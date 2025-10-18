Мясо, которое тает во рту: всего 5 минут на маринад — а вкус будто из ресторана

Когда хочется чего-то по-настоящему сытного и ароматного, свиные стейки — идеальный выбор. Особенно если замариновать их в пикантной смеси с хреном. Такой маринад готовится всего за несколько минут, не требует лишних усилий, а результат — нежное мясо с лёгкой остротой и насыщенным вкусом.
Хрен — отличная основа для мясных маринадов. Он не только придаёт мясу пикантность, но и делает волокна мягче, благодаря чему стейки получаются сочными и легко прожариваются. Чтобы вкус был сбалансированным, к хрену добавляют дижонскую горчицу, оливковое масло, сушёные травы и немного чили. После запекания маринад превращается в лёгкий соус с пряным ароматом.
|Компонент
|Количество
|Свиные стейки
|2 шт. (≈ 300 г)
|Хрен столовый
|5 ст. л. (≈ 125 г)
|Дижонская горчица
|1 ст. л. (≈ 25 г)
|Оливковое масло
|1,5 ст. л. (≈ 25 г)
|Соль
|1 ч. л. (≈ 7 г)
|Чёрный перец
|1 ч. л. (≈ 5 г)
|Хлопья чили
|1 ч. л. (≈ 2 г)
|Итальянские травы
|1 ст. л. (≈ 5 г)
|Тимьян (веточки)
|2 шт.
|Гарнир (по желанию)
|картофель фри, овощи, рис
Подготовьте мясо.
Промокните свиные стейки бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. Это поможет маринаду лучше впитаться.
Смешайте маринад.
В миске соедините хрен, горчицу, итальянские травы, чёрный и красный перец, соль и оливковое масло. Перемешайте до однородности.
Замаринуйте мясо.
Выложите стейки в форму, полейте маринадом и тщательно обваляйте. Оставьте минимум на 30 минут при комнатной температуре (или на ночь в холодильнике).
Запеките.
Разогрейте духовку до 200 °C. Сверху выложите веточки тимьяна, накройте форму фольгой и готовьте около 35 минут. Затем снимите фольгу и оставьте мясо ещё на 5-7 минут, чтобы появилась аппетитная корочка.
Подача.
Дайте мясу немного "отдохнуть" и подавайте с гарниром — картофелем фри, запечёнными овощами или рисом.
Для более яркого вкуса добавьте в маринад ложку мёда — он придаст мясу карамельный оттенок.
Хрен можно заменить на свеженатёртый, но столовый даёт мягкий вкус и не требует подготовки.
Чтобы мясо получилось особенно сочным, не передерживайте его в духовке: достаточно, чтобы внутренний сок остался прозрачным.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрый маринад — готов за 5 минут
|Не подходит для тех, кто избегает острого
|Мясо остаётся сочным и ароматным
|Требуется духовка или гриль
|Простые ингредиенты, минимум подготовки
|Высокая калорийность для диеты
Если нет духовки, стейки можно приготовить на гриле или сковороде-гриль. Обжарьте по 4-5 минут с каждой стороны на среднем огне, затем накройте крышкой и доведите до готовности ещё 10 минут.
