Десерт, который тает во рту: манговая панна-котта без лишних усилий

Если вы ищете лёгкий, но эффектный десерт, манговая панна-котта — идеальный выбор. В нём гармонично сочетаются сливочная мягкость и солнечная сладость спелого манго. Главное — подобрать действительно спелый фрукт и использовать сливки высокой жирности: тогда текстура получится шелковистой, а вкус — насыщенным и бархатным.
Хотите добавить тропических акцентов? Замените обычные сливки на кокосовые — получится лёгкий азиатский вариант, в котором экзотика чувствуется ещё ярче. Кстати, если под рукой нет свежего манго, можно использовать замороженный, хотя аромат будет чуть мягче.
А для оригинальной подачи попробуйте налить десерт прямо в половинки очищенного манго — эффектно и вкусно!
Всыпьте желатин в миску с холодной водой и оставьте на 10-15 минут, чтобы он набух. Затем аккуратно прогрейте смесь на слабом огне, пока гранулы полностью не растворятся. Важно: не кипятите, иначе желатин потеряет свои желирующие свойства.
Добавьте в тёплый желатиновый раствор сахар и размешивайте до полного растворения. Как только смесь станет однородной — снимайте с огня.
Очистите манго, отделите мякоть и измельчите в блендере до гладкой консистенции. Для яркости вкуса можно добавить немного лаймового сока — он подчеркнёт сладость фрукта и придаст лёгкую свежесть.
Соедините манговое пюре с желатиновой массой, влейте сливки и добавьте ваниль. Перемешайте до однородности силиконовой лопаткой или венчиком, избегая появления пузырьков воздуха.
Разлейте смесь по креманкам, стаканам или половинкам манго. Поставьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь, чтобы панна-котта полностью застыла.
Перед подачей украсьте десерт миндальными лепестками, свежей мятой или каплей мангового пюре. Для контраста подайте панна-котту с кисло-сладким соусом из маракуйи или лайма.
|Плюсы
|Минусы
|Готовится без духовки
|Требует времени на застывание
|Эффектная подача
|Нужен свежий манго
|Простые ингредиенты
|Желатин требует аккуратности
Можно ли заменить желатин агар-агаром?
Да, только его понадобится меньше — около 3-4 г, растворять нужно при 90-95 °C.
Сколько хранится панна-котта?
До 3 суток в холодильнике, под пищевой плёнкой.
Можно ли сделать без сливок?
Да, используйте йогурт или кокосовое молоко — получится более лёгкий и освежающий вариант.
