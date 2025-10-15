Эти маффины получаются мягче, чем бисквит — секрет в простом продукте из холодильника

Шоколадные маффины — десерт, который одинаково хорош и к завтраку, и к чашке вечернего чая. Добавление кефира делает их необычайно мягкими и воздушными, а сочетание растопленного и цельного шоколада придаёт тесту насыщенный вкус и приятную текстуру.

Фото: freepik is licensed under public domain шоколадные маффины

Почему стоит попробовать этот рецепт

Кефир делает маффины особенно пышными, без лишней жирности и с лёгким сливочным послевкусием. А шоколад в двух формах — расплавленный и рубленый — превращает простую выпечку в настоящий домашний десерт в стиле кафе. Если любите менее сладкие варианты, используйте тёмный или горький шоколад.

Ингредиенты (на 12 штук)

Для теста:

Мука пшеничная хлебопекарная — 3 стакана (390 г)

Кефир — 1 стакан (205 г)

Сахар — 1 стакан (180 г)

Тёмный шоколад — 170 г

Яйца — 2 шт. (120 г)

Сливочное масло — 100 г

Сода — 3 г

Для подачи:

Сахарная пудра — по вкусу

Подготовка

Достаньте масло и яйца заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Подготовьте миску, миксер и форму для маффинов — силиконовую или бумажные капсулы.

Пошаговый рецепт

Растапливаем шоколад

Растопите 100 г шоколада на водяной бане. Вода не должна касаться миски. Когда масса станет гладкой, снимите с огня и немного остудите.

Взбиваем основу

Взбейте размягчённое масло с сахаром до посветления и пышности.

Соединяем жидкие ингредиенты

Добавьте яйца, кефир и растопленный шоколад. Взбейте до однородной массы.

Вмешиваем муку

Просейте муку с содой и аккуратно вмешайте в жидкую часть. Консистенция теста должна напоминать густую сметану.

Добавляем кусочки шоколада

Оставшиеся 70 г шоколада нарежьте мелкими кусочками и добавьте в тесто. При желании можно добавить немного ванильного экстракта или апельсиновой цедры для аромата.

Формируем и выпекаем маффины

Разложите тесто по формочкам, заполняя их на ¾. Выпекайте при 180 °C около 30 минут до сухой зубочистки.

Как подать

Остудите маффины, посыпьте сахарной пудрой или какао и подавайте с чаем, кофе или горячим шоколадом.

Чтобы десерт выглядел празднично, можно добавить сверху немного растопленного шоколада или украсить ягодами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: положить слишком много муки.

Последствие: маффины станут плотными.

Альтернатива: строго следите за консистенцией — тесто должно быть мягким и вязким.

Ошибка: не остудить растопленный шоколад.

Последствие: он свернёт яйца в тесте.

Альтернатива: дождитесь, пока масса станет чуть тёплой.

Ошибка: открывать духовку в середине выпекания.

Последствие: маффины осядут.

Альтернатива: проверяйте готовность только под конец.

Плюсы и минусы рецепта

Плюсы Минусы Простые ингредиенты, доступные каждому Важно соблюдать пропорции Маффины получаются мягкими и влажными Не подходят для тех, кто не употребляет глютен или сахар Можно добавлять любые начинки — ягоды, орехи, сухофрукты Калорийность выше, чем у обычных кексов Хорошо хранятся 2-3 дня Требуется время на растапливание шоколада

