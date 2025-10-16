Любимый, но опасный: чем борщ может навредить желудку и как привычное блюдо влияет на здоровье

Борщ давно стал гастрономическим символом русской кухни. Он сытный, ароматный, богат витаминами и клетчаткой. Но, как предупреждают специалисты, всё зависит от способа приготовления. Иногда привычная тарелка борща может нанести организму больше вреда, чем пользы.

Когда борщ превращается в испытание для желудка

Исполняющий обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что наваристый борщ противопоказан людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, подагрой, лишним весом и сердечно-сосудистыми проблемами.

По её словам, бульоны, варившиеся часами, содержат пурины, которые превращаются в мочевую кислоту и вызывают воспаление суставов и почек.

Что происходит при долгой варке

Учёный пояснила, что при длительном кипячении из костей выделяются тяжёлые металлы и токсины, а излишек жира делает блюдо опасным для людей с атеросклерозом и гипертонией.

Негативный эффект усиливает зажарка на масле, которая повышает кислотность и вызывает изжогу.

Вредные химические реакции

При быстрой варке овощей образуются нитраты, а те, в свою очередь, могут превращаться в метгемоглобин — вещество, мешающее крови переносить кислород. Это особенно опасно для людей с нарушениями кроветворения.

Кроме того, борщ с щавелем противопоказан при подагре, а чрезмерное количество соли и уксуса повышает давление и раздражает слизистую желудка.

Таблица: Когда борщ может быть вреден

Потенциальный фактор В чём риск Кому противопоказано Долговарёный костный бульон Накопление пуринов → мочевая кислота Подагра, артрит, болезни почек Жирный бульон Повышает холестерин, нагружает сосуды Гипертония, атеросклероз Зажарка на масле Повышает кислотность, вызывает изжогу Гастрит, язва Щавель в составе Повышает уровень мочевой кислоты Подагра Избыток соли Задержка жидкости, рост давления Сердечные болезни

Как приготовить полезный борщ

Чтобы любимое блюдо стало легче и полезнее, биологи советуют несколько простых правил:

Варить на лёгком бульоне — из постного мяса или курицы. Избегать зажарки — овощи можно запечь или потушить в минимуме масла. Добавлять овощи в конце варки — так сохраняются витамины. Не злоупотреблять солью и уксусом. Есть борщ на второй день. После настаивания он становится мягче по кислотности.

Плюсы и минусы борща

Плюсы Минусы Богат витаминами (A, C, группы B) и клетчаткой Может быть чрезмерно жирным Содержит антиоксиданты из свёклы и томатов Долгая варка выделяет токсичные соединения Помогает пищеварению и обмену веществ Повышает кислотность при гастрите Повышает гемоглобин благодаря свёкле Избыток соли и щавеля вреден при подагре

Исторические факты о борще

Первые упоминания о борще встречаются в рукописях XVII века — изначально он готовился на отваре из борщевика. Современный рецепт с капустой, свёклой и мясом появился позже, в XVIII-XIX веках, и постепенно стал "визитной карточкой" русской кухни. В XIX веке борщ считался праздничным блюдом — его подавали с пампушками, сметаной и даже с карасем.

3 факта о борще, которые вы могли не знать

Борщ спасает от авитаминоза. Свёкла и капуста содержат витамин С и фолиевую кислоту, полезную для сосудов. Цвет борща зависит от кислоты. Добавление уксуса или лимона сохраняет рубиновый оттенок свёклы. У каждой страны свой вариант. Украинский борщ — с салом, польский — с фасолью, литовский — холодный и розовый.

Взгляд из кухни и науки

Ресторатор Станислав Лисиченко предложил включить борщ, блины и щи в официальный стандарт русской кухни. По его мнению, это поможет сохранить гастрономические традиции и повысить интерес к национальной кухне.

А биохимик Людмила Поликарпова напомнила: при умеренном употреблении борщ полезен — коллаген и аминокислоты из бульона укрепляют волосы и кожу.

Борщ может быть как лекарством, так и испытанием для организма. Вредным его делают жир, соль и длительная варка, а не сами ингредиенты. Если варить борщ на лёгком бульоне, без лишнего масла и с умеренным количеством приправ, он сохранит свои полезные свойства и останется тем самым домашним супом, который и утешает, и лечит.