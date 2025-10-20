Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кузов против времени: как сохранить блеск и не утонуть в море бесполезных защит
Вяленые томаты вместо изюма: неожиданный ингредиент, который делает хлеб особенным
Ногти как после салона — без геля и формальдегида: секретная программа спасения
Клетки тела переписали учебник по нейробиологии: память живёт не только в мозге
Какой гриб медведь съест, а от какого убежит: гастрономические тайны лесного гурмана
Я прыгал из штанов: Прохор Шаляпин вспомнил о тяжёлой жизни на задворках шоу-бизнеса
Битва стали и железа: кто побеждает — живой вес или бездушная машина из спортзала
После 35 тело играет по новым правилам: почему старые диеты больше не работают
Номер один по запасам и технологиям: Россия утвердила лидерство на газовом рынке

Харчо по-грузински: что добавляют в настоящий суп вместо картошки

Еда

Харчо — один из самых узнаваемых символов грузинской кухни. Острый, густой, насыщенный ароматами специй и трав, он давно занял место в меню российских хозяек. И хотя классический рецепт не предполагает картофель и готовится исключительно на говяжьем бульоне, со временем появилось множество вариаций — от домашних адаптаций до ресторанных версий с бараниной, телятиной и даже птицей.

Харчо без картошки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Харчо без картошки

Сегодня разберём вариант, в котором два вида мяса делают вкус более сложным и глубоким, а при этом суп остаётся лёгким и полезным — без картошки, но с характером настоящего грузинского харчо.

Немного истории

Название "харчо" происходит от грузинского хорци хосо, что буквально означает "говяжий суп". В традиционном варианте в него входят говядина, рис, лук, чеснок, грецкие орехи и тклапи — кислое сливовое пюре, придающее блюду характерную терпкость.

В СССР рецепт немного изменили. По инициативе наркома внешней торговли Анастаса Микояна, в массовом питании вместо говядины стали использовать баранину — она была доступнее и привычнее в некоторых регионах. А картофель добавили уже позже, когда харчо прочно вошёл в советскую кухню и стал "домашним" супом.

Современные повара часто совмещают традицию и вкус: используют и баранину, и телятину, создавая более сбалансированный, ароматный бульон.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • рис — 200 г

  • крупная луковица — 1 шт.

  • растительное масло — 50 мл

  • рубленые томаты в собственном соку — 250 г

  • лавровый лист — 1 шт.

  • молотый кориандр и хмели-сунели — по &frac12 ч. л.

  • чеснок — 5 зубчиков

  • бульон из баранины — 1,5 л

  • отварная телятина — 300 г

  • кинза — 2-3 веточки

  • соль и свежемолотый перец — по вкусу

Как приготовить

Шаг 1. Подготовка

Рис промыть и отварить до полуготовности (около 10 минут после закипания). Откинуть на сито, дать стечь воде.

Шаг 2. Основа супа

В кастрюле с толстым дном разогреть масло и обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавить томаты вместе с соком, довести до кипения.

Шаг 3. Введение специй и риса

Всыпать рис, положить лавровый лист, кориандр и хмели-сунели. Тушить всё вместе 7-8 минут, чтобы ароматы раскрылись.

Шаг 4. Мясная часть

Параллельно довести до кипения бульон. Нарезать телятину небольшими кусочками. Чеснок измельчить.

Шаг 5. Финальное соединение

Добавить чеснок и мясо в овощную смесь, перемешать, влить горячий бульон. Довести суп до кипения, посолить и поперчить. Накрыть крышкой и дать настояться 5 минут на выключенной плите.

Шаг 6. Подача

Посыпать порции мелко нарезанной кинзой. При желании подать к харчо острую аджику или кусочек лаваша.

Полезные советы

  • Если нет тклапи, можно добавить немного алычи, гранатового сока или томатной пасты — они придадут нужную кислинку.

  • Для более насыщенного вкуса часть орехов можно измельчить и добавить в бульон на этапе тушения.

  • Чтобы харчо получился густым, рис лучше не переваривать и не промывать после варки — крахмал сделает бульон шелковистым.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: варить рис прямо в бульоне.
    → Последствие: суп станет мутным, рис может перевариться.
    → Альтернатива: довести рис до полуготовности отдельно.

  • Ошибка: использовать только одно мясо.
    → Последствие: вкус получится плоским.
    → Альтернатива: сочетать баранину и телятину или добавить немного костного бульона.

  • Ошибка: экономить на специях.
    → Последствие: потеряется характер грузинской кухни.
    → Альтернатива: использовать смесь хмели-сунели, кориандр и немного уцхо-сунели.

Плюсы и минусы варианта без картофеля

Плюсы Минусы
Более лёгкий и диетический Менее сытный, чем привычный вариант
Ближе к традиционному рецепту Требует качественного бульона
Богат белком и специями Кислинка может не понравиться детям
Лучше сохраняет вкус мяса При остывании быстро густеет

FAQ

Можно ли заменить баранину говядиной?
Да, но тогда вкус станет мягче и менее пряным.

Каким должен быть рис?
Лучше использовать длиннозёрный — он не разваривается и сохраняет структуру.

Добавляют ли в харчо орехи?
В классическом грузинском рецепте — да, но их можно исключить, если хочется облегчённый вариант.

Три интересных факта

  1. Настоящее харчо всегда варят без картофеля — это адаптация, появившаяся в России.

  2. В Грузии существует несколько региональных версий: мегрельская, имеретинская и тбилисская.

  3. Суп иногда подают как второе блюдо — с меньшим количеством бульона и большим количеством мяса.

Исторический контекст

  1. Первые упоминания харчо встречаются в грузинских кулинарных книгах XVIII века.

  2. В советский период рецепт вошёл в стандарты общественного питания (ГОСТ 1950-х годов).

  3. Сегодня харчо включён в гастрономическое наследие Грузии и считается символом её кухни.

Харчо без картошки — возвращение к истокам. В нём нет ничего лишнего: только мясо, специи и густой ароматный бульон. Этот вариант сохраняет традиции, но звучит по-новому — благодаря дуэту баранины и телятины. Суп получается наваристым, пряным и удивительно домашним.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Розы замирают перед бурей: спасительный ритуал октября, который сохранит кусты живыми
Садоводство, цветоводство
Розы замирают перед бурей: спасительный ритуал октября, который сохранит кусты живыми
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Трамп потребовал от Китая уступок по редкоземельным металлам Олег Артюков Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Последние материалы
Водителей хотят лишать прав за лекарства: может ли обычная пилюля превратить вас в нарушителя
Мать не оставит: что скрывается за старым мифом о брошенных птенцах
Тёплое одеяло или смертный приговор: как неправильно укрытая земляника погибает под снегом
Новая формула объёма губ: бальзам, который работает как инъекция, но без косметолога
Даже если вы никогда не готовили, эти мини-чизкейки получатся с первого раза
Машина мечты с подвохом: 6 способов, которыми автосалоны ловят даже опытных водителей
Плитка как новая: всего несколько минут — и швы идеальны, результат вас шокирует
Рорайма — гора, где застывает время: почему её называют границей между мирами
Харчо по-грузински: что добавляют в настоящий суп вместо картошки
Ради сердца избранницы — хоть в навоз: странные брачные ритуалы египетских стервятников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.