Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-тренер Петржела: Семака пора менять, Зениту нужна свежая кровь
Медвежья лихорадка в Подмосковье: что стоит за внезапной агрессией медведей к людям этой осенью
Ошибка в заправке — гибель коробки: загадка сухого робота, которую не понимают даже мастера
Лимфа в движении: естественный способ помочь телу освободиться от тяжести
Звезда Бригады Павел Майков покаялся: чем сериал навредил россиянам
Отдых мечты обернулся кошмаром: что привезли с Сейшел российские туристы
Волатильность вернулась: кто успеет поймать волну до того, как рынок снова качнет вниз
Архив любви: Королёва распродаёт прошлое с Николаевым по цене кофе
Госуслуги сделали это: ваш аккаунт защищён как никогда раньше — попробуйте новую функцию прямо сейчас

Тёплый, как солнце, лёгкий, как лето: суп-пюре, который невозможно не полюбить

Еда

Этот суп-пюре из запечённого сладкого перца — идеальный вариант, когда хочется чего-то яркого, лёгкого и полезного. Готовится он просто и быстро, а вкус получается насыщенным и солнечным. Даже дети, которые обычно с подозрением смотрят на овощные супы, едят его с удовольствием.

Суп-пюре из запечённого перца
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Суп-пюре из запечённого перца

Блюдо подходит для постного и вегетарианского стола, прекрасно вписывается в систему правильного питания и может стать основой лёгкого обеда или ужина.

Почему стоит попробовать

Главный секрет — сочетание сладости запечённого перца, мягкости картофеля и моркови, плюс тонкий аромат свежей зелени. Суп получается нежным, кремовым и при этом с характером.

Основные параметры

  • Сложность: легко

  • Калорийность: 105,8 ккал/порция

  • Порций: 4

  • Время приготовления: 45 минут

  • Б/Ж/У: 2,25 г / 4,45 г / 14,1 г

Кухонные помощники: духовка, кастрюля, блендер.

Категория: суп-пюре, обед, постное блюдо, детское меню, правильное питание.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • 2 клубня картофеля среднего размера

  • 1-2 моркови

  • 1 луковица

  • 2 сладких перца

  • 5-6 веточек зелени (петрушка, укроп или кинза)

  • 1-2 ст. ложки растительного масла

  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Подготовьте перцы

Разогрейте духовку до 190 °C. Вымойте перцы, обсушите и смажьте растительным маслом. Выложите в форму или на противень, застеленный фольгой. Запекайте 25 минут, перевернув через 15.

Готовые перцы положите в пакет или накройте фольгой — пусть "отдохнут" 10-15 минут. После этого легко снимите кожицу, удалите семена и нарежьте мякоть.

Шаг 2. Отварите овощи

В кастрюле доведите до кипения 3 стакана подсоленной воды. Нарежьте картофель и морковь, добавьте их в кипяток и варите до мягкости — примерно 15-20 минут.

Шаг 3. Поджарьте лук

Пока овощи варятся, мелко нарежьте лук и обжарьте до прозрачности на среднем огне в 1 ст. ложке растительного масла.

Шаг 4. Соберите вкус

Добавьте лук и запечённые перцы в кастрюлю с отваренными овощами. Снимите с огня и измельчите смесь погружным блендером до состояния пюре.

Верните суп на плиту, доведите до лёгкого кипения, помешивая, чтобы ингредиенты "поженились". Добавьте нарезанную зелень, при необходимости подкорректируйте густоту — немного кипятка сделает суп легче.

Советы шаг за шагом

  1. Если запечь перцы заранее, приготовление займёт не больше 20 минут.

  2. Для более насыщенного вкуса можно добавить немного запечённого чеснока.

  3. Любители сливочной текстуры могут влить пару ложек кокосового или овсяного молока.

  4. При подаче украсьте тарелку каплей масла и веточкой зелени — это улучшит аромат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать сырые перцы.
    Последствие: суп получится водянистым и без аромата.
    Альтернатива: запекайте перцы до лёгкой карамелизации кожицы.

  • Ошибка: переварить морковь и картофель.
    Последствие: овощи теряют вкус, а суп становится "крахмальным".
    Альтернатива: варите до мягкости, но не до распада.

  • Ошибка: добавить слишком много масла.
    Последствие: блюдо утратит лёгкость.
    Альтернатива: ограничьтесь 1-2 ложками.

А что если заменить ингредиенты

Если нет сладкого перца, можно использовать запечённую тыкву или томаты — получится другое, но не менее интересное пюре. Вариант с морковью и пастернаком добавит сладости, а с цветной капустой — нежности и белка.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Быстро готовится Нужно заранее запечь перцы
Подходит для поста и ПП Не хранится дольше суток
Нравится детям Без блендера сложно добиться текстуры
Минимум ингредиентов Требует свежих овощей хорошего качества

FAQ

Можно ли использовать замороженные перцы?
Да, если их предварительно разморозить и слегка обжарить для усиления вкуса.

Как сделать суп более сытным?
Добавьте немного варёной чечевицы или белой фасоли перед измельчением.

Можно ли хранить остатки?
Да, но не дольше суток в холодильнике. Перед подачей слегка подогрейте, не доводя до кипения.

Мифы и правда

Миф: суп-пюре нельзя готовить без сливок.
Правда: овощи сами создают кремовую консистенцию при измельчении.

Миф: перец делает блюдо острым.
Правда: болгарский перец сладкий, остроты в супе нет.

Миф: детям не понравятся овощные супы.
Правда: запечённые овощи дают сладковатый вкус, который дети воспринимают лучше, чем обычный варёный.

Три интересных факта

  1. При запекании сладкий перец теряет горечь и становится богаче по вкусу.

  2. В 100 г перца содержится больше витамина С, чем в лимоне.

  3. Вегетарианские супы-пюре впервые появились во французской кухне XVII века как "постное утешение".

Исторический контекст

  1. Болгарский перец завезли в Европу из Южной Америки в XVI веке.

  2. Первые супы-пюре готовили в монастырях — для больных и пожилых.

  3. В современной гастрономии пюре-супы стали трендом ресторанного меню как символ здорового питания.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Наука и техника
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Секретный список наследников: нотариус знает, кому достанется часть имущества вопреки завещанию
Недвижимость
Секретный список наследников: нотариус знает, кому достанется часть имущества вопреки завещанию
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Наука и техника
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Три гигантских подарка от Солнца летят к Земле: мощнейшая геомагнитная буря обрушится на планету
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Последние материалы
17 октября: борьба с нищетой, заплати налоги, а Эминем давно не молод
Разминка, после которой подтягивания кажутся лёгкими: работает даже у новичков
Две недели до судьбы: Трамп объявил дату переговоров с Путиным
Мир на волоске: Трамп раскрыл детали разговора с Путиным об Украине
ПВО России в деле: 3 часа — 23 дрона — ноль попаданий для Киева
Трамп наносит удар в спину Украине: ракеты Tomahawk нужны Америке
Не добрался до дома: герой из Москвы погиб в Белгородской области при страшном ударе
Паника в Брюсселе: Путин и Трамп выбирают неожиданную площадку для решающего разговора
Миллионы собачников рискуют стать нарушителями: новый закон перевернёт правила выгула
Смерть из воздуха: FPV-дрон уничтожил группу боевиков ВСУ в развалинах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.