Мясо, сыр и кабачки в одном слое: запеканка, которая превращает ужин в праздник

5:46
Еда

Эта запеканка из кабачков, фарша, помидоров и моцареллы — настоящий компромисс между пользой и удовольствием. Выглядит как большой мясной пирог, но без теста и лишних калорий. Блюдо получается ароматным, сытным и ярким, а главное — приготовить его гораздо проще, чем кажется.

Запеканка из кабачков с моцареллой и фаршем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запеканка из кабачков с моцареллой и фаршем

В чём секрет блюда

Запеканка из кабачков — вариант для тех, кто хочет вкусный ужин без возни с тестом. Слои из запечённых кабачков заменяют основу, мясо с томатами делает блюдо насыщенным, а растопленная моцарелла придаёт кремовую текстуру и тот самый эффект тянущегося сыра.

Сложность: средняя
Калорийность: 509 ккал/порция
Порций: 6
Общее время: около 2 часов

Ингредиенты

  • Мясной фарш (говядина, свинина, курица или индейка) — 450 г

  • Кабачки — 800 г

  • Помидоры — 600 г (или 400 г консервированных)

  • Сыр моцарелла — 300 г

  • Лук репчатый — 100 г

  • Сладкий зелёный перец — 1 шт.

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Хлеб (подсушенный) — 100 г

  • Масло оливковое — 2 ст. л.

  • Орегано — 2 ч. л.

  • Базилик свежий — 5 веточек

  • Петрушка — 5 веточек

  • Хлопья чили — по вкусу

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить запеканку

Шаг 1. Подготовьте кабачки

Разогрейте духовку до 175 °С. Нарежьте кабачки вдоль тонкими пластинами (7-8 мм), слегка посолите и выложите на пергамент. Запекайте 15-20 минут, пока они не станут мягкими.

Шаг 2. Обжарьте овощи

Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. Перец очистите от семян и перегородок, нарежьте кубиками. На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте лук, затем перец и чеснок. Обжаривайте до мягкости 7-10 минут.

Шаг 3. Добавьте фарш

Выложите мясной фарш, разминая лопаткой, чтобы не образовывались комочки. Жарьте до изменения цвета, около 5 минут.

Шаг 4. Сделайте томатный соус

Добавьте нарезанные помидоры, чили, орегано, базилик и петрушку. Перемешайте, накройте крышкой и тушите 30 минут на слабом огне. Посолите и поперчите.

Шаг 5. Подготовьте хлебные крошки

Срежьте корки с хлеба, измельчите мякиш и подсушите на сухой сковороде до золотистости.

Шаг 6. Соберите слои

  1. На дно формы для запекания насыпьте немного хлебных крошек.

  2. Выложите слой кабачков, затем мясной соус и немного моцареллы.

  3. Повторяйте, пока не закончатся ингредиенты. Завершите сырным слоем.

Шаг 7. Запеките

Накройте форму фольгой и запекайте 30 минут при 175-180 °С. Затем снимите фольгу и готовьте ещё 15 минут до румяной корочки.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы рецепта Возможные сложности
Без теста — меньше калорий Требует времени на запекание
Можно использовать любой фарш Кабачки могут дать лишнюю влагу
Полезное и сытное блюдо Нужно следить за балансом слоёв
Простая сборка Сыр быстро подгорает без фольги

Советы шаг за шагом

  1. Отдайте предпочтение молодым кабачкам — у них тонкая кожица и меньше жидкости.

  2. Если используете консервированные томаты, выбирайте без добавленного сахара.

  3. Моцареллу можно заменить смесью полутвёрдых сыров — гаудой, сулугуни или пармезаном.

  4. Чтобы запеканка не "поплыла", отцедите лишнюю жидкость из тушёного соуса.

  5. Для подачи украсьте свежим базиликом и каплей оливкового масла.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сырые кабачки без запекания.
    Последствие: запеканка водянистая.
    Альтернатива: предварительно запечь или обжарить.

  • Ошибка: не использовать фольгу.
    Последствие: верхний слой сыра подгорит.
    Альтернатива: снять фольгу за 15 минут до готовности.

  • Ошибка: слишком много сыра внизу.
    Последствие: слои не пропекаются.
    Альтернатива: равномерно распределяйте по слоям.

FAQ

Можно ли сделать блюдо вегетарианским?
Да, замените фарш грибами, баклажанами или чечевицей.

Какой хлеб лучше использовать?
Подойдёт слегка подсушенный багет или батон. Можно заменить панировочными сухарями.

Можно ли приготовить заранее?
Да. Соберите запеканку, накройте плёнкой и уберите в холодильник. Перед ужином останется только поставить в духовку.

Три интересных факта

  1. Первые запеканки без теста появились в Италии как способ использовать остатки овощей и сыра.

  2. Кабачки на 95% состоят из воды, поэтому делают блюдо лёгким и сочным.

  3. Считается, что моцарелла подходит только для пиццы, но на самом деле она идеально тянется и в запеканках.

Запеканка из кабачков с фаршем и моцареллой — это доказательство, что полезное может быть вкусным. Аромат базилика, плавленый сыр и сочные овощи превращают простые ингредиенты в ресторанное блюдо, которое можно подать и к ужину, и к праздничному столу.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
