Сливки, пенка и запечённая нежность: манная каша, которая перестала быть скучной

Эта манная каша не похожа на привычное блюдо из детства. По вкусу и текстуре она ближе к запеканке или пудингу — густая, ароматная, с золотистой корочкой и нежным сливочным вкусом. Её можно подать не только на завтрак, но и как десерт — с ягодным или шоколадным соусом.

В чём секрет блюда

Главный секрет этой манной каши — сливки высокой жирности, которые придают ей бархатистую консистенцию. Сначала сливки увариваются до густоты, а затем запекаются вместе с манкой и маслом. В итоге получается блюдо с насыщенным вкусом и лёгким карамельным ароматом.

Сложность: легко

Калорийность: 535 ккал/порция

Порций: 4

Время приготовления: 15 минут

Ингредиенты

Манная крупа — 0,5 стакана

Сливки 9% — 1 л

Сахар — 2 ст. л.

Масло сливочное — 100 г

Для подачи:

ягодный соус, тёртый шоколад, варенье, мёд или карамель.

Как приготовить манную кашу-пудинг

Шаг 1. Уварите сливки

Перелейте сливки в широкую кастрюлю с толстым дном. Поставьте на слабый огонь. Как только на поверхности начнёт появляться пенка, аккуратно снимайте её ложкой и складывайте в отдельную посуду. Варите до тех пор, пока объём сливок не уменьшится примерно вдвое.

Шаг 2. Добавьте манку

В оставшиеся горячие сливки всыпьте манную крупу тонкой струйкой, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовались комки. Варите около 30 секунд, до загустения.

Шаг 3. Завершите кашу

Добавьте сахар, сливочное масло и ранее снятую пенку. Хорошо перемешайте — масса станет гладкой и блестящей.

Шаг 4. Запеките

Разогрейте духовку до 175 °C. Разлейте кашу по небольшим керамическим формочкам и поставьте в духовку на 5-6 минут, пока поверхность не покроется румяной корочкой.

Преимущества блюда Возможные сложности Простые ингредиенты Нужно следить, чтобы сливки не "убежали" Богатый вкус и кремовая текстура Высокая калорийность Универсальное блюдо — завтрак или десерт Требует жирных сливок Быстро готовится Нужен контроль за консистенцией

Советы шаг за шагом

Не отходите от плиты при уваривании сливок — они быстро поднимаются и могут перелиться. Используйте венчик, а не ложку — так манка равномерно распределится. Формочки можно посыпать сахаром перед запеканием — получится хрустящая карамельная корка. Подавайте сразу из духовки, пока поверхность остаётся румяной, а середина — кремовой. Для аромата можно добавить немного ванили или тёртую цедру апельсина.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: засыпать манку в холодные сливки.

Последствие: комки.

Альтернатива: вводить крупу в горячие сливки тонкой струйкой.

Ошибка: не снимать пенку.

Последствие: сливки сворачиваются.

Альтернатива: снимать по мере образования и добавлять в конце.

Ошибка: передержать в духовке.

Последствие: каша становится сухой.

Альтернатива: запекать не более 6 минут.

FAQ

Можно ли заменить сливки молоком?

Да, но вкус станет менее насыщенным. Лучше взять молоко с жирными сливками в пропорции 1:1.

Как сделать десерт ещё интереснее?

Добавьте в основу немного тёртого шоколада или ложку какао — получится шоколадный вариант.

Можно ли приготовить заранее?

Да. Остудите, накройте плёнкой и разогрейте в духовке перед подачей.

Три интересных факта

Манная крупа появилась в Европе ещё в Средневековье и долго считалась "аристократическим" продуктом. Уваренные сливки создают эффект карамелизации — отсюда глубокий вкус блюда. Считается, что манка полезна только детям, но в умеренном количестве она легко усваивается и взрослыми.

Эта каша ломает стереотипы: привычная манка превращается в нежный сливочный пудинг, который можно подать и как завтрак, и как десерт. Под румяной корочкой скрывается шелковистая текстура и аромат настоящего уюта.