Сливки и кофе объединяются — рецепт, который заставит вас навсегда забыть о покупном мороженом

Дальгона-мороженое — это летняя интерпретация популярного корейского напитка дальгона-кофе, который покорил весь мир во время карантина. Только теперь вместо воздушной кофейной пены на холодном молоке вы получаете нежное, тающее во рту мороженое с двумя слоями — сливочным и кофейным. Получается эффектно, ароматно и очень просто в приготовлении.
Вам понадобятся: две миски (желательно одна жаропрочная), миксер или капучинатор, шесть формочек для мороженого и деревянные палочки. Если формочек нет, подойдут небольшие пластиковые стаканчики.
В глубокую миску налейте 210 мл сливок 20% жирности, добавьте 90 г сгущённого молока и щепотку соли. Взбейте миксером 2–3 минуты, пока масса не станет однородной и слегка воздушной.
Если хотите получить текстуру, как у настоящего пломбира, замените сливки на 33%-е — так мороженое получится плотнее и жирнее.
Разлейте сливочную массу по формам, но оставьте место для трёх столовых ложек кофейного слоя. Поставьте формы в морозильник на 30–40 минут, чтобы основа схватилась.
Вскипятите немного воды и отмерьте 2 столовые ложки (около 36 г). Перелейте воду в жаропрочную миску, добавьте 2 ст. ложки растворимого кофе и 2 ст. ложки сахара. Взбейте всё миксером 3–4 минуты до образования густой, плотной пены цвета карамели.
Теперь аккуратно вмешайте в кофейную пену оставшиеся сливки со сгущёнкой. Делайте это лопаткой или ложкой, чтобы пена не осела — она должна остаться воздушной.
Достаньте формочки из морозилки. На полузастывшую сливочную основу аккуратно выложите кофейную смесь, распределив её ложкой. Вставьте деревянные палочки или шпажки в центр каждой формы и снова уберите в морозильник.
Оставьте мороженое минимум на 3–4 часа, пока оно полностью не застынет.
Перед подачей опустите форму на несколько секунд в горячую воду — так мороженое легко выйдет. Выложите его на охлаждённую тарелку и украсьте по вкусу: можно посыпать какао-порошком, тёртым шоколадом или дроблёнными зёрнами кофе.
• Ошибка: использовать холодную воду для пены.
→ Последствие: кофе не растворится, пена не поднимется.
→ Альтернатива: обязательно берите кипяток.
• Ошибка: слишком сильно перемешивать кофейную пену со сливками.
→ Последствие: смесь потеряет воздушность.
→ Альтернатива: аккуратно вмешивайте движениями снизу вверх.
• Ошибка: налить кофейный слой на жидкую основу.
→ Последствие: слои смешаются, и вид получится неаккуратным.
→ Альтернатива: дождитесь, пока первый слой слегка застынет.
Если вы не любите кофе, попробуйте заменить его на какао или цикорий — вкус получится мягче, но текстура и вид останутся теми же. А чтобы добавить свежести, можно в кофейную часть вмешать немного мяты или кокосового молока.
|Плюсы
|Минусы
|Эффектный внешний вид и простой рецепт
|Требует времени для заморозки
|Можно экспериментировать со вкусами
|Растворимый кофе подходит не всем
|Не нужны редкие ингредиенты
|Без миксера сложно добиться пены
|Отлично освежает летом
|Быстро тает при подаче
Можно ли использовать натуральный кофе?
Да, но он должен быть очень крепким и без гущи. Тогда пена получится менее плотной, но вкус — насыщеннее.
Как долго хранить дальгона-мороженое?
До недели в морозильной камере в герметичном контейнере.
Можно ли сделать без формочек?
Да, налейте массу в пластиковые стаканы или силиконовые формы для кексов.
