Альпийский капустный суп греет сильнее пледа: ржаной хлеб, тянущийся сыр — и зима сдаётся

Когда за окном промозглая осень, ничто не согревает так, как тарелка горячего супа с хрустящим хлебом и расплавленным сыром. Среди многочисленных европейских рецептов одно блюдо выделяется особой теплотой — soeupa alla valpellinentze, традиционный капустный суп из долины Валле-д'Аоста. По сути, это итальянский "кузен" французского лукового супа — густой, ароматный и невероятно уютный. Для наших широт он подходит идеально: ингредиенты простые, вкус глубокий и насыщенный.
Родина этого супа — север Италии, где суровые зимы и горный климат. Местные пастухи и крестьяне варили его из того, что было под рукой: ржаной хлеб, капуста, немного сала и сыра. В России такие продукты тоже привычны, поэтому рецепт легко адаптировать без потери характера. Панчетту заменяем на бекон, а фонтину — на любой альпийский или швейцарский сыр: грюйер, эмменталь, аппенцеллер или даже наш "Российский".
Основу вкуса формируют три вещи: карамелизованный лук, сладость тушёной савойской капусты и поджаренный ржаной хлеб, который впитывает бульон, оставаясь плотным. Всё это соединяется в одной форме и запекается под золотистой сырной корочкой — получается что-то среднее между супом и запеканкой.
|Параметр
|Soeupa alla valpellinentze
|Французский луковый суп
|Основа
|Савойская капуста, ржаной хлеб
|Лук, белый хлеб
|Сыр
|Фонтина, грюйер
|Грюйер или комте
|Мясная часть
|Панчетта (бекон)
|Нет, иногда добавляют бульон из говядины
|Вкус
|Более землистый и насыщенный
|Сладковато-карамельный
|Текстура
|Густая, хлебная
|Более жидкая
Такой суп подходит тем, кто любит плотные и сытные блюда, особенно зимой.
Подготовка хлеба. Нарежьте ржаной хлеб кубиками и подсушите в духовке при 120 °C около 40 минут. Не пересушивайте — важно, чтобы хлеб был хрустящим, но не подгорелым.
Бекон и лук. Нарежьте бекон мелкими кубиками, обжарьте на среднем огне до прозрачности жира. Добавьте тонко нарезанный лук и готовьте, пока он не станет золотистым и мягким.
Ароматы. Всыпьте щепотку тмина и пару зубчиков чеснока. Эти специи придают супу ту самую альпийскую "глубину".
Капуста и бульон. Введите нарезанную савойскую или белокочанную капусту, добавьте говяжий или куриный бульон и лавровый лист. Томите под крышкой 30-40 минут.
Сборка. В форму для запекания выложите слой капустного супа, сверху — хлебные кубики. Повторите, пока не закончатся ингредиенты. Слегка прижмите, чтобы хлеб впитал бульон.
Запекание. Посыпьте тёртым сыром и запекайте при 200 °C, пока верх не станет золотистым и пузырчатым.
Подача. Украсьте свежей петрушкой. Суп подают горячим, прямо из формы.
Ошибка: использовать несушёный хлеб.
Последствие: он размокает и превращается в кашу.
Альтернатива: подсушите в духовке, чтобы он сохранил форму.
Ошибка: жарить бекон на сильном огне.
Последствие: мясо пересушится и потеряет вкус.
Альтернатива: готовьте на среднем огне, чтобы жир плавно вытопился.
Ошибка: брать магазинный солёный бульон.
Последствие: блюдо получится пересоленным.
Альтернатива: используйте домашний или низкосолевой вариант.
Нет ржаного хлеба? Возьмите цельнозерновой — он даст схожую плотность.
Нет фонтинЫ? Подойдёт грюйер, маасдам, альпийский или "Российский".
Хотите вегетарианскую версию? Исключите бекон, замените на обжаренные грибы и овощной бульон.
Нужен ускоренный вариант? Сделайте всё на сковороде, без запекания: хлеб добавьте в конце, чтобы он впитал бульон и немного размягчился.
|Плюсы
|Минусы
|Согревающий и питательный
|Долго готовится
|Простые продукты
|Требует духовку
|Можно адаптировать под пост
|Калорийность выше средней
|Хорошо хранится и разогревается
|Не подойдёт тем, кто не любит капусту
Какой хлеб лучше выбрать?
Идеален плотный ржаной или бородинский. Белый батон даст другой вкус и быстро расползётся.
Можно ли приготовить заранее?
Да, блюдо можно собрать заранее и запечь перед подачей. В холодильнике оно хранится до трёх дней.
Подходит ли суп для мультиварки?
Да, в режиме "тушение" капуста готовится особенно мягко. Потом можно переложить в форму и запечь в духовке.
Какой сыр выбрать в России?
Грюйер, тильзитер, "Российский", "Сметанковый" — любой, что хорошо плавится и не даёт лишней соли.
Можно ли заменить бекон?
Конечно. Подойдёт копчёная грудинка, ветчина или даже немного сливочного масла с копчёной паприкой.
Миф: этот суп слишком жирный.
Правда: если использовать нежирный бекон и лёгкий бульон, получается сбалансированное блюдо.
Миф: без панчетты теряется вкус.
Правда: тмин и капуста дают достаточно аромата, а грибы могут заменить мясной акцент.
Миф: капуста делает блюдо тяжёлым.
Правда: савойская капуста нежнее обычной, а долгое томление делает её мягкой и лёгкой для пищеварения.
В оригинале soeupa alla valpellinentze готовили в чугунных горшках прямо в печи, часто на следующий день после выпечки хлеба.
В некоторых регионах Италии в суп добавляют немного красного вина, чтобы усилить аромат сыра.
Вариации рецепта встречаются даже во французских Альпах — там его называют просто "альпийским хлебным супом".
Первые упоминания о рецепте относятся к XVII веку, когда в горных деревнях Валле-д'Аоста хлеб пекли раз в месяц и сушили на зиму. Капуста и сыр — основные продукты того времени — помогали выживать в долгие холодные месяцы. Так суп стал символом альпийского уюта. В XX веке его начали подавать в горных ресторанах и отелях, а сегодня рецепт распространился далеко за пределы Италии — от Франции до России.
