Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Альцгеймер может отступить: найден витамин, который заставляет мозг работать заново
Новые машины стоят миллионы, а старые — снова в моде: вторичка пережила всех и не думает сдавать
Этот человек ненормальный: экс-солист Белого орла рассказал, почему боится смотреть по сторонам
Загадки Севера зовут: арктическая Югра манит путешественников
От холода к солнцу и обратно: сезонная перезагрузка для кожи
Секрет уюта, о котором молчат дизайнеры: растения, которые спасают самую скучную кухню
Хитрость, которая обернётся бедой: почему приучать кошку к унитазу — плохая идея
Рынок недвижимости в ожидании перемен: когда и на сколько вырастут цены на жильё
Если встреча с инопланетянами состоится: определены правила для общения с внеземным разумом

Paulig воскресает: кофейный гигант подал 5 заявок в России — что это значит

6:34
Еда

Финский бренд Paulig, известный своими ароматными сортами кофе, снова проявил интерес к российскому рынку. После трёхлетнего перерыва компания подала в Роспатент сразу пять заявок на регистрацию товарных знаков, что может означать возможное возвращение бренда или попытку защитить интеллектуальные права на свою продукцию.

Девушка с утренним кофе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с утренним кофе

Возвращение легендарного бренда

15 октября в базе Роспатента появились заявки, поданные от имени Paulig. Как сообщили в сервисе Rusprofile, компания зарегистрировала несколько вариантов написания своего имени — в том числе на кириллице — и даже обновлённый логотип в виде чашки кофе.

"Среди них различные варианты написания марки кофе Paulig, включая вариант на кириллице, а также изображение в виде чашки кофе. Во всех заявках указаны следующие возможные варианты использования товарных знаков: кофе молотый, кофе в зернах, пакетики с кофе, кофейные пакетики, смеси кофейные, капсулы кофейные, напитки кофейные, зерна кофе обжаренные, кофе без кофеина, кофе растворимый", — сообщили в Rusprofile.

Согласно данным бюллетеня, заявки охватывают широкий перечень товаров — от классического молотого кофе до кофейных капсул и безкофеиновых смесей. Такой спектр говорит о том, что компания хочет сохранить за собой все направления своей прежней линейки, пишет Газета.Ru.

Как Paulig ушла с рынка

Paulig официально покинула Россию 5 мая 2022 года. На сайте бренда тогда появилось обращение генерального директора, в котором компания заявила о прекращении деятельности в стране в связи с началом СВО. В тот же период российские активы Paulig были проданы гражданину Индии, а юридическое лицо переименовано.

Тем не менее, уже в то время бренд старался сохранить своё присутствие в Восточной Европе через дистрибьюторов и партнёрские компании.

Возможные причины регистрации

Эксперты считают, что подача заявок может иметь несколько объяснений.

  1. Защита товарного знака. Даже если компания не планирует возвращаться, регистрация позволит избежать недобросовестного использования бренда другими производителями.

  2. Подготовка к возвращению. Paulig может готовить почву для нового выхода на рынок под обновлённым юридическим лицом.

  3. Лицензионная стратегия. Возможен вариант, при котором бренд будет продавать лицензию российскому партнёру для локального производства под контролем компании.

Контекст кофейного рынка

После ухода крупных иностранных игроков российский кофейный рынок пережил перестройку. Место Paulig, Jacobs и Nescafé частично заняли локальные бренды — Tasty Coffee, Julius Meinl Russia, Sibirica и другие. Однако эксперты отмечают, что многие потребители по-прежнему ностальгируют по финскому бренду, который десятилетиями ассоциировался с премиальным качеством.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полное прекращение регистрации товарных знаков после ухода.
    Последствие: появление копий и "клонов" бренда.
    Альтернатива: подача заявок на сохранение прав, как это сделала Paulig.

  • Ошибка: отсутствие локальных партнёров при возвращении.
    Последствие: сложности с сертификацией и дистрибуцией.
    Альтернатива: сотрудничество с российскими обжарочными компаниями.

А что если Paulig действительно вернётся?

Если финский бренд решит возобновить продажи, он может воспользоваться изменившимися условиями. В России активно развиваются кофейни, рост сегмента specialty-кофе продолжается, а потребитель стал разборчивее и готов платить за качество. Возвращение Paulig, пусть даже в виде лицензионного производства, может встряхнуть рынок и вернуть прежнюю конкуренцию.

Плюсы и минусы возможного возвращения

Плюсы Минусы
Узнаваемость бренда и доверие потребителей Политические риски и возможная критика
Высокое качество продукции Необходимость адаптации к новому правовому режиму
Готовая логистика и рецептуры Потенциальные сложности с поставками сырья

FAQ

Paulig действительно возвращается в Россию?
Пока компания лишь подала заявки на товарные знаки. Это не означает возобновление продаж, но даёт основания предполагать подготовку к этому шагу.

Кто владеет брендом в России сейчас?
После ухода в 2022 году бизнес Paulig был продан гражданину Индии, юридическое лицо переименовано. Однако право на бренд остаётся у финской компании.

Когда может появиться кофе Paulig в продаже?
Если компания решит вернуться, процедура регистрации и налаживания поставок может занять от полугода до года.

Мифы и правда

Миф 1. Paulig уже снова продаётся в России.
Правда. На прилавках могут встречаться старые партии или контрафакт. Официального возвращения пока нет.

Миф 2. Регистрация товарного знака означает автоматический запуск продаж.
Правда. Это только юридическая мера защиты бренда.

Миф 3. Paulig ушла навсегда.
Правда. Судя по действиям компании, она оставляет за собой возможность вернуться при изменении рыночных условий.

Интересные факты

  1. Paulig была основана в 1876 году в Хельсинки и считается одной из старейших кофейных компаний Европы.

  2. На российском рынке бренд появился в 1990-х и быстро стал символом "финского качества".

  3. До 2022 года Paulig занимала около 8% российского рынка кофе в сегменте premium.

Исторический контекст

Финские бренды традиционно пользовались доверием российских покупателей. Уход Paulig в 2022 году стал частью волны оттока европейских компаний, но их интеллектуальные права продолжают защищаться в России. Если бренд действительно вернётся, это станет знаковым примером осторожного возвращения западного бизнеса.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Домашние животные
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Ни запаха, ни порванных тапок: идеальные собаки для квартиры без хаоса
Домашние животные
Ни запаха, ни порванных тапок: идеальные собаки для квартиры без хаоса
Популярное
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими

В Австралии впервые за долгие годы заметили семь детёнышей редчайшего сумчатого муравьеда. Учёные называют это важным шагом к спасению исчезающего вида.

Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Матушка-земля и благородство: почему Татьяна Куртукова выбрала для дочки необычное имя
Этот учёный предсказал будущее человечества. И оно вас ужаснет
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Последние материалы
Хитрость, которая обернётся бедой: почему приучать кошку к унитазу — плохая идея
Рынок недвижимости в ожидании перемен: когда и на сколько вырастут цены на жильё
Если встреча с инопланетянами состоится: определены правила для общения с внеземным разумом
Paulig воскресает: кофейный гигант подал 5 заявок в России — что это значит
Свитер уменьшился вдвое после стирки? Верните его к жизни: 5 шагов к прежней форме
Ваши кроссовки могут мешать тренировкам, а не помогать: ошибки при выборе спортивной обуви
Корни сгниют за неделю: о чём все забывают при пересадке цветов в кашпо без отверстий
Цветник вверх ногами: дачный трюк, который решает проблему маленького участка
Пушистый террор на кухне: почему кошка игнорирует запреты и считает стол своей территорией
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.