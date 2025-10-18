Киш со шпинатом и сыром: готовим блюдо, которое любят во всём мире

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:52
Еда

Киш (quiche) — французское блюдо, родом из региона Лотарингия, где впервые появился знаменитый quiche Lorraine, открытый пирог из песочного теста с яично-сливочной начинкой, копчёным беконом и сыром.

Киш со шпинатом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Киш со шпинатом

Со временем это блюдо стало канвой для бесконечных вариаций: с луком, грибами, рыбой, овощами и, конечно, шпинатом.

В XX веке киш стал символом французской домашней гастрономии - блюдом, объединяющим простоту и элегантность. Сегодня его готовят в пекарнях Парижа и маленьких кафе Прованса, а также на кухнях по всему миру, ведь для него не нужно ни редких ингредиентов, ни сложных техник.

Ингредиенты

Тесто

  • 250 г муки

  • 125 г сливочного масла

  • 1 яйцо

  • 25 мл холодной воды

  • щепотка соли

Начинка

  • 250 г свежего шпината

  • 1 луковица

  • 2 зубчика чеснока

  • 200 г тёртого пармезана

  • 3 яйца

  • 50-100 г бекона

  • 250 мл сметаны или сливок

  • соль, свежемолотый чёрный перец

Приготовление

1. Песочное тесто

Замесите тесто из муки, сливочного масла, яйца, воды и щепотки соли. Сформируйте шар, заверните в плёнку и оставьте в холодильнике минимум на час. После охлаждения раскатайте пласт толщиной 3-4 мм и выложите в форму. Проколите вилкой.

Выпекайте при 160 °C около 30 минут, остудите.

2. Шпинатная начинка

Обжарьте кубики бекона до лёгкой хрустящей корочки. Добавьте нарезанный лук и чеснок, затем шпинат. Обжаривайте до испарения влаги. Остудите.

3. Сырная смесь

 В миске взбейте сливки с яйцами, приправьте солью и перцем. Смешайте всё со шпинатом, сыром и беконом. Консистенция должна быть густой, но не плотной.

4. Выпечка

Вылейте начинку на подготовленное тесто и выпекайте при 180 °C около 30 минут, пока верх не подрумянится. Перед подачей дайте кишу постоять 10 минут, чтобы структура стабилизировалась.

Практические советы

  • Если вы используете замороженный шпинат, предварительно хорошо отожмите влагу, иначе начинка получится водянистой.

  • Для лёгкой версии замените сливки на греческий йогурт или кефир.

  • Киш вкусен и в тёплом, и в холодном виде; на следующий день он становится даже ароматнее.

  • Классическое сопровождение — лёгкий салат с рукколой и лимонной заправкой.

Пищевая и культурная ценность

Шпинатный киш — пример умного питания: сочетание белков, клетчатки и полезных жиров делает его сбалансированным блюдом. Он богат кальцием, железом и витамином K. В кулинарной культуре Европы киш символизирует гостеприимство: его подают на воскресных бранчах, семейных ужинах и пикниках.

FAQ

Можно ли приготовить киш без сливок?
Да, замените сливки на сметану или обезжиренный йогурт — текстура будет плотнее, но вкус сохранится.

Как сделать тесто хрустящим?
Используйте холодное масло и ледяную воду, а перед выпечкой обязательно охлаждайте тесто.

Как хранить киш?
До 3 дней в холодильнике. Разогревайте при 160 °C, чтобы не пересушить.

С чем подать?
Отлично сочетается с белым сухим вином (например, совиньон блан) или травяным чаем с лимоном.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
