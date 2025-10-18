Мясо, которое тает во рту: всего 5 минут на маринад — а вкус будто из ресторана

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Когда хочется чего-то по-настоящему сытного и ароматного, свиные стейки — идеальный выбор. Особенно если замариновать их в пикантной смеси с хреном. Такой маринад готовится всего за несколько минут, не требует лишних усилий, а результат — нежное мясо с лёгкой остротой и насыщенным вкусом.

Свиные стейки в маринаде с хреном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свиные стейки в маринаде с хреном

Секрет вкуса — в маринаде

Хрен — отличная основа для мясных маринадов. Он не только придаёт мясу пикантность, но и делает волокна мягче, благодаря чему стейки получаются сочными и легко прожариваются. Чтобы вкус был сбалансированным, к хрену добавляют дижонскую горчицу, оливковое масло, сушёные травы и немного чили. После запекания маринад превращается в лёгкий соус с пряным ароматом.

Ингредиенты

Компонент Количество
Свиные стейки 2 шт. (≈ 300 г)
Хрен столовый 5 ст. л. (≈ 125 г)
Дижонская горчица 1 ст. л. (≈ 25 г)
Оливковое масло 1,5 ст. л. (≈ 25 г)
Соль 1 ч. л. (≈ 7 г)
Чёрный перец 1 ч. л. (≈ 5 г)
Хлопья чили 1 ч. л. (≈ 2 г)
Итальянские травы 1 ст. л. (≈ 5 г)
Тимьян (веточки) 2 шт.
Гарнир (по желанию) картофель фри, овощи, рис

Как приготовить

  1. Подготовьте мясо.
    Промокните свиные стейки бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. Это поможет маринаду лучше впитаться.

  2. Смешайте маринад.
    В миске соедините хрен, горчицу, итальянские травы, чёрный и красный перец, соль и оливковое масло. Перемешайте до однородности.

  3. Замаринуйте мясо.
    Выложите стейки в форму, полейте маринадом и тщательно обваляйте. Оставьте минимум на 30 минут при комнатной температуре (или на ночь в холодильнике).

  4. Запеките.
    Разогрейте духовку до 200 °C. Сверху выложите веточки тимьяна, накройте форму фольгой и готовьте около 35 минут. Затем снимите фольгу и оставьте мясо ещё на 5-7 минут, чтобы появилась аппетитная корочка.

  5. Подача.
    Дайте мясу немного "отдохнуть" и подавайте с гарниром — картофелем фри, запечёнными овощами или рисом.

Советы шефа

  • Для более яркого вкуса добавьте в маринад ложку мёда — он придаст мясу карамельный оттенок.

  • Хрен можно заменить на свеженатёртый, но столовый даёт мягкий вкус и не требует подготовки.

  • Чтобы мясо получилось особенно сочным, не передерживайте его в духовке: достаточно, чтобы внутренний сок остался прозрачным.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Быстрый маринад — готов за 5 минут Не подходит для тех, кто избегает острого
Мясо остаётся сочным и ароматным Требуется духовка или гриль
Простые ингредиенты, минимум подготовки Высокая калорийность для диеты

А что если…

Если нет духовки, стейки можно приготовить на гриле или сковороде-гриль. Обжарьте по 4-5 минут с каждой стороны на среднем огне, затем накройте крышкой и доведите до готовности ещё 10 минут.

