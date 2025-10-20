Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цивилизация под водой: город 3 000 лет спал на дне озера Меццано — открытый портал в бронзовый век
Этот тренд захватил все интерьеры: почему вечные букеты стали главным украшением дома
Сажать нельзя хранить: снег на грядке не повод сдаваться — посадка луковичных в последний момент
Призрачные бригады Киева: зачем Украине подразделения, которых не существует
Хвост как баланс, взгляд как у мудреца: что делает капуцина самым человечным приматом
Кузов против времени: как сохранить блеск и не утонуть в море бесполезных защит
Ногти как после салона — без геля и формальдегида: секретная программа спасения
Клетки тела переписали учебник по нейробиологии: память живёт не только в мозге
Какой гриб медведь съест, а от какого убежит: гастрономические тайны лесного гурмана

Вяленые томаты вместо изюма: неожиданный ингредиент, который делает хлеб особенным

5:36
Еда

Домашний хлеб с вялеными томатами — это аромат, уют и вкус Средиземноморья, запечатанные в мягкой золотистой корке. Он идеально подходит к утреннему кофе, сырной тарелке или как дополнение к мясным блюдам. А главное — приготовить его не так сложно, как кажется. Главное знать несколько тонкостей.

Хлеб с вялеными томатами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хлеб с вялеными томатами

Волшебство простых ингредиентов

Основа этого хлеба — привычные продукты, которые легко найти в любой кухне: пшеничная мука, молоко, дрожжи, яйцо и немного масла. Но изюминкой рецепта становятся вяленые томаты и прованские травы — именно они придают выпечке ту неповторимую нотку, будто хлеб только что вышел из печи где-нибудь в Провансе.

Твёрдый сыр добавляет нежную солоноватость и тягучесть, а молоко делает тесто воздушным и мягким.

Чтобы вкус получился насыщенным, важно выбирать качественные ингредиенты: муку высшего сорта, натуральные вяленые томаты в оливковом масле и свежие прованские травы.

Как приготовить хлеб с вялеными томатами

Шаг за шагом

  1. В чашу миксера высыпают муку, добавляют дрожжи, соль, сахар, вливают тёплое молоко и растительное масло. Масса замешивается до эластичного теста — плотного, но мягкого на ощупь. После этого тесто оставляют в тепле на час, чтобы оно «подошло».

  2. Для начинки мелко нарезают томаты, натирают сыр, добавляют прованские травы и перемешивают.

  3. Поднявшееся тесто делят на две части и раскатывают в пласты. На один пласт выкладывают начинку, затем накрывают вторым.

  4. Получившийся «пирог» разрезают ножом для пиццы вдоль и поперёк, складывают кусочки друг на друга.

  5. Заготовку помещают в форму, смазывают яйцом (льезоном) и отправляют в духовку на 25–30 минут при 200 °C.

Получается румяный, мягкий и ароматный хлеб, который можно подавать как самостоятельное блюдо или использовать вместо булочек к супам и салатам.

Советы для идеального результата

• Если хотите, чтобы хлеб получился с лёгкой хрустящей коркой, поставьте в духовку миску с водой — пар сделает тесто мягким внутри и подрумяненным снаружи.
• Молоко можно заменить на воду, но вкус станет менее насыщенным.
• Для пикантности добавьте в начинку немного оливок или чеснока.
• Если нет миксера, тесто можно замесить руками — важно лишь хорошо вымесить его, чтобы развить клейковину.
• Готовый хлеб лучше остудить на решётке, чтобы дно не отсырело.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: добавили слишком горячее молоко.
    → Последствие: дрожжи погибнут, тесто не поднимется.
    → Альтернатива: температура жидкости должна быть около 35–38 °C.

  2. Ошибка: слишком много муки.
    → Последствие: хлеб получится плотным и сухим.
    → Альтернатива: вводите муку постепенно, следите за консистенцией — тесто должно быть мягким и податливым.

  3. Ошибка: не дали тесту постоять после формовки.
    → Последствие: хлеб может треснуть при выпекании.
    → Альтернатива: перед духовкой дайте заготовке 10–15 минут «отдохнуть».

А что если

Если заменить часть муки на цельнозерновую, хлеб получится более плотным, с насыщенным ореховым вкусом. Можно также использовать сушёные травы — базилик, орегано, розмарин — или добавить ложку томатной пасты в тесто для красивого цвета. А вегетарианцы могут исключить яйцо и сыр — тогда хлеб останется постным, но не менее ароматным.

FAQ

Как долго поднимается тесто?
Обычно около часа, но время зависит от температуры воздуха. Если в помещении прохладно, можно поставить миску рядом с включённой духовкой.

Можно ли использовать свежие томаты?
Лучше нет — они выделяют много влаги, из-за чего тесто станет мокрым. Альтернатива — слегка подсушенные в духовке дольки.

Как хранить хлеб?
После остывания заверните его в пергамент или ткань. В полиэтилене хлеб «задохнётся» и потеряет корку.

Можно ли замораживать?
Да, хлеб отлично переносит заморозку. Разморозьте при комнатной температуре, а затем слегка прогрейте в духовке.

Что подать к хлебу с томатами?
Он идеально сочетается с оливковым маслом, сыром фета, оливками и лёгкими салатами.

Мифы и правда

Миф: домашний хлеб — это долго и сложно.
Правда: на самом деле всё просто. Главное — дать тесту подняться и не спешить.

Миф: хлеб без хлебопечки не получится.
Правда: в духовке он выходит не хуже, а иногда даже вкуснее.

Миф: дрожжи вредны.
Правда: при правильной выпечке дрожжи полностью погибают, и продукт становится безопасным и полезным.

Хлеб с вялеными томатами — это не просто выпечка, а способ привнести в дом тепло и аромат Средиземноморья. Он получается румяным, мягким и душистым, а благодаря сочетанию томатов, сыра и трав напоминает о солнечных летних днях.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Домашние животные
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Домашние животные
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Домашние животные
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев Трамп потребовал от Китая уступок по редкоземельным металлам Олег Артюков Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Последние материалы
Цивилизация под водой: город 3 000 лет спал на дне озера Меццано — открытый портал в бронзовый век
Этот тренд захватил все интерьеры: почему вечные букеты стали главным украшением дома
Сажать нельзя хранить: снег на грядке не повод сдаваться — посадка луковичных в последний момент
Призрачные бригады Киева: зачем Украине подразделения, которых не существует
День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят
Хвост как баланс, взгляд как у мудреца: что делает капуцина самым человечным приматом
Кузов против времени: как сохранить блеск и не утонуть в море бесполезных защит
Вяленые томаты вместо изюма: неожиданный ингредиент, который делает хлеб особенным
Ногти как после салона — без геля и формальдегида: секретная программа спасения
Клетки тела переписали учебник по нейробиологии: память живёт не только в мозге
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.