Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тревожный звонок? Поставки смартфонов из Китая в Россию рухнули
Детали закончились — моторы молчат: автозаводы Европы на грани остановки
Мозг тренируется не хуже мышц: эта простая тренировка запускает неожиданный эффект
Китайские учёные наткнулись на немыслимое на глубине 10 километров: жизнь, о которой никто не знал
Хозяйки тратят несколько часов на борщ, не зная об этой 20-минутной альтернативе
Весной они оживут, если вы сделаете одну вещь в ноябре — совет для тех, кто любит экзотику
Сердце под маской усталости: как женщины переносят инфаркт и не понимают этого
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Резкое заявление жены Сталлоне о трансгендерных* детях Голливуда: что она думает об их воспитании

Секрет раскрыт: щепотка этого ингредиента преобразит ваш кофе, усилив сладость и убрав горечь

5:39
Еда

Многие кофеманы ищут способ убрать горечь из напитка — покупают новые сорта, меняют кофемашину, играют со степенью помола. Но часто решение оказывается удивительно простым и уже давно стоит у всех на кухне. Речь идёт о самой обычной поваренной соли, способной буквально преобразить вкус кофе.

Фильтрованный кофе (или пуровер)
Фото: commons.wikimedia.org by Ethiopian coffee house, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фильтрованный кофе (или пуровер)

Этот приём не нов — он уходит корнями в традиции североевропейских стран, где соль изначально использовали для смягчения жёсткой воды. Однако эффект оказался настолько впечатляющим, что со временем привычка добавлять щепотку соли в кофе стала настоящим кулинарным лайфхаком.

Почему соль меняет вкус кофе

С научной точки зрения всё объясняется очень просто. Наши вкусовые рецепторы реагируют на разные химические соединения — горечь, сладость, кислоту и соль. Ионы натрия, содержащиеся в соли, способны временно блокировать рецепторы, отвечающие за восприятие горечи.

Такой эффект особенно полезен, если кофе получился слишком крепким, обжарка — пережаренной, или вы используете воду с высоким содержанием минералов, пишет sotury.cz.

Как именно работает этот эффект

Соль взаимодействует с горькими алкалоидами, в частности с кофеином, "приглушая" их интенсивность. Одновременно она усиливает восприятие сладких и фруктовых нот, которые в обычных условиях могут быть скрыты за горечью.

Если вы хоть раз пробовали кофе, приготовленный из зёрен средней обжарки, но почувствовали только неприятную горечь — вероятно, не хватало именно этого маленького штриха.

Советы шаг за шагом

  1. Добавляйте соль в молотый кофе до заваривания.
    Это обеспечивает равномерное распределение кристаллов и позволяет им взаимодействовать с кофейными маслами.

  2. Начинайте с минимума.
    На одну чашку достаточно буквально кончика ножа - меньше, чем щепотка. Этого хватает, чтобы убрать горечь, не изменив вкус.

  3. Экспериментируйте с дозировкой.
    Для фильтрованного кофе иногда нужно чуть больше соли, чем для эспрессо, особенно если используется жёсткая вода.

  4. Не добавляйте соль в готовый напиток.
    Делать это нужно только до заваривания — иначе эффект будет слабее, а вкус может стать солоноватым.

Таблица сравнения: разные методы заваривания кофе

Способ Сколько соли добавить Эффект
Турка Кончик ножа Смягчает вкус, делает аромат насыщеннее
Френч-пресс Щепотка на 400 мл воды Усиливает сладость и устраняет кислотность
Кофемашина Минимум — 1 гранула на порцию Делает эспрессо менее горьким
Пуровер / фильтр Немного больше — около 1/8 ч. л. Компенсирует жёсткость воды

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: добавлять соль в уже готовый кофе.
    Последствие: вкус становится плоским и неестественным.
    Альтернатива: добавляйте её в кофе перед завариванием.

  • Ошибка: использовать крупную морскую соль.
    Последствие: она не растворяется полностью.
    Альтернатива: берите мелкую каменную или экстра.

  • Ошибка: пересаливать.
    Последствие: аромат кофе теряется, напиток становится солоноватым.
    Альтернатива: начните с минимального количества и постепенно подберите дозу под себя.

А что если…

Вы любите кофе с молоком или сливками? Тогда соль работает даже лучше: она подчёркивает сливочные ноты и делает вкус более "гладким". Если же вы предпочитаете чёрный кофе, попробуйте добавить щепотку соли в турку - этот способ особенно эффективен при использовании зёрен тёмной обжарки.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Смягчает горечь и кислотность Требует аккуратной дозировки
Усиливает сладкие ноты кофе Может быть непривычен поначалу
Делает вкус более сбалансированным Не подходит для ароматизированных смесей
Прост в применении Не работает с растворимым кофе

Мифы и правда

Миф: соль испортит вкус кофе.
Правда: если добавить её правильно, вкус станет мягче, а аромат — чище.

Миф: этот способ придумали бариста XXI века.
Правда: традиция добавлять соль в кофе существует в Скандинавии уже несколько веков.

Миф: соль нейтрализует кофеин.
Правда: она не снижает количество кофеина, а лишь уменьшает восприятие горечи, связанной с ним.

FAQ

Можно ли использовать морскую или гималайскую соль?
Да, но лучше мелкого помола. Крупные кристаллы не успевают раствориться.

Сколько соли нужно на большую кофейную кружку?
Примерно 1/8 чайной ложки. Больше — не рекомендуется.

Подойдёт ли метод для растворимого кофе?
Нет, вкус получится неестественным. Метод работает только с молотыми зёрнами.

Что делать, если кофе всё равно горчит?
Попробуйте уменьшить температуру заваривания или перейти на зёрна средней обжарки.

Интересные факты

• На севере Финляндии и в Исландии соль добавляют даже в кофейные сливки.
• В некоторых частях Вьетнама практикуют "солёный кофе" — с каплей морской соли и сгущённым молоком.
• Учёные подтверждают: щепотка соли активирует рецепторы сладости и делает кофе более сбалансированным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Садоводство, цветоводство
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Хранили шины как всегда — и остались без сцепления: ошибка, которую совершают почти все автолюбители
Авто
Хранили шины как всегда — и остались без сцепления: ошибка, которую совершают почти все автолюбители
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Россия раскрыла главное преимущество Су-57: теперь истребитель опаснее, чем когда-либо
Гигант возвращается: битва за российский контейнерный рынок началась
Гигант возвращается: битва за российский контейнерный рынок началась
Последние материалы
Резкое заявление жены Сталлоне о трансгендерных* детях Голливуда: что она думает об их воспитании
Гиганты из стали крутят историю: ветер становится символом новой эпохи электричества
Чистая душевая кабина без усилий: самые простые методы, о которых вы не знали
Огородники сходят с ума по новинке: томат без кожи называют самым вкусным черри сезона
Самая сложная зона для женщин: как запустить сжигание жира на бёдрах без изнуряющих тренировок
14,6 млн россиян выбрали режим самозанятого: главные факторы популярности
Надёжность всё ещё в цене, но доставка — нет: почему японские авто стали реже попадать в Россию
У пьяного за рулём могут забрать машину: названы два главных условия
Секрет раскрыт: щепотка этого ингредиента преобразит ваш кофе, усилив сладость и убрав горечь
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.