Простые продукты, волшебный вкус: картофельная запеканка, которую просят готовить снова

Картофельная запеканка с сосисками и сыром — это тот случай, когда из простых продуктов получается эффектное и сытное блюдо. В отличие от варианта из сырого картофеля, который напоминает большой драник, эта версия получается мягкой, воздушной и с аппетитной сырной корочкой. Особый аромат придают сосиски — если выбрать подкопчённые, запеканка приобретёт лёгкий дымный вкус, будто из печи.
Запеканка — универсальное блюдо: она подойдёт и на ужин в кругу семьи, и на обед в будний день. Её можно приготовить заранее, а затем просто разогреть в духовке. К тому же ингредиенты доступны, а результат неизменно радует — золотистая корочка, нежная текстура и насыщенный вкус.
|Параметр
|Значение
|Сложность
|Средняя
|Время готовки
|1 час 15 минут
|Порции
|4
|Калорийность
|756 ккал/порция
|Б/Ж/У
|29,2 г / 47,2 г / 62,4 г
Картофель — 1 кг
Сыр твёрдый — 100 г
Сосиски (молочные или подкопчённые) — 4 шт.
Яйца куриные — 2 шт.
Масло сливочное — 50 г
Мука пшеничная — 2 ст. л.
Панировочные сухари — 2 ст. л.
Петрушка — 1 веточка
Укроп — 1 веточка
Соль, перец чёрный — по вкусу
Очистите и нарежьте картофель крупными кусками. Залейте горячей водой и доведите до кипения. Варите 25 минут, пока клубни не станут мягкими. Затем слейте воду.
Разомните картофель, добавьте 40 г сливочного масла и дайте ему немного остыть. Пюре должно быть тёплым, но не горячим — так яйца не свернутся.
Мелко нарежьте зелень укропа и петрушки. Натрите половину сыра на средней тёрке. Смешайте пюре с сыром, зеленью, яйцами, солью, перцем и мукой. Всё тщательно перемешайте до однородности.
Форму (примерно 20x25 см) смажьте оставшимся маслом и посыпьте панировочными сухарями. Это предотвратит прилипание и создаст аппетитную корочку.
Половину картофельной массы разровняйте на дне формы. Сосиски очистите от оболочки и разрежьте вдоль. Выложите их поверх первого слоя, затем накройте оставшейся частью пюре. Вилкой можно нанести узор — он красиво подрумянится.
Посыпьте оставшимся тертым сыром. Он образует плотную золотистую корочку.
Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 °C. Выпекайте 25-30 минут, пока верх не станет румяным.
После духовки подождите 10-15 минут, прежде чем нарезать. Остывшая запеканка сохраняет форму и режется аккуратными порциями.
Разложите по тарелкам, украсьте свежей зеленью. Запеканку можно подать с салатом из свежих овощей или лёгким соусом на основе сметаны и чеснока.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Добавление яиц в горячее пюре
|Яйца сворачиваются, масса становится комковатой
|Остудите картофель до тёплого состояния
|Использование слишком солёного сыра
|Пересоленное блюдо
|Уменьшите количество соли в пюре
|Недостаток масла
|Запеканка сухая
|Добавьте немного сливочного или растительного масла
|Запекание на максимальной температуре
|Корка горит, а внутри сыро
|Поддерживайте 180 °C и следите за временем
Если под рукой нет зелени — не беда. Её можно заменить сушёными травами, чесноком или щепоткой мускатного ореха.
Сосиски легко заменить ветчиной, беконом или куриным филе, а сыр — на моцареллу, гауду или чеддер.
Для тех, кто не ест мясо, подойдёт вариант с обжаренными грибами и луком — получится сытно и ароматно.
|Плюсы
|Минусы
|Простые и доступные ингредиенты
|Долгое время запекания
|Можно варьировать состав по вкусу
|Калорийное блюдо
|Подходит для всей семьи
|Не рекомендуется тем, кто избегает глютена
|Отлично хранится и разогревается
|Требует времени на подготовку картофеля
Для более яркого вкуса добавьте в пюре ложку сметаны или сливок.
Если любите хрустящую корочку, в конце включите режим "гриль" на 5 минут.
Остатки запеканки можно хранить в холодильнике до трёх дней и разогревать в духовке или на сковороде.
