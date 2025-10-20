Осенний аромат в каждой ложке: нежная шарлотка с яблоками и грушами

Классическая шарлотка — простое и любимое лакомство, знакомое каждому с детства. Но если добавить в начинку груши, вкус и аромат пирога заиграют по-новому. Сладкие грушевые ломтики придают тесту сочность и лёгкий медовый оттенок, а яблоки сохраняют баланс кислинки. Получается удивительно гармоничный десерт, который одинаково хорош и к чаю, и как праздничное угощение.
Оба фрукта отлично переносят запекание, но ведут себя по-разному. Яблоки дают легкую кислинку и удерживают форму, груши придают тесту мягкость и насыщенный аромат. Главное — выбрать спелые, но не слишком сочные плоды, чтобы пирог не получился влажным.
Перед подачей тёплую шарлотку можно слегка присыпать сахарной пудрой или смазать кремом из жирной сметаны, взбитой с ложкой сахара.
|Продукт
|Количество
|Яйца
|2 шт.
|Сахар
|100 г
|Сметана 20%
|60 г
|Кефир
|60 мл
|Мука
|200 г
|Молотая корица
|1 ч. л.
|Сода
|½ ч. л.
|Лимонный сок
|½ ст. л.
|Яблоки
|2 шт.
|Груши
|2 шт.
|Сливочное масло
|10 г
Калорийность: 217,17 ккал/порция
Б/Ж/У: 4,86 г / 4,63 г / 39,20 г
Сложность: легко
Время приготовления: 1 час 10 минут
В глубокой миске взбить яйца с сахаром до пышной, светлой массы. Добавить сметану и кефир, тщательно перемешать до однородности. В это время включить духовку и разогреть её до 200 °C.
Просеять муку вместе с молотой корицей. Соду погасить лимонным соком и добавить в яично-сметанную смесь. Затем постепенно соединить всё с мукой, перемешивая лопаткой. Тесто должно получиться густым, но текучим.
Яблоки и груши вымыть, обсушить, при желании очистить от кожуры. Разрезать на половинки, удалить сердцевины и нарезать ломтиками. Если фрукты очень сладкие, можно сбрызнуть их небольшим количеством лимонного сока, чтобы сохранить свежесть вкуса.
Смазать форму сливочным маслом и выложить на дно яблоки и груши, равномерно распределив их по поверхности. Залить фрукты подготовленным тестом. При желании сверху можно посыпать небольшим количеством корицы для усиления аромата.
Отправить форму в разогретую духовку. Выпекать 40-50 минут до золотистого цвета. Проверить готовность деревянной шпажкой: если она выходит сухой — пирог готов.
Остудить шарлотку прямо в форме, затем аккуратно переложить на блюдо. При желании посыпать сахарной пудрой или украсить взбитой сметаной.
Для лучшего результата использовать муку высшего сорта и свежие продукты.
Не взбивать тесто слишком долго после добавления муки, чтобы оно не стало плотным.
Если хочется сделать пирог менее калорийным, сметану можно заменить йогуртом.
Груши лучше брать плотные: сорта "Конференция" или "Пакхам" сохраняют форму при выпекании.
Для яркости вкуса можно добавить немного ванили или кардамона.
Если выпечь шарлотку в прямоугольной форме и полностью остудить, получится удобный вариант для нарезки порционными кусочками. Такие фруктовые пирожные подойдут для фуршета или детского праздника.
|Вариант приготовления
|Особенность
|Время
|Классическая форма Ø 22 см
|Толстый, сочный пирог
|50 мин
|Прямоугольная форма
|Плотная текстура, удобно нарезать
|45 мин
|Мини-пирожные (в формочках)
|Индивидуальные порции
|30-35 мин
Чтобы шарлотка выглядела эффектно на столе, можно украсить её карамелизированными ломтиками груш или ореховой крошкой. Для лёгкого крема смешать 3 ст. л. жирной сметаны с 1 ч. л. сахара и нанести тонким слоем на тёплый пирог.
Первая шарлотка появилась во Франции в XVIII веке как способ использовать подсохший хлеб.
В России десерт прижился в XIX веке, когда яблоки стали доступнее.
Добавление груш в рецепт популяризировалось в Скандинавии и Германии, где ценят мягкий сладкий вкус фруктов.
