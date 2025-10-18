Глинтвейн с кофе и коньяком — как сделать вечер по-настоящему согревающим

Глинтвейн с кофе — это оригинальный вариант традиционного зимнего напитка, который сочетает в себе тепло пряностей, мягкость вина и характерную горчинку кофе. Такой напиток не только согревает, но и добавляет энергии благодаря содержанию кофеина. Аромат специй, цитрусовых и лёгкая коньячная нота создают сложный, но гармоничный вкус, идеально подходящий для холодных вечеров и праздничных встреч.
Кофе делает классический глинтвейн более выразительным, усиливает вкус вина и придаёт напитку насыщенность. Благодаря цитрусовым и специям он сохраняет привычную новогоднюю атмосферу, но получает современное звучание. При этом приготовить его можно из самых доступных ингредиентов, не прибегая к профессиональным барным техникам.
красное сухое вино — 0,5 л
коньяк — 150 г
сахар — 150 г
кофе молотый — 2 ч. л.
1 апельсин
1 лимон
6-7 бутонов гвоздики
корица — по вкусу
мускатный орех — щепотка
вода — 1,5 стакана
Калорийность: 248 ккал/порция
Время приготовления: 1 час
Сложность: легко
В сотейнике соединяются стакан воды, гвоздика, корица и мускатный орех. Смесь доводится до кипения, затем кипятится 1 минуту и снимается с огня. После этого напиток накрывается крышкой и настаивается около 10 минут, чтобы специи раскрыли аромат.
Отвар процеживается через сито или сложенную в два слоя марлю, чтобы удалить частицы пряностей и сделать жидкость прозрачной.
В отдельной посуде заваривается крепкий кофе. Для этого в молотый кофе добавляется полстакана воды, смесь доводится до кипения и варится 1-2 минуты. Затем напиток настаивается 15 минут и процеживается.
Красное вино подогревается в кастрюле с толстым дном до тёплого состояния, но не доводится до кипения. После снятия с огня в него добавляется сахар, который тщательно размешивается до полного растворения.
Апельсин и лимон тщательно моются и нарезаются тонкими кружками.
В кастрюлю с вином вливаются процеженные пряности и кофе. Добавляется половина кружков лимона и апельсина. Смесь нагревается на медленном огне примерно 15 минут, не доводя до кипения. После этого в напиток вливается коньяк. Оставшиеся цитрусовые раскладываются по чашкам, в которые разливается готовый глинтвейн.
Напиток нельзя кипятить — при температуре выше 80 °C алкоголь испаряется, а вино теряет вкус. Оптимальная температура — около 70 °C. Когда от поверхности начнёт подниматься пар, кастрюлю стоит снять с огня.
Лучше использовать недорогое сухое красное вино без яркого дубового привкуса — подойдут сорта каберне или мерло.
Кофе средней обжарки придаёт напитку приятную горчинку и насыщенность.
Количество сахара можно регулировать: если требуется менее сладкий вариант, достаточно 100 г.
|Плюсы
|Минусы
|Согревает и тонизирует одновременно
|Не рекомендуется пить перед сном
|Прост в приготовлении
|Содержит алкоголь и кофеин
|Имеет сложный, гармоничный вкус
|Требует контроля температуры
|Подходит для праздничного стола
|Не подходит детям и беременным
Белое вино сделает напиток мягче и фруктовее.
Эспрессо усилит кофейную ноту и придаст крепость.
Кофе без кофеина позволит получить тот же вкус без стимулятора.
Безалкогольный вариант можно приготовить на основе виноградного сока с добавлением коньячного ароматизатора.
Можно ли использовать растворимый кофе?
Да, но лучше брать качественный — он не даст горечи и постороннего привкуса.
Какой сорт вина подходит лучше всего?
Любое сухое красное вино без дубового оттенка: каберне, мерло или темпранильо.
Чем можно заменить коньяк?
Подойдут ром, бренди или ликёр с цитрусовыми нотами.
Как хранить остатки напитка?
Остывший глинтвейн можно держать в холодильнике до 2 суток и подогреть перед подачей.
Первые рецепты глинтвейна с кофе появились в Европе в начале XX века, когда кофе стал массово доступным.
В Скандинавии похожий напиток называют "кафеглогг" и подают на Рождество.
Распространено мнение, что алкоголь в глинтвейне полностью выгорает при нагреве — на самом деле часть спирта сохраняется.
Классический глинтвейн появился в Древнем Риме, где вино подогревали с мёдом и специями.
В XVII веке в Северной Европе напиток стал зимней традицией, особенно на ярмарках.
Добавление кофе в рецепты появилось уже в XX веке как способ создать современный вариант классики.
