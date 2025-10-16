Рестораны против: почему вам не разрешат приносить и есть свою еду в заведении

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Сергей Миронов, ресторатор и основатель сети ресторанов "Мясо&Рыба", рассказал о том, что каждое заведение общественного питания самостоятельно устанавливает правила для гостей, пришедших с собственной едой или напитками.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Он поделился своим мнением о том, почему рестораны и кафе часто отказывают в проносе собственных продуктов, в беседе с MosTimes.

Законодательная база

Эксперт отметил, что законодательство не регулирует вопросы посещения заведений общепита с собственной едой.

"Прямого запрета не существует", — сообщил Миронов.

Однако рестораны могут устанавливать свои внутренние правила, и если гость пожелает знать о них, ему их представят.

Причины запрета на собственную еду

 1. Ответственность за здоровье гостей

Одна из главных причин ограничения в проносе продуктов — ответственность заведения за здоровье своих посетителей. Миронов объясняет, что многие гости, например, хотят принести торт на день рождения, но часто покупают его у частников, которые могут готовить без соблюдения санитарных норм. Если ресторан разрешит пронос такой еды и гости отравятся, это отразится на репутации ресторана.

 2. Экономические интересы

Безопасность гостей — не единственная причина, по которой заведения отказывают в проносе еды. Миронов также подчёркивает, что рестораны должны зарабатывать деньги. Они несут расходы на аренду, зарплаты сотрудников и налоги. Когда гости приходят со своей едой, это снижает доходы заведения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
