Глинтвейн с кофе и коньяком — как сделать вечер по-настоящему согревающим

5:51
Еда

Глинтвейн с кофе — это оригинальный вариант традиционного зимнего напитка, который сочетает в себе тепло пряностей, мягкость вина и характерную горчинку кофе. Такой напиток не только согревает, но и добавляет энергии благодаря содержанию кофеина. Аромат специй, цитрусовых и лёгкая коньячная нота создают сложный, но гармоничный вкус, идеально подходящий для холодных вечеров и праздничных встреч.

Кофейный глинтвейн
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кофейный глинтвейн

Почему стоит попробовать кофейный глинтвейн

Кофе делает классический глинтвейн более выразительным, усиливает вкус вина и придаёт напитку насыщенность. Благодаря цитрусовым и специям он сохраняет привычную новогоднюю атмосферу, но получает современное звучание. При этом приготовить его можно из самых доступных ингредиентов, не прибегая к профессиональным барным техникам.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • красное сухое вино — 0,5 л

  • коньяк — 150 г

  • сахар — 150 г

  • кофе молотый — 2 ч. л.

  • 1 апельсин

  • 1 лимон

  • 6-7 бутонов гвоздики

  • корица — по вкусу

  • мускатный орех — щепотка

  • вода — 1,5 стакана

Калорийность: 248 ккал/порция
Время приготовления: 1 час
Сложность: легко

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Приготовление отвара из специй

В сотейнике соединяются стакан воды, гвоздика, корица и мускатный орех. Смесь доводится до кипения, затем кипятится 1 минуту и снимается с огня. После этого напиток накрывается крышкой и настаивается около 10 минут, чтобы специи раскрыли аромат.

Шаг 2. Процеживание

Отвар процеживается через сито или сложенную в два слоя марлю, чтобы удалить частицы пряностей и сделать жидкость прозрачной.

Шаг 3. Приготовление кофе

В отдельной посуде заваривается крепкий кофе. Для этого в молотый кофе добавляется полстакана воды, смесь доводится до кипения и варится 1-2 минуты. Затем напиток настаивается 15 минут и процеживается.

Шаг 4. Подготовка вина

Красное вино подогревается в кастрюле с толстым дном до тёплого состояния, но не доводится до кипения. После снятия с огня в него добавляется сахар, который тщательно размешивается до полного растворения.

Шаг 5. Подготовка цитрусовых

Апельсин и лимон тщательно моются и нарезаются тонкими кружками.

Шаг 6. Смешивание ингредиентов

В кастрюлю с вином вливаются процеженные пряности и кофе. Добавляется половина кружков лимона и апельсина. Смесь нагревается на медленном огне примерно 15 минут, не доводя до кипения. После этого в напиток вливается коньяк. Оставшиеся цитрусовые раскладываются по чашкам, в которые разливается готовый глинтвейн.

Советы по приготовлению

  • Напиток нельзя кипятить — при температуре выше 80 °C алкоголь испаряется, а вино теряет вкус. Оптимальная температура — около 70 °C. Когда от поверхности начнёт подниматься пар, кастрюлю стоит снять с огня.

  • Лучше использовать недорогое сухое красное вино без яркого дубового привкуса — подойдут сорта каберне или мерло.

  • Кофе средней обжарки придаёт напитку приятную горчинку и насыщенность.

  • Количество сахара можно регулировать: если требуется менее сладкий вариант, достаточно 100 г.

Плюсы и минусы напитка

Плюсы Минусы
Согревает и тонизирует одновременно Не рекомендуется пить перед сном
Прост в приготовлении Содержит алкоголь и кофеин
Имеет сложный, гармоничный вкус Требует контроля температуры
Подходит для праздничного стола Не подходит детям и беременным

А что если заменить вино или кофе?

  • Белое вино сделает напиток мягче и фруктовее.

  • Эспрессо усилит кофейную ноту и придаст крепость.

  • Кофе без кофеина позволит получить тот же вкус без стимулятора.

  • Безалкогольный вариант можно приготовить на основе виноградного сока с добавлением коньячного ароматизатора.

FAQ

Можно ли использовать растворимый кофе?
Да, но лучше брать качественный — он не даст горечи и постороннего привкуса.

Какой сорт вина подходит лучше всего?
Любое сухое красное вино без дубового оттенка: каберне, мерло или темпранильо.

Чем можно заменить коньяк?
Подойдут ром, бренди или ликёр с цитрусовыми нотами.

Как хранить остатки напитка?
Остывший глинтвейн можно держать в холодильнике до 2 суток и подогреть перед подачей.

Три интересных факта

  1. Первые рецепты глинтвейна с кофе появились в Европе в начале XX века, когда кофе стал массово доступным.

  2. В Скандинавии похожий напиток называют "кафеглогг" и подают на Рождество.

  3. Распространено мнение, что алкоголь в глинтвейне полностью выгорает при нагреве — на самом деле часть спирта сохраняется.

Исторический контекст

  1. Классический глинтвейн появился в Древнем Риме, где вино подогревали с мёдом и специями.

  2. В XVII веке в Северной Европе напиток стал зимней традицией, особенно на ярмарках.

  3. Добавление кофе в рецепты появилось уже в XX веке как способ создать современный вариант классики.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
