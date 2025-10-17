Эти банки стоят в кладовках у всех — но именно они чаще всего приводят к отравлениям

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Домашние соленья и консервации — это не просто способ сохранить урожай, а настоящая традиция. Банки с грибами, огурцами и овощами из года в год занимают место в кладовках и на кухнях. Но, как оказалось, не все заготовки одинаково безопасны. Некоторые из них могут быть опасны для здоровья, даже если приготовлены с любовью.

Маринованные перцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маринованные перцы

Почему грибы считаются самыми рискованными

Именно грибы чаще всего становятся причиной серьёзных пищевых отравлений после употребления домашних консервов.

"Чаще всего я сталкивалась с отравлениями грибами. Это подтверждается и статистикой: грибы являются лидером по количеству тяжёлых отравлений, в том числе и в солёном виде", — сказала диетолог Наталья Павлюк .

Главная опасность грибов — их природная способность впитывать вредные вещества из окружающей среды. Они словно губка впитывают токсины, тяжёлые металлы и загрязнения из почвы и воздуха. Даже внешне здоровый гриб может быть опасен, пишет "Радио 1".

Кроме того, при сборе очень легко перепутать съедобные и ядовитые виды. Один ошибочный экземпляр способен испортить всю партию и привести к тяжёлому отравлению, даже если остальные грибы были безопасными.

Почему засолка не спасает от токсинов

Многие считают, что соление или маринование защищает от отравления. Однако, как отмечает диетолог, не все токсины разрушаются при варке или в солёной среде. Некоторые опасные вещества сохраняются даже после длительной обработки и выдержки.

Грибы, засоленные без предварительного отваривания или вымачивания, могут оставаться токсичными. Даже если вкус кажется нормальным, риск отравления остаётся.

Опасность "магазинных" грибов на развес

Эксперт напомнила, что не стоит бездумно доверять грибам, которые продаются на развес, особенно на стихийных рынках.

"Бывают разные виды засолки и то, что продаётся на развес в магазинах. Но зачастую такие продукты могут вызывать изжогу и проблемы с сердцем из-за избытка приправ", — объяснила Наталья Павлюк.

Избыточное количество соли, уксуса и специй может ухудшить работу желудка и повысить нагрузку на сердце. Людям с гипертонией или гастритом такие заготовки противопоказаны.

Как обезопасить домашние заготовки

Если всё же хочется приготовить домашние грибы, важно соблюдать простые, но обязательные правила.

  1. Собирайте грибы только в экологически чистых местах. Избегайте районов возле дорог и промышленных зон.

  2. Используйте только хорошо известные виды. Если есть малейшее сомнение, выбросьте сомнительный экземпляр.

  3. Проваривайте грибы перед засолкой. Термическая обработка снижает риск заражения бактериями и токсинами.

  4. Храните заготовки в прохладном месте. Открытую банку лучше съесть в течение 3-4 дней.

  5. Не покупайте солёные грибы "с рук". Неизвестное происхождение — прямой риск отравления.

Альтернатива — безопасные овощные заготовки

Если цель — сохранить вкус лета, безопаснее делать заготовки из овощей: огурцов, капусты, помидоров, болгарского перца, баклажанов. Эти продукты менее подвержены загрязнению и не требуют такой осторожности при обработке.

Любителям грибов стоит отдавать предпочтение промышленным маринованным шампиньонам или вешенкам, прошедшим санитарный контроль. Они безопаснее домашних аналогов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: собирать грибы вблизи дорог и предприятий.
    Последствие: накопление токсинов.
    Альтернатива: выбирайте проверенные, чистые места.

  • Ошибка: путать виды и собирать незнакомые грибы.
    Последствие: отравление всей партии.
    Альтернатива: собирайте только те виды, в которых уверены.

  • Ошибка: не проваривать грибы перед засолкой.
    Последствие: сохранение ядов и бактерий.
    Альтернатива: отварите каждый вид отдельно, слейте воду, а уже потом солите.

Плюсы и минусы грибных заготовок

Плюсы Минусы
Ароматные и питательные Высокий риск отравления
Подходят к многим блюдам Сложность в определении съедобности
Богатый вкус Впитывают токсины и тяжёлые металлы
Можно приготовить дома Требуют строгой обработки и контроля

А что если…

А что если вовсе отказаться от грибных солений? Замените их овощными закусками — острым перцем, чесночной капустой, маринованными кабачками или фасолью. Такие заготовки безопаснее, вкус не менее яркий, а риск сводится к минимуму.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
