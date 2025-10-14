Вкус, который переносит в Стамбул: турецкое блюдо из баклажанов и фарша, тающее во рту

Турецкая кухня известна умением превращать простые овощи в настоящие кулинарные шедевры. И одно из лучших подтверждений — запеканка с баклажанами и мясным фаршем, в которой удивительным образом сочетаются нежность, сочность и насыщенные восточные ароматы.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запеканка с баклажанами
Баклажаны становятся мягкими, буквально тающими во рту, фарш пропитывается соками овощей и специй, а сверху всё покрыто аппетитной сырной корочкой. Это блюдо одинаково хорошо и для сытного обеда, и для уютного ужина.
Почему стоит приготовить эту запеканку
Вкус и аромат Востока: пряности создают насыщенное, но не острое послевкусие.
Полноценное блюдо: мясо, овощи и сыр — идеальный баланс белков и клетчатки.
Готовится просто и без изысков: всё, что нужно, — обычная сковорода и форма для запекания.
На второй день вкус только лучше: запеканка "дозревает" в холодильнике, и ароматы становятся глубже.
Ингредиенты
Компонент
Количество
Комментарий
Баклажаны
2 крупных
Молодые, без горечи
Мясной фарш
500 г
Говяжий или смешанный (говядина + баранина)
Лук репчатый
1 средняя головка
Можно добавить немного красного лука для сладости
Помидоры
2 шт.
Лучше спелые, мясистые
Чеснок
2 зубчика
По вкусу
Сыр твёрдый
100 г
Подойдёт гауда, чеддер или сулугуни
Оливковое масло
3 ст. л.
Для обжарки
Соль, перец
по вкусу
Лучше использовать свежемолотый перец
Паприка
1 ч. л.
Можно добавить немного зиры для аромата
Петрушка
пучок
Для украшения
Как приготовить турецкую запеканку с баклажанами
Шаг 1. Подготовьте баклажаны
Нарежьте кружками толщиной около 1 см.
Посолите и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь.
Промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Обжарьте с обеих сторон до лёгкой золотистой корочки.
Совет: чтобы баклажаны не впитывали много масла, используйте антипригарную сковороду и минимальное количество жира.
Шаг 2. Приготовьте мясную начинку
На сковороде разогрейте ложку масла.
Обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до мягкости.