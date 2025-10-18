Киш со шпинатом и сыром: готовим блюдо, которое любят во всём мире

Киш (quiche) — французское блюдо, родом из региона Лотарингия, где впервые появился знаменитый quiche Lorraine, открытый пирог из песочного теста с яично-сливочной начинкой, копчёным беконом и сыром.

Со временем это блюдо стало канвой для бесконечных вариаций: с луком, грибами, рыбой, овощами и, конечно, шпинатом.

В XX веке киш стал символом французской домашней гастрономии - блюдом, объединяющим простоту и элегантность. Сегодня его готовят в пекарнях Парижа и маленьких кафе Прованса, а также на кухнях по всему миру, ведь для него не нужно ни редких ингредиентов, ни сложных техник.

Ингредиенты

Тесто

250 г муки

125 г сливочного масла

1 яйцо

25 мл холодной воды

щепотка соли

Начинка

250 г свежего шпината

1 луковица

2 зубчика чеснока

200 г тёртого пармезана

3 яйца

50-100 г бекона

250 мл сметаны или сливок

соль, свежемолотый чёрный перец

Приготовление

1. Песочное тесто

Замесите тесто из муки, сливочного масла, яйца, воды и щепотки соли. Сформируйте шар, заверните в плёнку и оставьте в холодильнике минимум на час. После охлаждения раскатайте пласт толщиной 3-4 мм и выложите в форму. Проколите вилкой.

Выпекайте при 160 °C около 30 минут, остудите.

2. Шпинатная начинка

Обжарьте кубики бекона до лёгкой хрустящей корочки. Добавьте нарезанный лук и чеснок, затем шпинат. Обжаривайте до испарения влаги. Остудите.

3. Сырная смесь

В миске взбейте сливки с яйцами, приправьте солью и перцем. Смешайте всё со шпинатом, сыром и беконом. Консистенция должна быть густой, но не плотной.

4. Выпечка

Вылейте начинку на подготовленное тесто и выпекайте при 180 °C около 30 минут, пока верх не подрумянится. Перед подачей дайте кишу постоять 10 минут, чтобы структура стабилизировалась.

Практические советы

Если вы используете замороженный шпинат, предварительно хорошо отожмите влагу, иначе начинка получится водянистой.

Для лёгкой версии замените сливки на греческий йогурт или кефир.

Киш вкусен и в тёплом, и в холодном виде; на следующий день он становится даже ароматнее.

Классическое сопровождение — лёгкий салат с рукколой и лимонной заправкой.

Пищевая и культурная ценность

Шпинатный киш — пример умного питания: сочетание белков, клетчатки и полезных жиров делает его сбалансированным блюдом. Он богат кальцием, железом и витамином K. В кулинарной культуре Европы киш символизирует гостеприимство: его подают на воскресных бранчах, семейных ужинах и пикниках.

FAQ

Можно ли приготовить киш без сливок?

Да, замените сливки на сметану или обезжиренный йогурт — текстура будет плотнее, но вкус сохранится.

Как сделать тесто хрустящим?

Используйте холодное масло и ледяную воду, а перед выпечкой обязательно охлаждайте тесто.

Как хранить киш?

До 3 дней в холодильнике. Разогревайте при 160 °C, чтобы не пересушить.

С чем подать?

Отлично сочетается с белым сухим вином (например, совиньон блан) или травяным чаем с лимоном.