Как спасти урожай и удивить гостей: вяленые помидоры в масле своими руками

Если на кухне нет электросушилки, вкуснейшие вяленые помидоры можно приготовить в обычной духовке с конвекцией. Это простой и надёжный способ продлить сезон спелых томатов и получить универсальную закуску — от бутербродов до пасты и салатов.
Главный секрет — правильно выбрать плоды. Лучше всего подойдут небольшие, мясистые помидоры: сливовидные, черри или просто плотные "садовые". Они содержат меньше сока, а значит, быстрее подсыхают и сохраняют насыщенный вкус.
Домашние вяленые помидоры — это не просто альтернатива покупным. Они отличаются ароматом, не содержат консервантов, а в масле могут храниться месяцами. Несколько часов терпения — и результат порадует не хуже, чем в ресторанах Средиземноморья.
|Продукт
|Количество
|Помидоры
|4 кг
|Оливковое масло
|700 мл
|Чеснок
|5 зубчиков
|Итальянские травы
|щепотка
|Соль
|по вкусу
Калорийность: 7126,93 ккал на порцию
Соотношение Б/Ж/У: 45,87 г / 706,86 г / 156 г
Время приготовления: 4 часа + 15 минут на подготовку
Сложность: легко
Для вяления лучше всего подходят томаты плотных сортов. Черри дают сладкий вкус и быстро подсыхают, а сливовидные сохраняют форму. Помидоры должны быть одинакового размера, без трещин и с минимальным содержанием влаги.
Тщательно вымыть помидоры и обсушить. Разрезать крупные — на 4 части, черри — пополам. Кусочки должны быть примерно одинаковыми, чтобы сушились равномерно.
Застелить противень пергаментом и разложить помидоры срезом вверх. Посолить по вкусу. На этом этапе не добавляют специи: при длительном нагреве травы могут обуглиться и испортить вкус.
Включить духовку на режим конвекции (или "верх-низ", если конвекции нет) и установить температуру около 90 °C. Дверцу оставить приоткрытой, чтобы влага испарялась. Можно подложить деревянную ложку или карандаш.
Процесс занимает 4-5 часов. Готовность определяют по консистенции: томаты должны стать сухими, но при нажатии сохранять упругость.
Пока помидоры сушатся, подготовить чистые стеклянные банки — промыть, обдать кипятком и обсушить.
На дно банки налить немного оливкового масла, затем выложить слой помидоров, добавить нарезанный чеснок и щепотку итальянских трав. Повторять слои до заполнения ёмкости.
Важно: масло должно полностью покрывать томаты. Это защитит заготовку от воздуха и продлит срок хранения.
Закрытые банки поставить в холодильник на 7 дней, чтобы аромат чеснока и трав пропитал помидоры. После этого их можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в блюдах.
Если нет оливкового масла, можно использовать рафинированное подсолнечное, но вкус станет нейтральнее.
Чтобы томаты не подгорели, не превышать температуру 100 °C.
Вяленые помидоры можно замораживать в небольших порциях без масла, а перед подачей размораживать и заливать свежим.
Для длительного хранения банки можно стерилизовать 10 минут после заполнения, но вкус при этом станет мягче.
Если духовка без конвекции, можно периодически приоткрывать дверцу и переворачивать помидоры для равномерного подсыхания.
Режим "верх-низ" тоже подойдёт. В этом случае температуру следует снизить до 80-85 °C, а время увеличить до 6-7 часов. Чем дольше сушка, тем равномернее и ароматнее получится результат. Главное — не закрывать духовку герметично, чтобы влага уходила наружу.
|Метод
|Время
|Температура
|Особенности
|Духовка с конвекцией
|4-5 ч
|90 °C
|Быстрее и равномернее сушка
|Духовка без конвекции
|6-7 ч
|80-85 °C
|Требует контроля и переворачивания
|Электросушилка
|8-10 ч
|60-70 °C
|Идеальный вариант без нагрева кухни
Вяленые помидоры — универсальная закуска. Они идеально сочетаются с творожным сыром, брускеттой, пастой, рисом и мясными блюдами. Несколько ломтиков на хлебе превращают обычный перекус в изысканный обед.
Можно использовать как основу для ароматного соуса: достаточно измельчить помидоры в блендере с маслом, чесноком и орегано — получится домашняя паста, похожая на песто.
Чтобы не держать дверцу духовки открытой руками, вставьте в щель карандаш или деревянную ложку. Это поможет влаге выходить наружу и предотвратит конденсат.
Первые упоминания о вяленых помидорах встречаются в Италии XV века, где их сушили прямо на солнце.
При правильном хранении под маслом продукт не теряет вкуса до 6 месяцев.
Томаты содержат ликопин — мощный антиоксидант, сохраняющийся даже после сушки.
