Французский гость на русском столе: жюльен, который покоряет с первой ложки

Ароматный грибной жюльен — одно из тех блюд, которое превращает обычный ужин в праздник. Это горячая закуска, которая сочетает насыщенный вкус грибов, мягкость молочного соуса и золотистую сырную корочку. Приготовить её совсем несложно, если соблюдать несколько кулинарных правил.
Многие ошибочно считают, что жюльен — это грибы, залитые сливками или сметаной. На самом деле классический французский рецепт требует молочного соуса бешамель, который придаёт блюду ту самую густую, бархатную текстуру. Именно этот соус делает вкус гармоничным, а аромат — благородным.
Шампиньоны свежие — 500 г
Лук репчатый — 200 г
Молоко — 300 мл
Сыр твёрдый — 150 г
Масло сливочное — 40 г
Масло оливковое — 2 ст. л.
Мука пшеничная — 1 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
Мускатный орех — по желанию
Калорийность: 404 ккал/порция
Б/Ж/У: 20,16 г / 33,74 г / 18,04 г
Время приготовления: 1 час
Сложность: легко
Для жюльена подойдут любые грибы — шампиньоны, вешенки или лесные.
Свежие грибы достаточно очистить влажной салфеткой, а лесные нужно предварительно отварить 10 минут в подсоленной воде.
Мелко нарежьте грибы. Если они лесные — предварительно отварите и обсушите. Очистите и нарежьте лук. В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте около 10 минут, помешивая.
В отдельной кастрюле растопите сливочное масло. Всыпьте муку и постоянно помешивайте, пока масса не станет золотистой. Постепенно, тонкой струйкой, влейте молоко, не переставая работать венчиком. Когда соус загустеет и появятся крупные пузыри, снимите его с огня, посолите, поперчите и добавьте щепотку мускатного ореха.
Разложите грибную смесь по кокотницам или небольшим формочкам. Залейте горячим соусом, посыпьте натёртым сыром. Выпекайте при 180 °C около 20-25 минут, пока сыр не покроется аппетитной золотистой корочкой.
Не переваривайте грибы. Они должны остаться упругими.
Не перегустите соус. Идеальная консистенция — как у жидкой сметаны.
Используйте сыр с выраженным вкусом: подойдут "Грюйер", "Эмменталь", "Российский" или "Гауда".
Добавьте травы. Тимьян, орегано или прованская смесь придадут жюльену французский аромат.
Можно использовать один большой керамический противень вместо кокотниц — получится вариант жюльена-запеканки. В основу добавьте немного варёного картофеля или макарон — и у вас выйдет полноценное горячее блюдо, а не только закуска.
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкий и быстрый рецепт
|Не хранится долго — лучше есть сразу
|Подходит для праздничного меню
|Требует отдельной посуды (кокотниц)
|Изысканный вкус при простых ингредиентах
|Калорийность выше средней
Можно ли заменить молоко сливками?
Да, но в этом случае соус получится жирнее и гуще — регулируйте количество муки.
Какой сыр лучше плавится?
Твёрдые сорта с жирностью не ниже 45%: "Маасдам", "Гауда", "Тильзитер".
Можно ли приготовить жюльен заранее?
Да, основу (грибы с луком) можно сделать накануне, а соус и запекание — перед подачей.
Миф 1. Жюльен — французское изобретение.
Правда: само слово французское, но в современном виде блюдо появилось в России в XIX веке.
Миф 2. Соус должен быть густым, как каша.
Правда: правильный бешамель — нежный и текучий, без комков.
Миф 3. Для жюльена нужны только шампиньоны.
Правда: можно использовать любые съедобные грибы, включая замороженные лесные.
В классическом французском значении жюльен - способ нарезки овощей тонкой соломкой, а не название блюда.
Первые рецепты грибного жюльена появились в России в конце XIX века как "грибы в соусе под сыром".
Считается, что оригинальный рецепт включал сметану — это миф: только бешамель.
Блюдо стало популярным в советское время, когда в моду вошли "кокотницы" — небольшие металлические формочки с ручкой.
Во Франции аналогичный рецепт называли gratin de champignons - "грибы под соусом и сыром".
Сегодня грибной жюльен подают и в ресторанах, и на домашних праздниках — как символ уютной гастрономии.
Грибной жюльен — это не просто запеканка под сыром. Это тёплая, ароматная классика, которая объединяет французскую технику и русский уют. Стоит один раз приготовить — и это блюдо обязательно станет вашим кулинарным фаворитом.
