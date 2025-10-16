Рестораны против: почему вам не разрешат приносить и есть свою еду в заведении

Сергей Миронов, ресторатор и основатель сети ресторанов "Мясо&Рыба", рассказал о том, что каждое заведение общественного питания самостоятельно устанавливает правила для гостей, пришедших с собственной едой или напитками.
Он поделился своим мнением о том, почему рестораны и кафе часто отказывают в проносе собственных продуктов, в беседе с MosTimes.
Эксперт отметил, что законодательство не регулирует вопросы посещения заведений общепита с собственной едой.
"Прямого запрета не существует", — сообщил Миронов.
Однако рестораны могут устанавливать свои внутренние правила, и если гость пожелает знать о них, ему их представят.
Одна из главных причин ограничения в проносе продуктов — ответственность заведения за здоровье своих посетителей. Миронов объясняет, что многие гости, например, хотят принести торт на день рождения, но часто покупают его у частников, которые могут готовить без соблюдения санитарных норм. Если ресторан разрешит пронос такой еды и гости отравятся, это отразится на репутации ресторана.
Безопасность гостей — не единственная причина, по которой заведения отказывают в проносе еды. Миронов также подчёркивает, что рестораны должны зарабатывать деньги. Они несут расходы на аренду, зарплаты сотрудников и налоги. Когда гости приходят со своей едой, это снижает доходы заведения.
Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?