Один штрих — и суп перестаёт быть посредственным: приём, который скрывают шефы

Супы-пюре стали настоящей классикой ресторанного меню. Они выглядят изысканно, дарят ощущение домашнего уюта и при этом позволяют шеф-поварам проявить фантазию. Но за красивой подачей скрывается один кулинарный приём, о котором знают далеко не все. Именно он делает блюдо бархатистым, сытным и при этом экономичным.
Многие рестораны, даже самые известные, добавляют в супы-пюре обычный белый хлеб. Этот простой ингредиент помогает сэкономить на дорогих сливках, не теряя вкуса и текстуры.
Хлеб отлично впитывает жидкость и делает суп густым, без использования лишнего бульона или сливок.
Такой способ появился ещё в старинных европейских рецептах. Тогда хлеб использовали как загуститель, а сегодня — как способ сделать вкус богаче и текстуру более кремовой.
Хлеб содержит крахмал, который при нагревании связывает жидкость. Благодаря этому суп становится густым и гладким, не расслаивается и дольше сохраняет свежесть.
При этом вкус овощей или грибов остаётся ярким — хлеб не перебивает их аромат, а лишь смягчает вкус и делает блюдо сбалансированным.
Выберите хлеб. Подойдёт обычный белый без корки — батон, чиабатта или багет. Чёрный и цельнозерновой лучше не использовать, они могут изменить вкус.
Добавьте хлеб во время варки. Когда овощи почти готовы, положите кусочки хлеба прямо в кастрюлю.
Дайте настояться 3-5 минут. Пусть хлеб впитает жидкость и размягчится.
Измельчите блендером. Превратите смесь в однородное пюре, при необходимости добавьте немного воды или бульона.
Результат — густой и бархатистый суп, который по вкусу не уступает ресторанному варианту.
При таком способе вы используете меньше сливок, бульона и масла. А за счёт хлеба блюдо становится сытнее — буквально тарелка может заменить полноценный обед.
Ошибка: добавлять хлеб с коркой.
Последствие: текстура получится зернистой.
Альтернатива: используйте только мягкий мякиш.
Ошибка: класть хлеб после измельчения овощей.
Последствие: суп не успеет загустеть.
Альтернатива: добавляйте во время варки.
Ошибка: перебор с количеством.
Последствие: суп станет тяжёлым и пресным.
Альтернатива: достаточно 1-2 ломтиков на кастрюлю.
|Вид хлеба
|Особенности
|Подходит для
|Белый без корки
|Нейтральный вкус, быстро размягчается
|Овощные и грибные супы
|Багет
|Добавляет лёгкую сладость и аромат
|Томатные супы
|Чиабатта
|Пористая структура, создаёт кремовую текстуру
|Картофельные и сливочные супы
|Серый или ржаной
|Даёт плотный вкус и кислинку
|Мясные или фасолевые супы (по желанию)
|Плюсы
|Минусы
|Экономия на сливках и бульоне
|Не подходит для безглютенового питания
|Простота приготовления
|Требует точного баланса ингредиентов
|Суп становится сытнее и плотнее
|При избытке хлеба теряется лёгкость вкуса
|Можно использовать черствый хлеб
|Меняется калорийность блюда
Для аромата можно обжарить кусочки хлеба на сливочном масле перед добавлением.
Если хотите придать блюду легкость, добавьте немного лимонного сока или зелени при подаче.
Подавайте суп с гренками или каплей оливкового масла — это подчеркнёт кремовую текстуру.
Если вы не употребляете глютен, можно использовать овсяные хлопья или картофельное пюре - они дают схожую густоту. А для более диетического варианта подойдёт тыква или цветная капуста: при измельчении они тоже создают бархатистую текстуру.
