Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неизвестная Осетия зовет: зачем туристы возвращаются в посёлок, который называют мертвым
Перхоть атакует миллионы голов: остановить её способна лишь ложка жёлтого порошка
Скрытые враги улыбки: продукты, из-за которых зубы темнеют и теряют белизну, даже если их чистить
Секрет из кухонного ящика: как за минуту избавиться от сквозняков без герметика и ремонта
Метод Линн Рэмси: зачем режиссёр заставляла Лоуренс и Паттинсона танцевать в обнажённом виде
Газовая ловушка захлопнулась: почему энергоёмкие производства покидают Европу
Мигает жёлтый глаз на приборке — вот когда можно ехать, а когда тормоза подведут
Туя зимой не спит — она страдает: как помочь ей пережить холод без потерь
Тейлор Свифт вдохнула новую жизнь в шедевр: как клип изменил судьбу картины в немецком музее

Японцы жарят курицу не так, как мы — и получают хруст, о котором можно мечтать

0:58
Еда

Жареная курица — одно из самых универсальных блюд, которое любят во всём мире. В Японии у неё своя особая версия — карааге. Это сочные кусочки курицы в ароматном маринаде и тонкой хрустящей панировке. В отличие от американской курицы во фритюре, карааге получается менее жирным, но с насыщенным вкусом. Сегодня разберём, как приготовить это блюдо дома из привычных продуктов, и при этом сохранить оригинальную японскую технологию.

Хрустящее жареное куриное бедро
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хрустящее жареное куриное бедро

В чём секрет японского карааге

Главная особенность — маринад и панировка. Курицу сначала долго маринуют в соево-имбирной смеси, а затем дважды обваливают в картофельном крахмале. Благодаря этому мясо получается сочным, а корочка — невероятно хрустящей. В японской кухне этот способ считают эталоном текстуры, а профессиональные повара используют картофельный крахмал именно ради тонкой золотистой корочки.

Для домашнего варианта подойдёт куриное бедро — оно более сочное, чем грудка, и не пересыхает при жарке. При этом используется простая посуда: миска, пакет с застёжкой, чугунная сковорода или фритюрница и кулинарный термометр.

Как правильно подготовить мясо

Чтобы маринад лучше проник в волокна, куриное бедро нужно надрезать "бабочкой". Для этого положите кусок кожей вниз и сделайте продольный надрез вдоль кости, не разрезая мясо полностью. Затем раскройте его, как книжку, и сделайте несколько неглубоких диагональных надрезов. Этот приём помогает равномерно прожарить мясо и ускоряет маринование.

Маринад готовят из соевого соуса, свежего имбиря, чеснока, сахара, зелёного лука и кунжутного масла. В адаптированном варианте можно добавить немного кефира или айрана вместо американской пахты — результат будет тем же: мясо станет мягким и ароматным.

После смешивания всех ингредиентов курицу помещают в пакет с застёжкой и оставляют в холодильнике на 10-12 часов. Чем дольше маринуется мясо, тем насыщеннее получается вкус.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте маринад. В миске соедините соевый соус, тёртый имбирь, измельчённый чеснок, зелёный лук, сахар и кунжутное масло. Перемешайте до однородности.

  2. Замаринуйте курицу. Разложите куски в пакете, залейте маринадом и уберите в холодильник на ночь.

  3. Приготовьте панировку. Насыпьте картофельный крахмал в широкую миску. Достаньте курицу и слегка обсушите, затем обваляйте каждый кусок. После первой обвалки оставьте на пергаменте на 10 минут.

  4. Повторите панировку. Ещё раз обваляйте курицу в крахмале — именно двойной слой создаёт "японскую" корочку.

  5. Разогрейте масло. В сковороде или фритюрнице нагрейте рисовое или подсолнечное масло до 180-190 °C.

  6. Обжаривайте порциями. Не перегружайте сковороду: жарьте по 2-3 бедра за раз. Каждую сторону — около 8 минут до золотистого цвета.

  7. Доведите до готовности. Выложите куски на решётку, чтобы стекло масло, и подержите в тёплой духовке 10 минут.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить при слишком низкой температуре.
    Последствие: мясо впитает лишнее масло, а корочка станет мягкой.
    Альтернатива: используйте кулинарный термометр или тест кусочком теста — если вокруг идут пузырьки, масло готово.

  • Ошибка: пересолить маринад.
    Последствие: вкус будет "тяжёлым", с избытком соли.
    Альтернатива: замените часть соевого соуса на воду или добавьте немного лимонного сока.

  • Ошибка: обвалять курицу в муке.
    Последствие: пропадёт японская текстура, и корочка станет плотной.
    Альтернатива: используйте только картофельный или кукурузный крахмал.

Сравнение: карааге и классическая жареная курица

Параметр Карааге Американская жареная курица
Основа Соевый маринад, крахмал Молочная смесь, мука
Текстура Тонкая, хрустящая корочка Толстая, хрустящая панировка
Масло Рисовое, арахисовое Кукурузное, рапсовое
Вкус Умеренно солёный, с ароматом имбиря Пикантный, часто острый
Кухонная техника Сковорода, решётка Фритюрница

А что если…

Если нет картофельного крахмала, подойдёт кукурузный, но корочка будет чуть грубее.
Нет пахты? Используйте кефир или сметану, разведённую водой.
Не хотите жарить во фритюре — обжарьте на сковороде и потом доведите до готовности в духовке при 180 °C в течение 10 минут.

Такой способ особенно удобен, если готовите для детей: меньше масла и мягче вкус.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Насыщенный вкус и аромат Требуется время на маринование
Менее жирное, чем обычная жареная курица Нужен картофельный крахмал
Можно адаптировать под разные диеты Требуется контроль температуры масла

Мифы и правда

  • Миф: карааге — это фастфуд.
    Правда: в Японии его часто готовят дома и подают даже на обед в бэнто.

  • Миф: для карааге нужно только специальное масло.
    Правда: подойдёт любое рафинированное масло без сильного запаха.

  • Миф: двойная панировка делает блюдо жирным.
    Правда: наоборот, крахмал образует защитную корочку и не даёт маслу впитываться.

FAQ

Как выбрать мясо для карааге?
Лучше всего подойдут бедра без костей и кожи. Если берёте с кожей — просто хорошо обсушите перед жаркой.

Можно ли использовать грудку?
Да, но тогда стоит сократить время жарки и добавить в маринад немного мёда — он сохранит сочность.

Чем заменить рисовое масло?
Подсолнечное, кукурузное или арахисовое тоже подойдут. Главное — чтобы масло было рафинированным.

Исторический контекст

Карааге появился в Японии в середине XX века, когда в страну начали активно завозить куриное мясо. Первые рецепты появились в ресторанах на острове Кюсю, а затем распространились по всей стране. В 1980-е карааге стал "домашним" блюдом — его добавляли в бэнто, продавали на фестивалях и включали в меню школьных столовых. Сегодня это символ японской уличной еды, наравне с такояки и якисобой.

Три интересных факта

• В Японии существует даже "Фестиваль карааге", где повара соревнуются за звание лучшего жареного куриного мастера.
• Многие японцы считают, что вкуснее всего карааге на второй день — после повторного прогрева.
• Вариант без глютена стал популярным благодаря книге Аки Камодзавы "Сила безглютеновой муки".

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Наука и техника
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Домашние животные
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Последние материалы
Перхоть атакует миллионы голов: остановить её способна лишь ложка жёлтого порошка
Скрытые враги улыбки: продукты, из-за которых зубы темнеют и теряют белизну, даже если их чистить
Секрет из кухонного ящика: как за минуту избавиться от сквозняков без герметика и ремонта
Метод Линн Рэмси: зачем режиссёр заставляла Лоуренс и Паттинсона танцевать в обнажённом виде
Газовая ловушка захлопнулась: почему энергоёмкие производства покидают Европу
Японцы жарят курицу не так, как мы — и получают хруст, о котором можно мечтать
Мигает жёлтый глаз на приборке — вот когда можно ехать, а когда тормоза подведут
Туя зимой не спит — она страдает: как помочь ей пережить холод без потерь
Тейлор Свифт вдохнула новую жизнь в шедевр: как клип изменил судьбу картины в немецком музее
До 40 ещё далеко, а память уже подводит: что происходит с новым поколением
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.