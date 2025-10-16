Сливки и кофе объединяются — рецепт, который заставит вас навсегда забыть о покупном мороженом

Дальгона-мороженое — это летняя интерпретация популярного корейского напитка дальгона-кофе, который покорил весь мир во время карантина. Только теперь вместо воздушной кофейной пены на холодном молоке вы получаете нежное, тающее во рту мороженое с двумя слоями — сливочным и кофейным. Получается эффектно, ароматно и очень просто в приготовлении.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дальгона-мороженое

Как приготовить дальгона-мороженое

Подготовка инвентаря

Вам понадобятся: две миски (желательно одна жаропрочная), миксер или капучинатор, шесть формочек для мороженого и деревянные палочки. Если формочек нет, подойдут небольшие пластиковые стаканчики.

Основной сливочный слой

В глубокую миску налейте 210 мл сливок 20% жирности, добавьте 90 г сгущённого молока и щепотку соли. Взбейте миксером 2–3 минуты, пока масса не станет однородной и слегка воздушной.

Если хотите получить текстуру, как у настоящего пломбира, замените сливки на 33%-е — так мороженое получится плотнее и жирнее.

Разлейте сливочную массу по формам, но оставьте место для трёх столовых ложек кофейного слоя. Поставьте формы в морозильник на 30–40 минут, чтобы основа схватилась.

Приготовление кофейной пены

Вскипятите немного воды и отмерьте 2 столовые ложки (около 36 г). Перелейте воду в жаропрочную миску, добавьте 2 ст. ложки растворимого кофе и 2 ст. ложки сахара. Взбейте всё миксером 3–4 минуты до образования густой, плотной пены цвета карамели.

Теперь аккуратно вмешайте в кофейную пену оставшиеся сливки со сгущёнкой. Делайте это лопаткой или ложкой, чтобы пена не осела — она должна остаться воздушной.

Формирование мороженого

Достаньте формочки из морозилки. На полузастывшую сливочную основу аккуратно выложите кофейную смесь, распределив её ложкой. Вставьте деревянные палочки или шпажки в центр каждой формы и снова уберите в морозильник.

Оставьте мороженое минимум на 3–4 часа, пока оно полностью не застынет.

Подача

Перед подачей опустите форму на несколько секунд в горячую воду — так мороженое легко выйдет. Выложите его на охлаждённую тарелку и украсьте по вкусу: можно посыпать какао-порошком, тёртым шоколадом или дроблёнными зёрнами кофе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: использовать холодную воду для пены.

→ Последствие: кофе не растворится, пена не поднимется.

→ Альтернатива: обязательно берите кипяток.

• Ошибка: слишком сильно перемешивать кофейную пену со сливками.

→ Последствие: смесь потеряет воздушность.

→ Альтернатива: аккуратно вмешивайте движениями снизу вверх.

• Ошибка: налить кофейный слой на жидкую основу.

→ Последствие: слои смешаются, и вид получится неаккуратным.

→ Альтернатива: дождитесь, пока первый слой слегка застынет.

А что если…

Если вы не любите кофе, попробуйте заменить его на какао или цикорий — вкус получится мягче, но текстура и вид останутся теми же. А чтобы добавить свежести, можно в кофейную часть вмешать немного мяты или кокосового молока.

Плюсы и минусы десерта

Плюсы Минусы Эффектный внешний вид и простой рецепт Требует времени для заморозки Можно экспериментировать со вкусами Растворимый кофе подходит не всем Не нужны редкие ингредиенты Без миксера сложно добиться пены Отлично освежает летом Быстро тает при подаче

FAQ

Можно ли использовать натуральный кофе?

Да, но он должен быть очень крепким и без гущи. Тогда пена получится менее плотной, но вкус — насыщеннее.

Как долго хранить дальгона-мороженое?

До недели в морозильной камере в герметичном контейнере.

Можно ли сделать без формочек?

Да, налейте массу в пластиковые стаканы или силиконовые формы для кексов.