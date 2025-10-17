Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме усомнились в необходимости новой инициативы о доплате к пенсии
Секретный маршрут Путина в Будапешт: три варианта, один из которых — вызов
Город, где горы встречаются с морем: почему именно в Кемер стоит поехать в октябре
Не тяните больше — думайте глубже: секрет прогресса не в тяжести, а в балансе
Финансы Пугачёвой: как адвокат раскрыл пенсию в 105 тысяч и вклад в 46 миллионов
Сладости, которые можно есть даже на ночь: рецепт десерта, не вредящего фигуре
Урожай без грядок и теплиц: этот овощ живёт круглый год на подоконнике — домашний витаминный завод
Земля гаснет: спутники NASA зафиксировали то, чего никто не ожидал — баланс планеты нарушен
Дорога закрыта, но поток жив: вот где теперь искать путь для автомобилей и деталей

Дом пахнет счастьем: варенье, которое возвращает в детство — груши, корица и немного терпения

5:31
Еда

Когда в доме пахнет свежесваренным вареньем, кажется, будто время замедляется. Джем из груш с корицей — это не просто сладкая заготовка, а способ сохранить частичку солнечных осенних дней в банке. Его нежный аромат и тёплые пряные ноты делают чайный вечер особенно уютным. А приготовить его не так сложно, как может показаться: немного терпения, внимание к деталям — и результат порадует всю семью.

Грушевый джем с корицей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грушевый джем с корицей

Груши и корица

Груши обладают мягкой сладостью, которая раскрывается при варке, превращаясь в шелковистое пюре. Корица усиливает фруктовый вкус, добавляя джему пряную глубину. Вместе они создают идеальный баланс — не приторный, а гармоничный, с лёгкой кислинкой. Лимонная кислота помогает сохранить цвет и продлевает срок хранения.

Кроме того, такой джем прекрасно подходит для подачи к блинам, сырникам, тостам и даже мясным блюдам — он оттеняет вкус утки, свинины или запечённого сыра.

Что понадобится для приготовления

Для шести порций джема потребуется:

  • 1,6 кг мелких спелых груш (уже очищенных);
  • 650 г сахара;
  • 1 ч. ложка молотой корицы;
  • &frac12 ч. ложки лимонной кислоты.

Главный секрет успеха — выбрать ароматные, но плотные груши, чтобы при термической обработке они не превратились в жидкую массу. Лучше всего подойдут сорта вроде "Конференция", "Пакхам" или "Любимица Клаппа".

Пошаговый рецепт

  1. Вымойте груши, удалите сердцевины и нарежьте небольшими дольками.
  2. Подготовьте две кастрюли и два сита: в каждую кастрюлю налейте немного воды и доведите до кипения.
  3. Поместите груши на сита так, чтобы они не касались воды, и прогрейте на пару 10-15 минут.
  4. После этого измельчите фрукты блендером до однородности.
  5. Верните пюре на плиту, доведите до кипения и всыпьте сахар.
  6. Варите на слабом огне 30-50 минут, периодически помешивая. Проверяйте готовность каплей на блюдце: если джем не растекается — он готов.
  7. В конце добавьте корицу и лимонную кислоту, перемешайте и разлейте по стерилизованным банкам.
  8. Закатайте крышки, переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте до полного остывания.

Как правильно стерилизовать банки

Чтобы заготовки хранились долго, важно стерилизовать посуду. Это можно сделать несколькими способами:

  • на пару (над кипящей водой 10-15 минут);
  • в духовке (при 120 °C около 15 минут);
  • в микроволновке (налить немного воды в банку и включить на 2-3 минуты);
  • кипячением в воде (10-15 минут);
  • с использованием пароварки или мультиварки.

Выбирайте любой удобный способ, но помните: стерилизация — залог безопасности и долговечности заготовок.

Ошибки

  1. Недоваренные фрукты → джем получится водянистым.
    Альтернатива: варите дольше и используйте широкую кастрюлю, чтобы испарение было равномерным.
  2. Переизбыток сахара → масса станет слишком густой и кристаллизуется.
    Альтернатива: придерживайтесь рецепта и не пересыпайте.
  3. Неплотное закрытие крышек → риск вздутия и плесени.
    Альтернатива: используйте новые крышки и проверенные закаточные ключи.

Добавим изюминку

Если хочется немного разнообразить вкус, попробуйте такие комбинации:

  • добавить немного ванили или гвоздики — получится десерт с восточными нотками;
  • влить ложку коньяка в готовый джем для более насыщенного аромата;
  • вместо лимонной кислоты использовать свежевыжатый сок цитруса;
  • смешать груши с яблоками или айвой — текстура станет гуще, а вкус богаче.

FAQ

Как выбрать груши для джема?
Берите спелые, но не переспевшие плоды. Мягкие груши дают мутный цвет и жидкую текстуру.

Можно ли использовать корицу в палочках?
Да, просто добавьте её в начале варки и уберите перед закаткой. Так вкус получится мягче.

Как хранить готовый джем?
Банки держите в прохладном тёмном месте — кладовке или подвале. После вскрытия — в холодильнике до 2 недель.

Что делать, если джем получился слишком густым?
Добавьте немного горячей воды и прогрейте, помешивая, до нужной консистенции.

Мифы и правда

Миф 1: "Джем без пектина не загустеет".
Правда: груши содержат природный пектин, особенно в кожуре, поэтому при правильной варке дополнительный не нужен.

Миф 2: "Лимонная кислота портит вкус".
Правда: наоборот, она подчеркивает сладость и помогает сохранить цвет джема.

Миф 3: "Корица делает вкус горьким".
Правда: если не превышать дозировку, она придаёт только тёплый аромат и лёгкую пряность.

Сделав такую заготовку один раз, вы наверняка захотите повторить её снова: ведь каждая ложка этого джема напоминает о солнечных днях, когда зима только впереди, а аромат корицы наполняет дом ощущением комфорта.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
С виду — утка, на деле — монстр: как природа создала хищника, который пугает даже рыбаков
Домашние животные
С виду — утка, на деле — монстр: как природа создала хищника, который пугает даже рыбаков
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Садоводство, цветоводство
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Наука и техника
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Ратификация соглашения с Венесуэлой: Кремль готовит сюрприз для США Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Последние материалы
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Япония распахивает двери: для чего на самом деле ей понадобились российские туристы
Вы можете делать всё правильно и всё равно стоять на месте — вот почему
Мотор на грани кипения: как несколько секунд решают судьбу вашего автомобиля
Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче
Несколько луковиц, немного земли — и весной двор будет как из сказки: фейерверк цветов гарантирован
Остров спокойствия в доме: где кошка перестаёт быть тигром, а собака — охранником
Подгоревшая еда травит как выхлопы: пары содержат вещества уровня сигаретного дыма
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Регионы ликуют: три проекта, меняющих транспортную карту России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.