Эти маффины получаются мягче, чем бисквит — секрет в простом продукте из холодильника

Шоколадные маффины — десерт, который одинаково хорош и к завтраку, и к чашке вечернего чая. Добавление кефира делает их необычайно мягкими и воздушными, а сочетание растопленного и цельного шоколада придаёт тесту насыщенный вкус и приятную текстуру.
Кефир делает маффины особенно пышными, без лишней жирности и с лёгким сливочным послевкусием. А шоколад в двух формах — расплавленный и рубленый — превращает простую выпечку в настоящий домашний десерт в стиле кафе. Если любите менее сладкие варианты, используйте тёмный или горький шоколад.
Для теста:
Мука пшеничная хлебопекарная — 3 стакана (390 г)
Кефир — 1 стакан (205 г)
Сахар — 1 стакан (180 г)
Тёмный шоколад — 170 г
Яйца — 2 шт. (120 г)
Сливочное масло — 100 г
Сода — 3 г
Для подачи:
Сахарная пудра — по вкусу
Достаньте масло и яйца заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Подготовьте миску, миксер и форму для маффинов — силиконовую или бумажные капсулы.
Растопите 100 г шоколада на водяной бане. Вода не должна касаться миски. Когда масса станет гладкой, снимите с огня и немного остудите.
Взбейте размягчённое масло с сахаром до посветления и пышности.
Добавьте яйца, кефир и растопленный шоколад. Взбейте до однородной массы.
Просейте муку с содой и аккуратно вмешайте в жидкую часть. Консистенция теста должна напоминать густую сметану.
Оставшиеся 70 г шоколада нарежьте мелкими кусочками и добавьте в тесто. При желании можно добавить немного ванильного экстракта или апельсиновой цедры для аромата.
Разложите тесто по формочкам, заполняя их на ¾. Выпекайте при 180 °C около 30 минут до сухой зубочистки.
Остудите маффины, посыпьте сахарной пудрой или какао и подавайте с чаем, кофе или горячим шоколадом.
Чтобы десерт выглядел празднично, можно добавить сверху немного растопленного шоколада или украсить ягодами.
Ошибка: положить слишком много муки.
Последствие: маффины станут плотными.
Альтернатива: строго следите за консистенцией — тесто должно быть мягким и вязким.
Ошибка: не остудить растопленный шоколад.
Последствие: он свернёт яйца в тесте.
Альтернатива: дождитесь, пока масса станет чуть тёплой.
Ошибка: открывать духовку в середине выпекания.
Последствие: маффины осядут.
Альтернатива: проверяйте готовность только под конец.
|Плюсы
|Минусы
|Простые ингредиенты, доступные каждому
|Важно соблюдать пропорции
|Маффины получаются мягкими и влажными
|Не подходят для тех, кто не употребляет глютен или сахар
|Можно добавлять любые начинки — ягоды, орехи, сухофрукты
|Калорийность выше, чем у обычных кексов
|Хорошо хранятся 2-3 дня
|Требуется время на растапливание шоколада
Добавить ягоды: малина, вишня или черника создадут приятную кислинку.
Использовать белый шоколад: получится более нежный, сливочный вариант.
Приготовить несладкие маффины: замените шоколад на сыр или ветчину — кефирное тесто универсально.
