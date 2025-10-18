Мясо, которое тает во рту: всего 5 минут на маринад — а вкус будто из ресторана

3:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется чего-то по-настоящему сытного и ароматного, свиные стейки — идеальный выбор. Особенно если замариновать их в пикантной смеси с хреном. Такой маринад готовится всего за несколько минут, не требует лишних усилий, а результат — нежное мясо с лёгкой остротой и насыщенным вкусом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Свиные стейки в маринаде с хреном

Секрет вкуса — в маринаде

Хрен — отличная основа для мясных маринадов. Он не только придаёт мясу пикантность, но и делает волокна мягче, благодаря чему стейки получаются сочными и легко прожариваются. Чтобы вкус был сбалансированным, к хрену добавляют дижонскую горчицу, оливковое масло, сушёные травы и немного чили. После запекания маринад превращается в лёгкий соус с пряным ароматом.

Ингредиенты

Компонент Количество Свиные стейки 2 шт. (≈ 300 г) Хрен столовый 5 ст. л. (≈ 125 г) Дижонская горчица 1 ст. л. (≈ 25 г) Оливковое масло 1,5 ст. л. (≈ 25 г) Соль 1 ч. л. (≈ 7 г) Чёрный перец 1 ч. л. (≈ 5 г) Хлопья чили 1 ч. л. (≈ 2 г) Итальянские травы 1 ст. л. (≈ 5 г) Тимьян (веточки) 2 шт. Гарнир (по желанию) картофель фри, овощи, рис

Как приготовить

Подготовьте мясо.

Промокните свиные стейки бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. Это поможет маринаду лучше впитаться. Смешайте маринад.

В миске соедините хрен, горчицу, итальянские травы, чёрный и красный перец, соль и оливковое масло. Перемешайте до однородности. Замаринуйте мясо.

Выложите стейки в форму, полейте маринадом и тщательно обваляйте. Оставьте минимум на 30 минут при комнатной температуре (или на ночь в холодильнике). Запеките.

Разогрейте духовку до 200 °C. Сверху выложите веточки тимьяна, накройте форму фольгой и готовьте около 35 минут. Затем снимите фольгу и оставьте мясо ещё на 5-7 минут, чтобы появилась аппетитная корочка. Подача.

Дайте мясу немного "отдохнуть" и подавайте с гарниром — картофелем фри, запечёнными овощами или рисом.

Советы шефа

Для более яркого вкуса добавьте в маринад ложку мёда — он придаст мясу карамельный оттенок.

Хрен можно заменить на свеженатёртый, но столовый даёт мягкий вкус и не требует подготовки.

Чтобы мясо получилось особенно сочным, не передерживайте его в духовке: достаточно, чтобы внутренний сок остался прозрачным.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Быстрый маринад — готов за 5 минут Не подходит для тех, кто избегает острого Мясо остаётся сочным и ароматным Требуется духовка или гриль Простые ингредиенты, минимум подготовки Высокая калорийность для диеты

А что если…

Если нет духовки, стейки можно приготовить на гриле или сковороде-гриль. Обжарьте по 4-5 минут с каждой стороны на среднем огне, затем накройте крышкой и доведите до готовности ещё 10 минут.