, который тает во рту: манговая панна-котта без лишних усилий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда
Еда

Если вы ищете лёгкий, но эффектный десерт, манговая панна-котта — идеальный выбор. В нём гармонично сочетаются сливочная мягкость и солнечная сладость спелого манго. Главное — подобрать действительно спелый фрукт и использовать сливки высокой жирности: тогда текстура получится шелковистой, а вкус — насыщенным и бархатным.

Манговая панна-котта в креманке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Манговая панна-котта в креманке

Хотите добавить тропических акцентов? Замените обычные сливки на кокосовые — получится лёгкий азиатский вариант, в котором экзотика чувствуется ещё ярче. Кстати, если под рукой нет свежего манго, можно использовать замороженный, хотя аромат будет чуть мягче.

А для оригинальной подачи попробуйте налить десерт прямо в половинки очищенного манго — эффектно и вкусно!

Ингредиенты на 4 порции

  • Вода — 120 мл.
  • Порошковый желатин — 8 г.
  • Сахар — 50 г.
  • Манго (мякоть) — 315 г.
  • Сливки 33% — 180 мл.
  • Экстракт ванили — 0,5 ч. ложки.

Приготовление

Подготовка желатина

Всыпьте желатин в миску с холодной водой и оставьте на 10-15 минут, чтобы он набух. Затем аккуратно прогрейте смесь на слабом огне, пока гранулы полностью не растворятся. Важно: не кипятите, иначе желатин потеряет свои желирующие свойства.

Смешивание с сахаром

Добавьте в тёплый желатиновый раствор сахар и размешивайте до полного растворения. Как только смесь станет однородной — снимайте с огня.

Приготовление мангового пюре

Очистите манго, отделите мякоть и измельчите в блендере до гладкой консистенции. Для яркости вкуса можно добавить немного лаймового сока — он подчеркнёт сладость фрукта и придаст лёгкую свежесть.

Объединение ингредиентов

Соедините манговое пюре с желатиновой массой, влейте сливки и добавьте ваниль. Перемешайте до однородности силиконовой лопаткой или венчиком, избегая появления пузырьков воздуха.

Охлаждение и застывание

Разлейте смесь по креманкам, стаканам или половинкам манго. Поставьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь, чтобы панна-котта полностью застыла.

Украшение и подача

Перед подачей украсьте десерт миндальными лепестками, свежей мятой или каплей мангового пюре. Для контраста подайте панна-котту с кисло-сладким соусом из маракуйи или лайма.

Советы и вариации

  • Кокосовая версия: замените сливки на кокосовые и добавьте немного стружки для аромата.
  • Диетический вариант: используйте сливки 20% и замените сахар на сироп агавы или стевию.
  • Двухслойный эффект: сделайте нижний слой манговым, верхний — сливочным.

Плюсы и минусы десерта

Плюсы Минусы
Готовится без духовки Требует времени на застывание
Эффектная подача Нужен свежий манго
Простые ингредиенты Желатин требует аккуратности

FAQ

Можно ли заменить желатин агар-агаром?
Да, только его понадобится меньше — около 3-4 г, растворять нужно при 90-95 °C.

Сколько хранится панна-котта?
До 3 суток в холодильнике, под пищевой плёнкой.

Можно ли сделать без сливок?
Да, используйте йогурт или кокосовое молоко — получится более лёгкий и освежающий вариант.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Десерт, который тает во рту: манговая панна-котта без лишних усилий
