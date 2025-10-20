Харчо по-грузински: что добавляют в настоящий суп вместо картошки

Харчо — один из самых узнаваемых символов грузинской кухни. Острый, густой, насыщенный ароматами специй и трав, он давно занял место в меню российских хозяек. И хотя классический рецепт не предполагает картофель и готовится исключительно на говяжьем бульоне, со временем появилось множество вариаций — от домашних адаптаций до ресторанных версий с бараниной, телятиной и даже птицей.
Сегодня разберём вариант, в котором два вида мяса делают вкус более сложным и глубоким, а при этом суп остаётся лёгким и полезным — без картошки, но с характером настоящего грузинского харчо.
Название "харчо" происходит от грузинского хорци хосо, что буквально означает "говяжий суп". В традиционном варианте в него входят говядина, рис, лук, чеснок, грецкие орехи и тклапи — кислое сливовое пюре, придающее блюду характерную терпкость.
В СССР рецепт немного изменили. По инициативе наркома внешней торговли Анастаса Микояна, в массовом питании вместо говядины стали использовать баранину — она была доступнее и привычнее в некоторых регионах. А картофель добавили уже позже, когда харчо прочно вошёл в советскую кухню и стал "домашним" супом.
Современные повара часто совмещают традицию и вкус: используют и баранину, и телятину, создавая более сбалансированный, ароматный бульон.
рис — 200 г
крупная луковица — 1 шт.
растительное масло — 50 мл
рубленые томаты в собственном соку — 250 г
лавровый лист — 1 шт.
молотый кориандр и хмели-сунели — по ½ ч. л.
чеснок — 5 зубчиков
бульон из баранины — 1,5 л
отварная телятина — 300 г
кинза — 2-3 веточки
соль и свежемолотый перец — по вкусу
Рис промыть и отварить до полуготовности (около 10 минут после закипания). Откинуть на сито, дать стечь воде.
В кастрюле с толстым дном разогреть масло и обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавить томаты вместе с соком, довести до кипения.
Всыпать рис, положить лавровый лист, кориандр и хмели-сунели. Тушить всё вместе 7-8 минут, чтобы ароматы раскрылись.
Параллельно довести до кипения бульон. Нарезать телятину небольшими кусочками. Чеснок измельчить.
Добавить чеснок и мясо в овощную смесь, перемешать, влить горячий бульон. Довести суп до кипения, посолить и поперчить. Накрыть крышкой и дать настояться 5 минут на выключенной плите.
Посыпать порции мелко нарезанной кинзой. При желании подать к харчо острую аджику или кусочек лаваша.
Если нет тклапи, можно добавить немного алычи, гранатового сока или томатной пасты — они придадут нужную кислинку.
Для более насыщенного вкуса часть орехов можно измельчить и добавить в бульон на этапе тушения.
Чтобы харчо получился густым, рис лучше не переваривать и не промывать после варки — крахмал сделает бульон шелковистым.
Ошибка: варить рис прямо в бульоне.
→ Последствие: суп станет мутным, рис может перевариться.
→ Альтернатива: довести рис до полуготовности отдельно.
Ошибка: использовать только одно мясо.
→ Последствие: вкус получится плоским.
→ Альтернатива: сочетать баранину и телятину или добавить немного костного бульона.
Ошибка: экономить на специях.
→ Последствие: потеряется характер грузинской кухни.
→ Альтернатива: использовать смесь хмели-сунели, кориандр и немного уцхо-сунели.
|Плюсы
|Минусы
|Более лёгкий и диетический
|Менее сытный, чем привычный вариант
|Ближе к традиционному рецепту
|Требует качественного бульона
|Богат белком и специями
|Кислинка может не понравиться детям
|Лучше сохраняет вкус мяса
|При остывании быстро густеет
Можно ли заменить баранину говядиной?
Да, но тогда вкус станет мягче и менее пряным.
Каким должен быть рис?
Лучше использовать длиннозёрный — он не разваривается и сохраняет структуру.
Добавляют ли в харчо орехи?
В классическом грузинском рецепте — да, но их можно исключить, если хочется облегчённый вариант.
Настоящее харчо всегда варят без картофеля — это адаптация, появившаяся в России.
В Грузии существует несколько региональных версий: мегрельская, имеретинская и тбилисская.
Суп иногда подают как второе блюдо — с меньшим количеством бульона и большим количеством мяса.
Первые упоминания харчо встречаются в грузинских кулинарных книгах XVIII века.
В советский период рецепт вошёл в стандарты общественного питания (ГОСТ 1950-х годов).
Сегодня харчо включён в гастрономическое наследие Грузии и считается символом её кухни.
Харчо без картошки — возвращение к истокам. В нём нет ничего лишнего: только мясо, специи и густой ароматный бульон. Этот вариант сохраняет традиции, но звучит по-новому — благодаря дуэту баранины и телятины. Суп получается наваристым, пряным и удивительно домашним.
