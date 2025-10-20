Paulig воскресает: кофейный гигант подал 5 заявок в России — что это значит

Финский бренд Paulig, известный своими ароматными сортами кофе, снова проявил интерес к российскому рынку. После трёхлетнего перерыва компания подала в Роспатент сразу пять заявок на регистрацию товарных знаков, что может означать возможное возвращение бренда или попытку защитить интеллектуальные права на свою продукцию.

Возвращение легендарного бренда

15 октября в базе Роспатента появились заявки, поданные от имени Paulig. Как сообщили в сервисе Rusprofile, компания зарегистрировала несколько вариантов написания своего имени — в том числе на кириллице — и даже обновлённый логотип в виде чашки кофе.

"Среди них различные варианты написания марки кофе Paulig, включая вариант на кириллице, а также изображение в виде чашки кофе. Во всех заявках указаны следующие возможные варианты использования товарных знаков: кофе молотый, кофе в зернах, пакетики с кофе, кофейные пакетики, смеси кофейные, капсулы кофейные, напитки кофейные, зерна кофе обжаренные, кофе без кофеина, кофе растворимый", — сообщили в Rusprofile.

Согласно данным бюллетеня, заявки охватывают широкий перечень товаров — от классического молотого кофе до кофейных капсул и безкофеиновых смесей. Такой спектр говорит о том, что компания хочет сохранить за собой все направления своей прежней линейки, пишет Газета.Ru.

Как Paulig ушла с рынка

Paulig официально покинула Россию 5 мая 2022 года. На сайте бренда тогда появилось обращение генерального директора, в котором компания заявила о прекращении деятельности в стране в связи с началом СВО. В тот же период российские активы Paulig были проданы гражданину Индии, а юридическое лицо переименовано.

Тем не менее, уже в то время бренд старался сохранить своё присутствие в Восточной Европе через дистрибьюторов и партнёрские компании.

Возможные причины регистрации

Эксперты считают, что подача заявок может иметь несколько объяснений.

Защита товарного знака. Даже если компания не планирует возвращаться, регистрация позволит избежать недобросовестного использования бренда другими производителями. Подготовка к возвращению. Paulig может готовить почву для нового выхода на рынок под обновлённым юридическим лицом. Лицензионная стратегия. Возможен вариант, при котором бренд будет продавать лицензию российскому партнёру для локального производства под контролем компании.

Контекст кофейного рынка

После ухода крупных иностранных игроков российский кофейный рынок пережил перестройку. Место Paulig, Jacobs и Nescafé частично заняли локальные бренды — Tasty Coffee, Julius Meinl Russia, Sibirica и другие. Однако эксперты отмечают, что многие потребители по-прежнему ностальгируют по финскому бренду, который десятилетиями ассоциировался с премиальным качеством.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полное прекращение регистрации товарных знаков после ухода.

Последствие: появление копий и "клонов" бренда.

Альтернатива: подача заявок на сохранение прав, как это сделала Paulig.

Ошибка: отсутствие локальных партнёров при возвращении.

Последствие: сложности с сертификацией и дистрибуцией.

Альтернатива: сотрудничество с российскими обжарочными компаниями.

А что если Paulig действительно вернётся?

Если финский бренд решит возобновить продажи, он может воспользоваться изменившимися условиями. В России активно развиваются кофейни, рост сегмента specialty-кофе продолжается, а потребитель стал разборчивее и готов платить за качество. Возвращение Paulig, пусть даже в виде лицензионного производства, может встряхнуть рынок и вернуть прежнюю конкуренцию.

Плюсы и минусы возможного возвращения

Плюсы Минусы Узнаваемость бренда и доверие потребителей Политические риски и возможная критика Высокое качество продукции Необходимость адаптации к новому правовому режиму Готовая логистика и рецептуры Потенциальные сложности с поставками сырья

FAQ

Paulig действительно возвращается в Россию?

Пока компания лишь подала заявки на товарные знаки. Это не означает возобновление продаж, но даёт основания предполагать подготовку к этому шагу.

Кто владеет брендом в России сейчас?

После ухода в 2022 году бизнес Paulig был продан гражданину Индии, юридическое лицо переименовано. Однако право на бренд остаётся у финской компании.

Когда может появиться кофе Paulig в продаже?

Если компания решит вернуться, процедура регистрации и налаживания поставок может занять от полугода до года.

Мифы и правда

Миф 1. Paulig уже снова продаётся в России.

Правда. На прилавках могут встречаться старые партии или контрафакт. Официального возвращения пока нет.

Миф 2. Регистрация товарного знака означает автоматический запуск продаж.

Правда. Это только юридическая мера защиты бренда.

Миф 3. Paulig ушла навсегда.

Правда. Судя по действиям компании, она оставляет за собой возможность вернуться при изменении рыночных условий.

Интересные факты

Paulig была основана в 1876 году в Хельсинки и считается одной из старейших кофейных компаний Европы. На российском рынке бренд появился в 1990-х и быстро стал символом "финского качества". До 2022 года Paulig занимала около 8% российского рынка кофе в сегменте premium.

Исторический контекст

Финские бренды традиционно пользовались доверием российских покупателей. Уход Paulig в 2022 году стал частью волны оттока европейских компаний, но их интеллектуальные права продолжают защищаться в России. Если бренд действительно вернётся, это станет знаковым примером осторожного возвращения западного бизнеса.