Этот вкус невозможно забыть — напиток, который сделает вечер идеальным

Осенью особенно хочется уюта — и "золотое молоко" подходит для этого идеально. Его яркий цвет и ароматный вкус создают ощущение тепла даже в пасмурный день. Куркума придаёт напитку насыщенный жёлтый оттенок, а молоко делает вкус мягким и сливочным. Такой напиток не только вкусен, но и полезен: он укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ и помогает расслабиться перед сном.
Куркума — главная звезда этого рецепта. Она известна своими противовоспалительными свойствами, улучшает пищеварение и придаёт бодрость. В сочетании с молоком специя превращается в ароматный, слегка острый и согревающий напиток, который часто называют "эликсиром здоровья".
|Компонент
|Количество
|Молотая куркума
|4 ст. л. (≈ 40 г)
|Молоко
|2 стакана (≈ 400 мл)
|Вода
|2 стакана (≈ 400 мл)
|Мёд
|по вкусу
Сделайте основу.
Разведите куркуму водой, поставьте смесь на умеренный огонь и прогрейте около 10 минут. Масса должна немного загустеть и приобрести глубокий жёлтый цвет.
Смешайте с молоком.
В отдельном сотейнике подогрейте молоко, добавьте 2 чайные ложки куркумной смеси и тщательно размешайте. По желанию добавьте мёд — он смягчит вкус и сделает напиток ароматнее.
Подача.
Разлейте напиток по чашкам и пейте в горячем или тёплом виде. Остаток куркумной смеси можно хранить в холодильнике и использовать при следующем приготовлении.
Традиционно напиток пьют курсом — по одному стакану перед сном в течение 30-40 дней. Он помогает укрепить иммунитет, улучшить сон и поддержать тонус в межсезонье.
Для насыщенного вкуса можно добавить щепотку чёрного перца — он усиливает действие куркумина.
Вегетарианский вариант: замените коровье молоко на кокосовое или овсяное.
Не рекомендуется пить напиток при заболеваниях желчного пузыря и в первые месяцы беременности.
|Плюсы
|Минусы
|Согревает и повышает иммунитет
|Имеет специфический вкус, не всем по душе
|Натуральный антиоксидант
|Не подходит при некоторых заболеваниях
|Легко готовится
|Может окрашивать посуду
|Улучшает пищеварение
|При чрезмерном употреблении вызывает сухость во рту
Куркума — растение из семейства имбирных, родом из Индии.
В аюрведической медицине "золотое молоко" используется как средство против усталости.
Чёрный перец повышает усвояемость куркумина почти в 20 раз.
