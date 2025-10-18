Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
Лапти вместо кроссовок и запах сена: как Мандроги возвращают вкус простой русской жизни
Нефритовый соблазн: виноград Шайн Мускат стал доступнее в магазинах
Переходный этап, который завёл в тупик: гибриды с подзарядкой не оправдали надежд
Микродозы химии остаются на фруктах: почему эко-средства для мытья овощей опаснее грязи
Когда боль мешает жить: Наталья Варлей решилась на операцию после недель мучений
Кошка видит в телевизоре совершенно не то, что вы: это зрелище её гипнотизирует
Красные флаги при покупке квартиры: чек-лист из 5 пунктов, который сэкономит миллионы
Тренировка против болезни: где заканчивается сила духа и начинается риск для сердца

Желтый, белый или фиолетовый: какой лук должен быть на вашем столе, чтобы не болеть

Еда

Лук — один из самых простых и одновременно удивительно полезных овощей. Он есть почти на каждой кухне и используется в тысячах рецептов: от борща до салатов, от жаркого до соусов. Но если вкусовые различия между сортами очевидны, то вопрос о том, какой лук полезнее — белый, жёлтый или фиолетовый, вызывает интерес даже у специалистов по питанию.

Фиолетовый лук
Фото: commons.wikimedia.org by MariuszCommons, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фиолетовый лук

Один овощ — много лиц

Каждый сорт лука обладает своим характером: у одного мягкий вкус, у другого — резкий, почти острый, а у третьего — сладковатый с фруктовыми нотками. Но их объединяет одно — высокая концентрация антиоксидантов, серосодержащих соединений и пребиотиков. Именно эти вещества поддерживают иммунитет, сердце и кишечник.

Все виды лука — от нежно-зелёного до тёмно-фиолетового — богаты флавоноидами (кверцетином), серосодержащими соединениями и пребиотиками, которые поддерживают иммунитет, сердечно-сосудистую систему и кишечный микробиом. Сочетая разные сорта, можно создать настоящий суперфуд, пишет besedalovosice.cz.

Сравнение: какой лук полезнее

Вид Основные свойства Где использовать
Жёлтый лук Содержит максимум кверцетина — сильнейшего антиоксиданта. Поддерживает сосуды и снижает уровень холестерина. Подходит для жарки, рагу, тушения, супов и соусов.
Белый лук Мягкий вкус, меньше антиоксидантов, но больше фитонцидов, борющихся с бактериями. Идеален для салатов, сальсы, блюд мексиканской кухни.
Фиолетовый (красный) лук Богат антоцианами — пигментами, замедляющими старение и укрепляющими сосуды. Лучше есть сырым: в салатах, гуакамоле, маринадах.
Зелёный лук (шалот) Источник витамина С, калия и фолиевой кислоты. Повышает тонус и иммунитет. Подходит для омлетов, закусок, салатов.
Лук-порей Содержит инулин, марганец, витамин К, мягок для желудка. Отличен в крем-супах и диетических блюдах.

Полезные свойства лука

  1. Антиоксидантная защита.
    Кверцетин и антоцианы борются со свободными радикалами, замедляют старение клеток и защищают кожу от воспалений.

  2. Поддержка сердца и сосудов.
    Регулярное употребление лука помогает снизить уровень ЛПНП ("плохого" холестерина) и стабилизировать давление.

  3. Антибактериальное действие.
    Фитонциды в луке подавляют рост бактерий и грибков, помогая организму бороться с инфекциями.

  4. Поддержка микробиома.
    Инулин и фруктоолигосахариды в луке питают полезные кишечные бактерии, улучшая пищеварение.

  5. Профилактика воспалений.
    Серосодержащие соединения уменьшают воспалительные процессы и защищают суставы.

Кому полезен лук

  • Людям с повышенным давлением - он укрепляет сосуды и снижает тонус.

  • Тем, кто хочет укрепить иммунитет в сезон простуд.

  • Людям с низким уровнем клетчатки - лук действует как натуральный пребиотик.

  • Всем, кто заботится о здоровом микробиоме.

Кому стоит быть осторожным

  • При гастрите или язве желудка - свежий лук может раздражать слизистую.

  • При синдроме раздражённого кишечника (СРК) - может вызывать вздутие.

  • При ГЭРБ - усиливает изжогу.

  • При аллергии - возможна индивидуальная реакция.

А что если…

А что если комбинировать несколько видов лука в одном блюде? Например, обжаривать жёлтый для аромата, добавлять фиолетовый для цвета и зелёный для свежести. Такое сочетание не только разнообразит вкус, но и создаст сбалансированный коктейль антиоксидантов и витаминов.

Плюсы и минусы популярных сортов

Плюсы Минусы
Жёлтый: максимум кверцетина и устойчивость к термообработке Резкий запах, может вызвать слёзы
Белый: антисептические свойства и мягкий вкус Меньше антиоксидантов
Фиолетовый: поддерживает сосуды и кожу Потеря цвета при жарке
Зелёный: источник витамина С Быстро портится
Порей: мягкий для желудка, богат клетчаткой Требует долгой очистки

FAQ

Какой лук самый богат антиоксидантами?
Жёлтый — в нём самое высокое содержание кверцетина, особенно в наружных слоях.

Какой лук лучше есть сырым?
Фиолетовый — он мягче, с лёгкой сладостью, не оставляет резкого запаха.

Как уменьшить запах после употребления лука?
Удалите сердцевину, нарежьте ножом, смоченным водой, или ешьте вместе с зеленью и лимоном.

Как сохранить пользу при готовке?
Не жарьте лук слишком долго — кверцетин частично разрушается при высоких температурах. Лучше слегка пассеровать.

Мифы и правда

  • Миф: белый лук — самый нейтральный и бесполезный.
    Правда: в нём больше фитонцидов, чем в других сортах, он эффективен против бактерий.

  • Миф: фиолетовый лук полезен только из-за цвета.
    Правда: антоцианы в нём — это мощные антиоксиданты, замедляющие старение.

  • Миф: термическая обработка уничтожает все витамины.
    Правда: часть витаминов сохраняется, а антиоксиданты становятся даже более усвояемыми.

Исторический контекст

Лук известен человечеству более 5000 лет. Его выращивали в Древнем Египте и употребляли как источник энергии и защиты от болезней. Греки кормили им воинов перед сражениями, а римляне считали его средством от простуды и усталости. На Руси лук был символом здоровья и хранился в каждом доме как "естественное лекарство".

3 интересных факта

  1. Самый сладкий лук в мире выращивают на Гавайях — сорт "Мауи".

  2. Красный лук содержит почти вдвое больше антиоксидантов, чем белый.

  3. В Японии лук считают продуктом долголетия и включают в ежедневный рацион школьников.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Наука и техника
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Военные новости
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Продукт, на котором держалась страна, оказался не тем, чем кажется: проверка вскрыла миф о еде
Еда и рецепты
Продукт, на котором держалась страна, оказался не тем, чем кажется: проверка вскрыла миф о еде
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Последние материалы
Нефритовый соблазн: виноград Шайн Мускат стал доступнее в магазинах
Переходный этап, который завёл в тупик: гибриды с подзарядкой не оправдали надежд
Микродозы химии остаются на фруктах: почему эко-средства для мытья овощей опаснее грязи
Когда боль мешает жить: Наталья Варлей решилась на операцию после недель мучений
Кошка видит в телевизоре совершенно не то, что вы: это зрелище её гипнотизирует
Красные флаги при покупке квартиры: чек-лист из 5 пунктов, который сэкономит миллионы
Тренировка против болезни: где заканчивается сила духа и начинается риск для сердца
Гормон, который спасает от хаоса: как кортизол делает нас выносливее, а не несчастнее
Маленькие семена — большой результат: секрет идеального цветника для новичков
Хочешь простор и лёгкость — убери диван: секрет уютного интерьера без громоздкой мебели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.