Покупная фета отдыхает: секрет приготовления мягкого сыра, который получится даже у новичка

4:25
Еда

Если вы любите мягкие солоноватые сыры, но не хотите тратиться на магазинные аналоги, попробуйте приготовить фету самостоятельно. Конечно, вкус домашнего варианта немного отличается от классической феты из овечьего молока, но результат приятно удивит: сыр получается нежным, умеренно солёным и отлично сочетается с овощами, зеленью и хлебом.

Домашняя фета из кефира
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашняя фета из кефира

Почему стоит сделать фету дома

Домашняя фета — это не только экономично, но и полезно. В отличие от покупного продукта, вы точно знаете, из чего она сделана. Для приготовления нужен всего один основной ингредиент — кефир. В нём уже присутствуют молочнокислые бактерии, благодаря которым происходит естественное расслоение массы на творожистую часть и сыворотку.

Такой сыр подходит для салатов, брускетт, пасты и лёгких закусочных тарелок. Его можно нарезать кубиками, заправить оливковым маслом и посыпать специями — получится быстрая альтернатива греческой фете.

Ингредиенты

На одну порцию (примерно 250 г готового продукта):

  • Кефир 3,2% — 1,86 л

  • Соль — 2 ст. ложки (50 г)

Дополнительно подготовьте: кастрюлю, дуршлаг, марлю, миску и небольшой груз (например, банку с водой).

Как приготовить пошагово

Подготовка массы

Влейте кефир в кастрюлю, добавьте соль и тщательно перемешайте. Поставьте на средний огонь и прогрейте 5-6 минут, периодически помешивая. Когда смесь начнёт расслаиваться — появятся плотные хлопья и прозрачная сыворотка, снимите с огня.

Отделение сыворотки

Дуршлаг застелите двойным слоем марли, оставив длинные концы для заворачивания. Переложите загустевшую массу шумовкой и оставьте на 20-30 минут, чтобы жидкость стекла.

Формирование и прессовка

Когда масса остынет, накройте её концами марли. Установите сверху небольшой груз — это поможет сыру уплотниться и стать плотным. Дуршлаг поставьте в миску и уберите всё в холодильник на 6-8 часов.

Подача

Снимите груз, разверните марлю и аккуратно достаньте сыр. Переложите на тарелку и дайте немного "подышать". Нарежьте кубиками, полейте оливковым маслом и посыпьте свежемолотым перцем.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте качественный кефир. Чем гуще продукт, тем плотнее получится сыр.

  2. Не перегревайте смесь. Если кефир закипит, структура сыра станет зернистой.

  3. Добавьте аромат. При желании можно положить в массу щепотку сухих трав — орегано, базилик или тимьян.

  4. Храните в рассоле. Если хотите сохранить фету на несколько дней, залейте её слегка подсоленной сывороткой или водой.

А что если… заменить кефир

Можно попробовать йогурт без сахара или молоко с лимонным соком, но кефир остаётся самым удобным вариантом — он уже сбалансирован по кислотности и идеально подходит для коагуляции белков.

Плюсы и минусы домашней феты

Плюсы Минусы
Натуральный состав без консервантов Хранится не более 5 дней
Простое приготовление Требует времени на стекание сыворотки
Можно регулировать вкус и соль Мягкая структура — не всем по вкусу
Подходит для салатов, закусок и паст Объём готового продукта меньше исходного

Интересные факты

  1. Традиционную фету в Греции делают из смеси овечьего и козьего молока.

  2. Этот сыр — источник кальция, фосфора и белка, но содержит меньше жира, чем многие другие рассольные сыры.

  3. В кулинарии фета используется не только в салатах — её добавляют в пироги, омлеты и запеканки.

Туристическая нотка

Если путешествуете по Средиземноморью, обязательно попробуйте локальные варианты феты — в Греции, Болгарии, Турции. Каждый регион добавляет что-то своё: травы, оливковое масло, специи. А домашний рецепт с кефиром — прекрасная возможность воссоздать вкус Средиземного моря прямо на своей кухне.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
