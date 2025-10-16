Любимый, но опасный: чем борщ может навредить желудку и как привычное блюдо влияет на здоровье

Борщ давно стал гастрономическим символом русской кухни. Он сытный, ароматный, богат витаминами и клетчаткой. Но, как предупреждают специалисты, всё зависит от способа приготовления. Иногда привычная тарелка борща может нанести организму больше вреда, чем пользы.
Исполняющий обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что наваристый борщ противопоказан людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, подагрой, лишним весом и сердечно-сосудистыми проблемами.
По её словам, бульоны, варившиеся часами, содержат пурины, которые превращаются в мочевую кислоту и вызывают воспаление суставов и почек.
Учёный пояснила, что при длительном кипячении из костей выделяются тяжёлые металлы и токсины, а излишек жира делает блюдо опасным для людей с атеросклерозом и гипертонией.
Негативный эффект усиливает зажарка на масле, которая повышает кислотность и вызывает изжогу.
При быстрой варке овощей образуются нитраты, а те, в свою очередь, могут превращаться в метгемоглобин — вещество, мешающее крови переносить кислород. Это особенно опасно для людей с нарушениями кроветворения.
"Нитраты могут способствовать образованию метгемоглобина, ухудшающего снабжение тканей кислородом, что особенно опасно при заболеваниях кроветворной системы", — подчеркнула Ирина Лялина.
Кроме того, борщ с щавелем противопоказан при подагре, а чрезмерное количество соли и уксуса повышает давление и раздражает слизистую желудка.
|Потенциальный фактор
|В чём риск
|Кому противопоказано
|Долговарёный костный бульон
|Накопление пуринов → мочевая кислота
|Подагра, артрит, болезни почек
|Жирный бульон
|Повышает холестерин, нагружает сосуды
|Гипертония, атеросклероз
|Зажарка на масле
|Повышает кислотность, вызывает изжогу
|Гастрит, язва
|Щавель в составе
|Повышает уровень мочевой кислоты
|Подагра
|Избыток соли
|Задержка жидкости, рост давления
|Сердечные болезни
Чтобы любимое блюдо стало легче и полезнее, биологи советуют несколько простых правил:
|Плюсы
|Минусы
|Богат витаминами (A, C, группы B) и клетчаткой
|Может быть чрезмерно жирным
|Содержит антиоксиданты из свёклы и томатов
|Долгая варка выделяет токсичные соединения
|Помогает пищеварению и обмену веществ
|Повышает кислотность при гастрите
|Повышает гемоглобин благодаря свёкле
|Избыток соли и щавеля вреден при подагре
Ресторатор Станислав Лисиченко предложил включить борщ, блины и щи в официальный стандарт русской кухни. По его мнению, это поможет сохранить гастрономические традиции и повысить интерес к национальной кухне.
А биохимик Людмила Поликарпова напомнила: при умеренном употреблении борщ полезен — коллаген и аминокислоты из бульона укрепляют волосы и кожу.
Борщ может быть как лекарством, так и испытанием для организма. Вредным его делают жир, соль и длительная варка, а не сами ингредиенты. Если варить борщ на лёгком бульоне, без лишнего масла и с умеренным количеством приправ, он сохранит свои полезные свойства и останется тем самым домашним супом, который и утешает, и лечит.
