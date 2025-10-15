Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продать можно, запустить нельзя: поставки Tomahawk упёрлись в отсутствие пусковых
Холодное чудо перед концом: ледники включили собственный кондиционер, чтобы продлить жизнь Земле
Парковочное место во дворе может стоить вам квартиры: как соседский конфликт приводит к переезду
Пять минут перед сном — и утро другое: вместо усталости — лёгкость, вместо стресса — тишина
Автомобиль сам подсказывает, как тратить меньше: мелочи, которые решают судьбу топлива
Испытание для Брэда Питта: режиссёр — о самом опасном дне съёмок Формулы-1 в Лас-Вегасе
Не инфляция и не кризис: вот что на самом деле разгоняет цены на золото
Пёс никогда не ошибается: какие люди вызывают у собак необъяснимое недоверие
Пока человек взрослеет, кошка стареет: где заканчивается их молодость и начинается мудрость

Советский фастфуд, который пережил всё: смаженки становятся кулинарным символом эпохи

0:55
Еда

Смаженки с куриным фаршем — легендарное блюдо белорусской кухни, заслуженно ставшее символом домашнего уюта и народного фастфуда. Их название происходит от глагола "смажыць" - "жарить", ведь изначально пирожки готовились именно на сковороде. Со временем рецепт видоизменился: с 1970-х годов смаженки стали запекать в духовке, и в таком виде они покорили советские столовые и буфеты. Сегодня их снова готовят в кафе, на фестивалях и дома, ведь вкус смаженок сочетает в себе простоту, ностальгию и уют.

смаженки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
смаженки

История и особенности блюда

Современная смаженка — это открытый пирожок из дрожжевого теста с мясной начинкой и заливкой из сметаны и яйца. Благодаря ей блюдо получается сочным и румяным. В отличие от итальянской пиццы, смаженка имеет мягкое тесто и нежный, слегка сливочный вкус.

Особую известность получили кировские смаженки — разновидность из города Кировска Могилёвской области, где рецепт довели до совершенства. Ради них туристы приезжают специально, чтобы попробовать "тот самый вкус детства".

Ингредиенты на 6 порций

Для теста

  • Мука пшеничная — 300 г

  • Вода (или половина воды и молоко) — 300 мл

  • Дрожжи сухие — 5 г

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Соль — 1 ч. л.

  • Масло растительное — 2 ст. л.

Для начинки

  • Куриный фарш — 300 г

  • Репчатый лук — 1 шт.

  • Кетчуп — 50 г

  • Сыр моцарелла — 120 г

  • Соль — 1 ст. л.

  • Перец чёрный — по вкусу

Для заливки

  • Яйца — 2 шт.

  • Сметана 18% — 2 ст. л.

  • Соль — на кончике ножа

  • Перец чёрный — по вкусу

Пищевая ценность (на порцию)

Калорийность Белки Жиры Углеводы
445 ккал 20,1 г 17,8 г 51,7 г

Как приготовить смаженки с куриным фаршем

Шаг 1. Приготовьте опару

В тёплой воде (около 37 °C) разведите дрожжи, сахар и ложку муки. Оставьте на 10-15 минут, пока появится лёгкая пенка.

Шаг 2. Замесите тесто

Добавьте соль, масло и оставшуюся муку. Сначала перемешайте ложкой, потом вымесите руками до гладкости. Тесто должно быть мягким и слегка эластичным. Скатайте в шар, смажьте маслом, накройте и оставьте в тепле на 1-1,5 часа.

Шаг 3. Подготовьте начинку

Пока тесто подходит, мелко нарежьте лук и слегка обжарьте до прозрачности. Добавьте куриный фарш, посолите, поперчите и жарьте до готовности. Остудите.

Шаг 4. Сделайте заливку

Смешайте яйца, сметану, соль и перец, взбейте венчиком до однородности.

Шаг 5. Формирование смаженок

Подошедшее тесто обомните и разделите на 6 шариков. Каждый раскатайте в лепёшку толщиной около 0,5 см. По краю сформируйте бортик — как у мини-пиццы.

Шаг 6. Наполнение

Смажьте центр лепёшек кетчупом, выложите по ложке мясной начинки, затем посыпьте тёртой моцареллой. Аккуратно полейте яично-сметанной смесью.

Шаг 7. Расстойка и выпечка

Накройте противень полотенцем и оставьте заготовки на 20 минут, чтобы тесто стало пышнее. Затем выпекайте при 200 °C около 25 минут до румяной корочки.

Шаг 8. Подача

Готовые смаженки подавайте горячими, со сметаной или свежими овощами. Тёплый сыр, мягкое тесто и сочная начинка делают их невероятно вкусными.

Таблица: варианты начинок для смаженок

Начинка Особенности Время готовки
Куриный фарш Классический вариант, сочный и нежный 25 мин
Колбаса и сыр Быстрее всего, вкус напоминает пиццу 20 мин
Грибы и лук Постный вариант с насыщенным ароматом 25 мин
Картофель и бекон Сытный вариант для обеда 30 мин

Советы шаг за шагом

  1. Не переусердствуй с мукой. Мягкое тесто — залог воздушных смаженок.

  2. Используй тёплую жидкость. Слишком горячая вода убьёт дрожжи.

  3. Не жалей заливки. Она делает блюдо сочным и аппетитным.

  4. Для красивой корочки смажь бортики яйцом или маслом перед выпечкой.

  5. Добавь немного сыра в заливку - так получится тягучая, румяная верхушка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: холодное тесто при расстойке.
    Последствие: смаженки получатся плотными.
    Альтернатива: ставьте в тёплое место, например, в выключенную духовку.

  • Ошибка: слишком тонкая лепёшка.
    Последствие: начинка может вытечь.
    Альтернатива: делай основу не тоньше 0,5 см.

  • Ошибка: недопечённая заливка.
    Последствие: влажная середина.
    Альтернатива: в конце добавь 3 минуты на режиме гриля.

А что если приготовить смаженки заранее

Полуготовые заготовки можно заморозить. Просто сформируй лепёшки, не добавляя начинку и заливку, и убери в морозилку. Перед выпечкой дай им оттаять 15-20 минут, затем добавь начинку и запеки как обычно. Это удобный способ быстро приготовить ужин без лишней суеты.

Таблица плюсов и минусов

Плюсы Минусы
Сытное и ароматное блюдо Требует времени для теста
Можно готовить с любыми начинками Не подходит для строгой диеты
Удобно брать с собой Лучше подавать сразу из духовки
Отлично хранится в морозильнике Долго остывает

FAQ

Можно ли заменить дрожжи разрыхлителем?
Нет, дрожжи придают тесту характерную мягкость и вкус.

Каким мясом заменить курицу?
Подойдёт свинина, говядина или смесь 50/50.

Можно ли делать смаженки без сыра?
Да, сыр необязателен — блюдо всё равно будет вкусным.

Как хранить готовые смаженки?
До 2 суток в холодильнике, подогревая в духовке.

Мифы и правда

Миф: смаженки — это разновидность пиццы.
Правда: хоть внешне похожи, тесто и заливка делают их ближе к пирогам.

Миф: дрожжевое тесто сложно готовить.
Правда: главное — выдержать температуру и не торопиться.

Миф: без майонеза заливка не получится.
Правда: сметана даёт тот же вкус и делает текстуру мягче.

Три интересных факта

  • Первые упоминания слова "смажыць" встречаются в белорусских кулинарных записях XVIII века.
  • В СССР смаженки считались "быстрой едой" — их продавали на вокзалах и в школьных буфетах.
  • Сегодня в Беларуси ежегодно проходят фестивали смаженок, где повара соревнуются в оригинальности рецептов.

Исторический контекст

  • В 1970-х годах смаженки распространились по всей Беларуси и вошли в меню заводских столовых.
  • После распада СССР рецепт сохранился в народе, пережив "второе рождение" в 2010-х.
  • В 2020-х смаженки стали гастрономическим брендом страны и предметом кулинарного туризма.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Еда и рецепты
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Наука и техника
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Садоводство, цветоводство
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
США сорвали покров таинственности с будущих украинских Томагавков Андрей Николаев Семь ненужных опций в автомобилях: простите, но прежде чем покупать их, нужно подумать Сергей Милешкин В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Последние материалы
Советский фастфуд, который пережил всё: смаженки становятся кулинарным символом эпохи
Автомобиль сам подсказывает, как тратить меньше: мелочи, которые решают судьбу топлива
Испытание для Брэда Питта: режиссёр — о самом опасном дне съёмок Формулы-1 в Лас-Вегасе
Не инфляция и не кризис: вот что на самом деле разгоняет цены на золото
Пёс никогда не ошибается: какие люди вызывают у собак необъяснимое недоверие
Одна ошибка в пропорциях — и голубика погибает: тонкости подкисления, о которых забывают
Пока человек взрослеет, кошка стареет: где заканчивается их молодость и начинается мудрость
Пространство, где даже воздух дорого стоит: Рудковская продаёт квартиру, ставшую почти музеем
Когда щит стал дырявым: эффективность Patriot на Украине рухнула до катастрофических 6%
Осенний щит здоровья: как простые действия снижают риск заражения в разы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.