Главные ошибки с говядиной: почему мясо становится жёстким, даже если всё делаешь по правилам

Говядина остаётся одним из самых популярных видов мяса. Она питательна, универсальна и подходит для множества блюд — от наваристого бульона до сочного стейка. Однако, чтобы получить хороший результат, важно знать, как определить качество продукта, как его хранить и какой способ приготовления выбрать.
Качественная говядина должна быть сухой на ощупь, без слизи и постороннего запаха. Цвет мяса — насыщенно-красный, без серых или зелёных пятен. Поверхность упругая, при нажатии пальцем образуется лёгкая ямка, которая быстро выравнивается.
Парное мясо — то есть свежее, только после забоя — жарить нельзя. Оно слишком плотное, и при нагреве соки из него быстро испаряются, из-за чего готовое блюдо становится жёстким. Говядину перед жаркой выдерживают при температуре около 0 °C не менее двух недель. В этот период происходят естественные биохимические процессы, делающие мясо мягче и ароматнее.
Свежую говядину рекомендуется хранить целым куском, не разрезая на порции. Оптимальный способ — обернуть мясо в вафельное полотенце или хлопчатобумажную ткань и положить в холодильник на 3-4 дня. Использование полиэтиленовой плёнки и пакетов недопустимо: в замкнутом пространстве быстро размножаются бактерии.
Если есть возможность, мясо можно хранить на решётке, чтобы воздух свободно циркулировал — это помогает сохранить свежесть и способствует лёгкому вызреванию продукта.
Разные отрубы говядины требуют своего способа приготовления.
|Способ приготовления
|Подходящие части
|Особенности
|Жарка
|вырезка, толстый край, рибай, антрекот
|Мягкие волокна, равномерная прожарка
|Тушение
|лопатка, грудинка, покромка
|Мясо становится сочным и нежным при долгой готовке
|Варка
|шея, голяшка, грудинка
|Подходит для бульонов и супов
|Запекание
|внутренняя часть бедра, огузок
|Хорошо держит форму, легко пропекается
Самые мягкие куски — те, что меньше всего задействованы в движении животного, то есть спинная часть туши. Самые жёсткие — мышцы ног и шеи.
Если неизвестно, какой отруб попал в руки, пригодность к жарке можно определить механически. Кусок протыкается двузубой вилкой: если она легко входит, мясо можно жарить; если с усилием — лучше выбрать тушение или варку.
Жир в говядине выполняет важную функцию — сохраняет сочность и аромат при жарке. Если готовится стейк или поджарка, небольшой слой жира оставляют. При приготовлении блюд без термообработки (тартар, карпаччо) жир удаляется полностью, так как в холодном виде он становится твёрдым и влияет на вкус.
Для нарезки говядины подходят деревянные доски. При правильном уходе они считаются более гигиеничными, чем пластиковые. После использования доску моют жёсткой щёткой с небольшим количеством средства, промывают горячей водой и сушат при комнатной температуре. Нельзя замачивать её в воде или ставить рядом с источниками тепла — дерево может деформироваться.
Нож должен быть острым, с длинным и широким лезвием. Таким инструментом кусок мяса разрезается за два-три движения, сохраняя соки внутри волокон.
Самый простой вариант — поджарка из тонко нарезанной говядины. Подходит мясо, которое обычно используют для стейков. Его достаточно обжарить на сильном огне, добавить лук, соль и специи. Если добавить немного муки и сливки, получится бефстроганов — классическое блюдо с насыщенным вкусом и нежной текстурой.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Жарить парное мясо
|Жёсткая структура
|Выдержать 3-4 дня в холодильнике
|Хранить в пакете
|Развитие бактерий
|Заворачивать в ткань
|Полностью срезать жир
|Потеря вкуса и сочности
|Оставить тонкий слой
|Резать тупым ножом
|Повреждение волокон
|Использовать остро заточенный нож
|Замачивать деревянную доску
|Деформация
|Мыть и сушить естественным способом
|Метод
|Преимущества
|Недостатки
|Жарка
|Быстро, насыщенный вкус
|Требует вызревшего мяса
|Тушение
|Мягкость и сочность
|Занимает больше времени
|Варка
|Полезные бульоны
|Потеря аромата
|Запекание
|Сохраняет форму куска
|Требует точного контроля температуры
|Миф
|Правда
|Чем свежее мясо, тем оно вкуснее
|Парное мясо нуждается в выдержке
|Жир вреден
|Умеренное количество жира делает вкус насыщеннее
|Все части туши одинаковы
|У каждого отруба своя структура и применение
|Замороженное мясо хуже свежего
|При правильной заморозке качество не страдает
Вызревшая говядина усваивается легче, чем свежая.
Первые холодильные камеры для вызревания появились во Франции в XIX веке.
Распространено мнение, что красное мясо всегда жёсткое — на самом деле мягкость зависит от части туши.
В дореволюционной России мясо выдерживалось в ледниках 7-10 дней перед продажей.
В советскую эпоху наиболее популярными блюдами были тушёная и варёная говядина.
В современном общепите используется технология сухого вызревания при контролируемой влажности.
