Пирог, который заставит забыть про пиццу: сочная начинка и аромат, от которого невозможно устоять

Когда за окном холодает, особенно приятно приготовить что-то ароматное и питательное. Закрытый мясной пирог — как раз то, что нужно: он напоминает итальянскую кальцоне, но с насыщенным домашним вкусом. Мягкое дрожжевое тесто, сочная мясная начинка, расплавленный сыр и лёгкий аромат прованских трав превращают этот пирог в настоящее гастрономическое удовольствие.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
пирог с мясом и тыквой
Основная идея блюда
Основа пирога — слоёное дрожжевое тесто. Оно делает выпечку воздушной и хрустящей. В начинку идёт говяжий фарш, бекон, помидоры черри и сыр — сочетание, которое гарантирует насыщенный вкус. А соус из томатной пасты и майонеза придаёт пирогу пикантность и сочность. Чтобы ускорить процесс, можно взять готовое тесто — это удобно и не требует времени на расстойку.
Почти кальцоне
Как и в случае с итальянской пиццей-кальцоне, начинку закрывают вторым пластом теста и тщательно защипывают края. Благодаря этому внутри сохраняется весь сок и аромат. После выпечки тесто становится румяным, а начинка — нежной и тягучей от расплавленного сыра.
Процесс приготовления
Подготовьте ингредиенты. Разморозьте тесто заранее. Помидоры черри помойте и обсушите. Сыр натрите, а бекон нарежьте кусочками.
Обжарьте фарш. На разогретом растительном масле обжарьте говяжий фарш до золотистого цвета. Добавьте прованские травы, паприку, соль и перец.
Сделайте соус. Смешайте томатную пасту и майонез — это придаст начинке бархатистость.
Соберите пирог. Первый пласт теста раскатайте и уложите в форму, смазанную маслом. Смажьте основу соусом, затем добавьте фарш, черри, бекон и сыр.
Закройте пирог. Вторым пластом теста накройте начинку и аккуратно защипните края.
Выпекайте. Поместите пирог в духовку, разогретую до 180 °C, и пеките 30-40 минут до золотистой корочки.
Готовность можно проверить деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: не дать тесту разморозиться естественным образом. Последствие: оно треснет при раскатке. Альтернатива: достаньте тесто за 2-3 часа до готовки и дайте ему согреться при комнатной температуре.
Ошибка: пересушить фарш на сковороде. Последствие: начинка станет сухой и жёсткой. Альтернатива: готовьте фарш на среднем огне и не передерживайте.
Ошибка: слишком густо накладывать начинку. Последствие: тесто не пропечётся. Альтернатива: распределяйте начинку равномерно, оставляя 1-1,5 см до краёв.
А что если
Заменить мясо. Можно использовать куриный фарш, индейку или даже растительные заменители мяса — получится не менее сочно.
Добавить овощи. Болгарский перец, брокколи, кабачки или шампиньоны сделают пирог полезнее и разнообразнее.
Использовать сыр моцарелла. Он придаст пирогу мягкую тягучесть, как у пиццы.
FAQ
Как выбрать тесто для пирога? Берите слоёное дрожжевое тесто — оно даёт мягкость и хруст. Бездрожжевое будет плотнее и менее воздушным.
Сколько хранится пирог? Лучше съесть в течение суток. Если всё же остался кусочек — храните в холодильнике под крышкой и разогревайте в духовке.
Можно ли заморозить готовый пирог? Да, но не более чем на месяц. Размораживайте при комнатной температуре, а затем прогрейте в духовке до 150 °C.
Мифы и правда
Миф: мясной пирог — это тяжёлая и вредная пища. Правда: при умеренном употреблении и правильном выборе ингредиентов (например, нежирный фарш, меньше майонеза) он может быть вполне сбалансированным блюдом.
Миф: готовить слоёное тесто слишком сложно. Правда: сегодня в продаже есть качественные готовые варианты, которые ничуть не уступают домашнему.
Миф: пирог нельзя подавать на праздник. Правда: красиво оформленный пирог с румяной корочкой может стать центральным блюдом на столе.
Такой мясной пирог — отличное решение, когда хочется чего-то сытного и домашнего, но без лишних хлопот. Благодаря простым ингредиентам и понятной технологии он получается вкусным даже у тех, кто редко стоит у плиты. А сочетание хрустящего теста, ароматных специй и сочной начинки превращает обычный ужин в маленький праздник.