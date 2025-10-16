Тёплый, как солнце, лёгкий, как лето: суп-пюре, который невозможно не полюбить

Этот суп-пюре из запечённого сладкого перца — идеальный вариант, когда хочется чего-то яркого, лёгкого и полезного. Готовится он просто и быстро, а вкус получается насыщенным и солнечным. Даже дети, которые обычно с подозрением смотрят на овощные супы, едят его с удовольствием.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Суп-пюре из запечённого перца

Блюдо подходит для постного и вегетарианского стола, прекрасно вписывается в систему правильного питания и может стать основой лёгкого обеда или ужина.

Почему стоит попробовать

Главный секрет — сочетание сладости запечённого перца, мягкости картофеля и моркови, плюс тонкий аромат свежей зелени. Суп получается нежным, кремовым и при этом с характером.

Основные параметры

Сложность: легко

Калорийность: 105,8 ккал/порция

Порций: 4

Время приготовления: 45 минут

Б/Ж/У: 2,25 г / 4,45 г / 14,1 г

Кухонные помощники: духовка, кастрюля, блендер.

Категория: суп-пюре, обед, постное блюдо, детское меню, правильное питание.

Ингредиенты (на 4 порции)

2 клубня картофеля среднего размера

1-2 моркови

1 луковица

2 сладких перца

5-6 веточек зелени (петрушка, укроп или кинза)

1-2 ст. ложки растительного масла

соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Подготовьте перцы

Разогрейте духовку до 190 °C. Вымойте перцы, обсушите и смажьте растительным маслом. Выложите в форму или на противень, застеленный фольгой. Запекайте 25 минут, перевернув через 15.

Готовые перцы положите в пакет или накройте фольгой — пусть "отдохнут" 10-15 минут. После этого легко снимите кожицу, удалите семена и нарежьте мякоть.

Шаг 2. Отварите овощи

В кастрюле доведите до кипения 3 стакана подсоленной воды. Нарежьте картофель и морковь, добавьте их в кипяток и варите до мягкости — примерно 15-20 минут.

Шаг 3. Поджарьте лук

Пока овощи варятся, мелко нарежьте лук и обжарьте до прозрачности на среднем огне в 1 ст. ложке растительного масла.

Шаг 4. Соберите вкус

Добавьте лук и запечённые перцы в кастрюлю с отваренными овощами. Снимите с огня и измельчите смесь погружным блендером до состояния пюре.

Верните суп на плиту, доведите до лёгкого кипения, помешивая, чтобы ингредиенты "поженились". Добавьте нарезанную зелень, при необходимости подкорректируйте густоту — немного кипятка сделает суп легче.

Советы шаг за шагом

Если запечь перцы заранее, приготовление займёт не больше 20 минут. Для более насыщенного вкуса можно добавить немного запечённого чеснока. Любители сливочной текстуры могут влить пару ложек кокосового или овсяного молока. При подаче украсьте тарелку каплей масла и веточкой зелени — это улучшит аромат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать сырые перцы.

Последствие: суп получится водянистым и без аромата.

Альтернатива: запекайте перцы до лёгкой карамелизации кожицы.

Ошибка: переварить морковь и картофель.

Последствие: овощи теряют вкус, а суп становится "крахмальным".

Альтернатива: варите до мягкости, но не до распада.

Ошибка: добавить слишком много масла.

Последствие: блюдо утратит лёгкость.

Альтернатива: ограничьтесь 1-2 ложками.

А что если заменить ингредиенты

Если нет сладкого перца, можно использовать запечённую тыкву или томаты — получится другое, но не менее интересное пюре. Вариант с морковью и пастернаком добавит сладости, а с цветной капустой — нежности и белка.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы Быстро готовится Нужно заранее запечь перцы Подходит для поста и ПП Не хранится дольше суток Нравится детям Без блендера сложно добиться текстуры Минимум ингредиентов Требует свежих овощей хорошего качества

FAQ

Можно ли использовать замороженные перцы?

Да, если их предварительно разморозить и слегка обжарить для усиления вкуса.

Как сделать суп более сытным?

Добавьте немного варёной чечевицы или белой фасоли перед измельчением.

Можно ли хранить остатки?

Да, но не дольше суток в холодильнике. Перед подачей слегка подогрейте, не доводя до кипения.

Мифы и правда

Миф: суп-пюре нельзя готовить без сливок.

Правда: овощи сами создают кремовую консистенцию при измельчении.

Миф: перец делает блюдо острым.

Правда: болгарский перец сладкий, остроты в супе нет.

Миф: детям не понравятся овощные супы.

Правда: запечённые овощи дают сладковатый вкус, который дети воспринимают лучше, чем обычный варёный.

Три интересных факта

При запекании сладкий перец теряет горечь и становится богаче по вкусу. В 100 г перца содержится больше витамина С, чем в лимоне. Вегетарианские супы-пюре впервые появились во французской кухне XVII века как "постное утешение".

Исторический контекст