Харчо по-грузински: что добавляют в настоящий суп вместо картошки

Харчо — один из самых узнаваемых символов грузинской кухни. Острый, густой, насыщенный ароматами специй и трав, он давно занял место в меню российских хозяек. И хотя классический рецепт не предполагает картофель и готовится исключительно на говяжьем бульоне, со временем появилось множество вариаций — от домашних адаптаций до ресторанных версий с бараниной, телятиной и даже птицей.

Харчо без картошки

Сегодня разберём вариант, в котором два вида мяса делают вкус более сложным и глубоким, а при этом суп остаётся лёгким и полезным — без картошки, но с характером настоящего грузинского харчо.

Немного истории

Название "харчо" происходит от грузинского хорци хосо, что буквально означает "говяжий суп". В традиционном варианте в него входят говядина, рис, лук, чеснок, грецкие орехи и тклапи — кислое сливовое пюре, придающее блюду характерную терпкость.

В СССР рецепт немного изменили. По инициативе наркома внешней торговли Анастаса Микояна, в массовом питании вместо говядины стали использовать баранину — она была доступнее и привычнее в некоторых регионах. А картофель добавили уже позже, когда харчо прочно вошёл в советскую кухню и стал "домашним" супом.

Современные повара часто совмещают традицию и вкус: используют и баранину, и телятину, создавая более сбалансированный, ароматный бульон.

Ингредиенты (на 4 порции)

рис — 200 г

крупная луковица — 1 шт.

растительное масло — 50 мл

рубленые томаты в собственном соку — 250 г

лавровый лист — 1 шт.

молотый кориандр и хмели-сунели — по ½ ч. л.

чеснок — 5 зубчиков

бульон из баранины — 1,5 л

отварная телятина — 300 г

кинза — 2-3 веточки

соль и свежемолотый перец — по вкусу

Как приготовить

Шаг 1. Подготовка

Рис промыть и отварить до полуготовности (около 10 минут после закипания). Откинуть на сито, дать стечь воде.

Шаг 2. Основа супа

В кастрюле с толстым дном разогреть масло и обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавить томаты вместе с соком, довести до кипения.

Шаг 3. Введение специй и риса

Всыпать рис, положить лавровый лист, кориандр и хмели-сунели. Тушить всё вместе 7-8 минут, чтобы ароматы раскрылись.

Шаг 4. Мясная часть

Параллельно довести до кипения бульон. Нарезать телятину небольшими кусочками. Чеснок измельчить.

Шаг 5. Финальное соединение

Добавить чеснок и мясо в овощную смесь, перемешать, влить горячий бульон. Довести суп до кипения, посолить и поперчить. Накрыть крышкой и дать настояться 5 минут на выключенной плите.

Шаг 6. Подача

Посыпать порции мелко нарезанной кинзой. При желании подать к харчо острую аджику или кусочек лаваша.

Полезные советы

Если нет тклапи, можно добавить немного алычи, гранатового сока или томатной пасты — они придадут нужную кислинку.

Для более насыщенного вкуса часть орехов можно измельчить и добавить в бульон на этапе тушения.

Чтобы харчо получился густым, рис лучше не переваривать и не промывать после варки — крахмал сделает бульон шелковистым.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: варить рис прямо в бульоне.

→ Последствие: суп станет мутным, рис может перевариться.

→ Альтернатива: довести рис до полуготовности отдельно.

Ошибка: использовать только одно мясо.

→ Последствие: вкус получится плоским.

→ Альтернатива: сочетать баранину и телятину или добавить немного костного бульона.

Ошибка: экономить на специях.

→ Последствие: потеряется характер грузинской кухни.

→ Альтернатива: использовать смесь хмели-сунели, кориандр и немного уцхо-сунели.

Плюсы и минусы варианта без картофеля

Плюсы Минусы Более лёгкий и диетический Менее сытный, чем привычный вариант Ближе к традиционному рецепту Требует качественного бульона Богат белком и специями Кислинка может не понравиться детям Лучше сохраняет вкус мяса При остывании быстро густеет

FAQ

Можно ли заменить баранину говядиной?

Да, но тогда вкус станет мягче и менее пряным.

Каким должен быть рис?

Лучше использовать длиннозёрный — он не разваривается и сохраняет структуру.

Добавляют ли в харчо орехи?

В классическом грузинском рецепте — да, но их можно исключить, если хочется облегчённый вариант.

Три интересных факта

Настоящее харчо всегда варят без картофеля — это адаптация, появившаяся в России. В Грузии существует несколько региональных версий: мегрельская, имеретинская и тбилисская. Суп иногда подают как второе блюдо — с меньшим количеством бульона и большим количеством мяса.

Исторический контекст

Первые упоминания харчо встречаются в грузинских кулинарных книгах XVIII века. В советский период рецепт вошёл в стандарты общественного питания (ГОСТ 1950-х годов). Сегодня харчо включён в гастрономическое наследие Грузии и считается символом её кухни.

Харчо без картошки — возвращение к истокам. В нём нет ничего лишнего: только мясо, специи и густой ароматный бульон. Этот вариант сохраняет традиции, но звучит по-новому — благодаря дуэту баранины и телятины. Суп получается наваристым, пряным и удивительно домашним.