Сливки, пенка и запечённая нежность: манная каша, которая перестала быть скучной

Эта манная каша не похожа на привычное блюдо из детства. По вкусу и текстуре она ближе к запеканке или пудингу — густая, ароматная, с золотистой корочкой и нежным сливочным вкусом. Её можно подать не только на завтрак, но и как десерт — с ягодным или шоколадным соусом.
Главный секрет этой манной каши — сливки высокой жирности, которые придают ей бархатистую консистенцию. Сначала сливки увариваются до густоты, а затем запекаются вместе с манкой и маслом. В итоге получается блюдо с насыщенным вкусом и лёгким карамельным ароматом.
Сложность: легко
Калорийность: 535 ккал/порция
Порций: 4
Время приготовления: 15 минут
Манная крупа — 0,5 стакана
Сливки 9% — 1 л
Сахар — 2 ст. л.
Масло сливочное — 100 г
Для подачи:
ягодный соус, тёртый шоколад, варенье, мёд или карамель.
Перелейте сливки в широкую кастрюлю с толстым дном. Поставьте на слабый огонь. Как только на поверхности начнёт появляться пенка, аккуратно снимайте её ложкой и складывайте в отдельную посуду. Варите до тех пор, пока объём сливок не уменьшится примерно вдвое.
В оставшиеся горячие сливки всыпьте манную крупу тонкой струйкой, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовались комки. Варите около 30 секунд, до загустения.
Добавьте сахар, сливочное масло и ранее снятую пенку. Хорошо перемешайте — масса станет гладкой и блестящей.
Разогрейте духовку до 175 °C. Разлейте кашу по небольшим керамическим формочкам и поставьте в духовку на 5-6 минут, пока поверхность не покроется румяной корочкой.
|Преимущества блюда
|Возможные сложности
|Простые ингредиенты
|Нужно следить, чтобы сливки не "убежали"
|Богатый вкус и кремовая текстура
|Высокая калорийность
|Универсальное блюдо — завтрак или десерт
|Требует жирных сливок
|Быстро готовится
|Нужен контроль за консистенцией
Не отходите от плиты при уваривании сливок — они быстро поднимаются и могут перелиться.
Используйте венчик, а не ложку — так манка равномерно распределится.
Формочки можно посыпать сахаром перед запеканием — получится хрустящая карамельная корка.
Подавайте сразу из духовки, пока поверхность остаётся румяной, а середина — кремовой.
Для аромата можно добавить немного ванили или тёртую цедру апельсина.
Ошибка: засыпать манку в холодные сливки.
Последствие: комки.
Альтернатива: вводить крупу в горячие сливки тонкой струйкой.
Ошибка: не снимать пенку.
Последствие: сливки сворачиваются.
Альтернатива: снимать по мере образования и добавлять в конце.
Ошибка: передержать в духовке.
Последствие: каша становится сухой.
Альтернатива: запекать не более 6 минут.
Можно ли заменить сливки молоком?
Да, но вкус станет менее насыщенным. Лучше взять молоко с жирными сливками в пропорции 1:1.
Как сделать десерт ещё интереснее?
Добавьте в основу немного тёртого шоколада или ложку какао — получится шоколадный вариант.
Можно ли приготовить заранее?
Да. Остудите, накройте плёнкой и разогрейте в духовке перед подачей.
Манная крупа появилась в Европе ещё в Средневековье и долго считалась "аристократическим" продуктом.
Уваренные сливки создают эффект карамелизации — отсюда глубокий вкус блюда.
Считается, что манка полезна только детям, но в умеренном количестве она легко усваивается и взрослыми.
Эта каша ломает стереотипы: привычная манка превращается в нежный сливочный пудинг, который можно подать и как завтрак, и как десерт. Под румяной корочкой скрывается шелковистая текстура и аромат настоящего уюта.
