Всего одна банка кабачковой икры — и у вас готов завтрак, от которого невозможно оторваться

Если у Вас в холодильнике осталась банка кабачковой икры, не спешите использовать её как обычную закуску. Из неё можно приготовить необыкновенно вкусные оладьи — мягкие, ароматные и с лёгким овощным привкусом. Они получаются пышными, золотистыми и отлично сочетаются с мясом, сыром или просто со сметаной.
Кабачковая икра уже содержит специи, масло и овощную основу, поэтому идеально подходит для теста. Благодаря ей оладьи приобретают насыщенный вкус и аппетитный цвет, а их текстура выходит воздушной, но в то же время плотной.
Эта идея особенно хороша, если Вы хотите приготовить что-то быстро, из простых продуктов, без лишних хлопот.
Кабачковая икра — 150 г
Куриные яйца — 2 шт.
Пшеничная мука — 65 г
Разрыхлитель теста - 0,5 ч. л.
Соль — 1 щепотка (если икра уже солёная, можно не добавлять)
Растительное масло для жарки — 2 ст. л.
В миску выложите кабачковую икру, добавьте яйца и тщательно перемешайте венчиком до однородности. Посолите по вкусу. Если используете покупную икру, учтите, что она уже приправлена.
Просейте муку, добавьте разрыхлитель и перемешайте. Постепенно соедините с икрой и яйцами, добиваясь консистенции густой сметаны. Если тесто получилось слишком жидким — подсыпьте немного муки.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите по 1-2 столовые ложки теста, формируя небольшие кружки. Жарьте до появления плотной золотистой корочки — примерно 2-3 минуты с каждой стороны.
Переверните оладьи, подрумяньте вторую сторону. Готовые изделия переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Повторяйте, пока не закончится тесто.
Не пересаливайте. Покупная кабачковая икра уже содержит соль.
Используйте антипригарную сковороду. Так оладьи получатся ровными и не пригорят.
Для пышности можно добавить ложку кефира или сметаны в тесто.
Для аромата подойдёт немного сушёного чеснока или паприки.
Если хотите менее калорийно, оладьи можно запечь в духовке при 190 °C в течение 15-20 минут.
Оладьи из кабачковой икры — универсальное блюдо. Их можно подать:
с мясным паштетом или тушёнкой;
с ломтиками сыра и свежими овощами;
с колбасой или ветчиной;
со сметаной, чесночным соусом или йогуртом с зеленью.
Они одинаково вкусны в горячем и холодном виде, поэтому отлично подходят и для завтрака, и для перекуса на работе.
Тёртый сыр — оладьи станут пикантнее;
свежую зелень (укроп, петрушку) — придаст аромат;
чеснок — усилит вкус икры;
тёртую морковь — добавит цвет и сладость.
|Плюсы
|Минусы
|Простые продукты
|Быстро съедаются
|Готовятся за 15-20 минут
|Не подходят для безглютеновой диеты
|Универсальны в подаче
|Требуют жарки
|Вкусны даже холодными
|Нужно регулировать соль
Можно ли использовать домашнюю икру?
Да, домашняя даже лучше: она более ароматная и с натуральной текстурой.
Можно ли заменить муку на овсяную или рисовую?
Да, можно — так оладьи станут полезнее и легче для пищеварения.
Как хранить готовые оладьи?
Храните в холодильнике до 2 суток. Перед подачей разогрейте на сковороде или в микроволновке.
