Желтый, белый или фиолетовый: какой лук должен быть на вашем столе, чтобы не болеть

Лук — один из самых простых и одновременно удивительно полезных овощей. Он есть почти на каждой кухне и используется в тысячах рецептов: от борща до салатов, от жаркого до соусов. Но если вкусовые различия между сортами очевидны, то вопрос о том, какой лук полезнее — белый, жёлтый или фиолетовый, вызывает интерес даже у специалистов по питанию.
Каждый сорт лука обладает своим характером: у одного мягкий вкус, у другого — резкий, почти острый, а у третьего — сладковатый с фруктовыми нотками. Но их объединяет одно — высокая концентрация антиоксидантов, серосодержащих соединений и пребиотиков. Именно эти вещества поддерживают иммунитет, сердце и кишечник.
Все виды лука — от нежно-зелёного до тёмно-фиолетового — богаты флавоноидами (кверцетином), серосодержащими соединениями и пребиотиками, которые поддерживают иммунитет, сердечно-сосудистую систему и кишечный микробиом. Сочетая разные сорта, можно создать настоящий суперфуд, пишет besedalovosice.cz.
|Вид
|Основные свойства
|Где использовать
|Жёлтый лук
|Содержит максимум кверцетина — сильнейшего антиоксиданта. Поддерживает сосуды и снижает уровень холестерина.
|Подходит для жарки, рагу, тушения, супов и соусов.
|Белый лук
|Мягкий вкус, меньше антиоксидантов, но больше фитонцидов, борющихся с бактериями.
|Идеален для салатов, сальсы, блюд мексиканской кухни.
|Фиолетовый (красный) лук
|Богат антоцианами — пигментами, замедляющими старение и укрепляющими сосуды.
|Лучше есть сырым: в салатах, гуакамоле, маринадах.
|Зелёный лук (шалот)
|Источник витамина С, калия и фолиевой кислоты. Повышает тонус и иммунитет.
|Подходит для омлетов, закусок, салатов.
|Лук-порей
|Содержит инулин, марганец, витамин К, мягок для желудка.
|Отличен в крем-супах и диетических блюдах.
Антиоксидантная защита.
Кверцетин и антоцианы борются со свободными радикалами, замедляют старение клеток и защищают кожу от воспалений.
Поддержка сердца и сосудов.
Регулярное употребление лука помогает снизить уровень ЛПНП ("плохого" холестерина) и стабилизировать давление.
Антибактериальное действие.
Фитонциды в луке подавляют рост бактерий и грибков, помогая организму бороться с инфекциями.
Поддержка микробиома.
Инулин и фруктоолигосахариды в луке питают полезные кишечные бактерии, улучшая пищеварение.
Профилактика воспалений.
Серосодержащие соединения уменьшают воспалительные процессы и защищают суставы.
Людям с повышенным давлением - он укрепляет сосуды и снижает тонус.
Тем, кто хочет укрепить иммунитет в сезон простуд.
Людям с низким уровнем клетчатки - лук действует как натуральный пребиотик.
Всем, кто заботится о здоровом микробиоме.
При гастрите или язве желудка - свежий лук может раздражать слизистую.
При синдроме раздражённого кишечника (СРК) - может вызывать вздутие.
При ГЭРБ - усиливает изжогу.
При аллергии - возможна индивидуальная реакция.
А что если комбинировать несколько видов лука в одном блюде? Например, обжаривать жёлтый для аромата, добавлять фиолетовый для цвета и зелёный для свежести. Такое сочетание не только разнообразит вкус, но и создаст сбалансированный коктейль антиоксидантов и витаминов.
|Плюсы
|Минусы
|Жёлтый: максимум кверцетина и устойчивость к термообработке
|Резкий запах, может вызвать слёзы
|Белый: антисептические свойства и мягкий вкус
|Меньше антиоксидантов
|Фиолетовый: поддерживает сосуды и кожу
|Потеря цвета при жарке
|Зелёный: источник витамина С
|Быстро портится
|Порей: мягкий для желудка, богат клетчаткой
|Требует долгой очистки
Какой лук самый богат антиоксидантами?
Жёлтый — в нём самое высокое содержание кверцетина, особенно в наружных слоях.
Какой лук лучше есть сырым?
Фиолетовый — он мягче, с лёгкой сладостью, не оставляет резкого запаха.
Как уменьшить запах после употребления лука?
Удалите сердцевину, нарежьте ножом, смоченным водой, или ешьте вместе с зеленью и лимоном.
Как сохранить пользу при готовке?
Не жарьте лук слишком долго — кверцетин частично разрушается при высоких температурах. Лучше слегка пассеровать.
Миф: белый лук — самый нейтральный и бесполезный.
Правда: в нём больше фитонцидов, чем в других сортах, он эффективен против бактерий.
Миф: фиолетовый лук полезен только из-за цвета.
Правда: антоцианы в нём — это мощные антиоксиданты, замедляющие старение.
Миф: термическая обработка уничтожает все витамины.
Правда: часть витаминов сохраняется, а антиоксиданты становятся даже более усвояемыми.
Лук известен человечеству более 5000 лет. Его выращивали в Древнем Египте и употребляли как источник энергии и защиты от болезней. Греки кормили им воинов перед сражениями, а римляне считали его средством от простуды и усталости. На Руси лук был символом здоровья и хранился в каждом доме как "естественное лекарство".
Самый сладкий лук в мире выращивают на Гавайях — сорт "Мауи".
Красный лук содержит почти вдвое больше антиоксидантов, чем белый.
В Японии лук считают продуктом долголетия и включают в ежедневный рацион школьников.
