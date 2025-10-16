Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Даже в пасмурную погоду можно почувствовать Сицилию — просто запеките треску вот так
Радиатор, который стал украшением: как инженерная необходимость превратилась в символ
Меньше, чем у Жигулей, но мощнее в два раза: как итальянцы превратили 1.6 литра в легенду
Секреты брака Влад Соколовского: певец объяснил, как психотерапия спасла их отношения
Цветёт только у избранных: куда поставить толстянку, чтобы пошли и бутоны, и деньги
Пока все летят в Дубай, настоящая сказка прячется в шести часах от Москвы — чем удивит Маскат
Мировые лидеры судоходства: эта десятка стран управляет морями
Пока человечество спорит о климате, океан открыл свой секрет: под морем есть источник важнее золота
Осень в голове — и это комплимент: модные оттенки, которые делают лицо моложе

Природный детокс или биологическая мина: цитрус, который умеет обманывать организм

Еда

Грейпфрут — один из самых загадочных цитрусовых. Он не встречается в дикой природе, ведь это случайный гибрид помело и апельсина, появившийся на Барбадосе всего пару сотен лет назад. С тех пор этот кислый и слегка горьковатый плод завоевал мир: сегодня Испания, США и Китай кормят грейпфрутами почти всю Европу. Но мало кто знает, что за красивой кожурой скрываются и целебные свойства, и серьёзные противопоказания.

Грейпфруты
Фото: unsplash.com by Hans Vivek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грейпфруты

Необычное происхождение и особенности фрукта

Название "grapefruit" переводится как "виноградный фрукт" — его плоды растут гроздьями, как ягоды винограда. Вкус грейпфрута зависит от сорта:

  • красный — самый сладкий и сочный, без косточек;

  • розовый — чуть кислее, но тоже мягкий;

  • белый и жёлтый — более горькие, с ярко выраженной цитрусовой ноткой.

Грейпфруты дозревают зимой, и именно холод делает их вкус насыщенным. В Испании считают, что лучшие плоды — те, что висели на дереве до ранней весны.

Польза №1: помогает худеть

Грейпфрут стал культовым продуктом в 1950-х, когда американки массово перешли на "грейпфрутовую диету". И не зря. Белые перегородки плода содержат нарингин - вещество, которое заставляет печень думать, что организм голодает, и активирует сжигание жира.

"Чтобы ощутить эффект, нужно съесть 40 грейпфрутов за раз. Конечно, это невозможно, но принцип подтверждён", — отметил профессор Яков Намис.

Тем не менее фрукт остаётся диетическим рекордсменом — всего 40 ккал на 100 г. Он подходит даже диабетикам: в нём мало сахара и углеводов.

Польза №2: укрепляет сердце

Грейпфрут богат калием, который регулирует давление и работу сердечной мышцы. Половина плода обеспечивает около 5% суточной нормы этого элемента.

Кроме того, клетчатка помогает снижать уровень "плохого" холестерина, а флавоноиды защищают сосуды от воспалений. Исследования показывают, что регулярное употребление грейпфрута улучшает эластичность артерий и снижает риск инсульта.

Польза №3: защита антиоксидантов

В этом фрукте сосредоточен целый арсенал антиоксидантов:

  • витамин C - укрепляет иммунитет и нейтрализует свободные радикалы;

  • бета-каротин - превращается в витамин A, защищает сетчатку глаз;

  • ликопин - снижает риск онкозаболеваний, особенно предстательной железы;

  • флавоноиды - уменьшают воспаление и регулируют уровень холестерина.

Такой "щит" особенно полезен жителям мегаполисов, где окислительный стресс провоцируется загрязнением воздуха и постоянным стрессом.

Польза №4: профилактика диабета

Грейпфрут способен снижать инсулинорезистентность - состояние, при котором клетки перестают реагировать на инсулин. В одном из исследований участники, съедавшие половину плода перед едой, показали улучшение показателей сахара и инсулина по сравнению с контрольной группой.

Этот эффект делает грейпфрут особенно полезным людям с преддиабетом и метаболическим синдромом.

Польза №5: сильный иммунитет

Главный витамин грейпфрута — аскорбиновая кислота. Она активирует защитные клетки организма и ускоряет выздоровление при простуде. Также в составе есть цинк, медь, железо и витамины группы B, которые работают как "команда иммунитета".

Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление цитрусовых сокращает продолжительность вирусных заболеваний и помогает легче переносить сезонные инфекции.

Польза №6: защита почек

Лимонная кислота в составе грейпфрута препятствует образованию камней в почках. Она связывает кальций и способствует его выведению с мочой. Кроме того, увеличивает pH мочи, делая её менее кислой — это создаёт условия, при которых кристаллы не образуются.

Польза №7: универсальность в кулинарии

Грейпфрут отлично ведёт себя на кухне. Из него делают цукаты, варенье, желе и ликёры, добавляют в салаты с индейкой и черри, используют в соусах для рыбы и морепродуктов.

Попробуйте оригинальную цитрусовую брускетту - с хлебом, креветками, майонезом и соком грейпфрута. Кисло-горький вкус делает блюда свежими и ароматными.

Сравнение: грейпфрут и другие цитрусовые

Показатель Грейпфрут Апельсин Помело
Калорийность (на 100 г) 40 ккал 47 ккал 38 ккал
Витамин C Высокое содержание Высокое Среднее
Углеводы Меньше Больше Меньше
Вкус Кисло-горький Сладкий Нежный
Подходит диабетикам Да Частично Да

Вред и ограничения

Несмотря на пользу, грейпфрут подходит не всем.

Опасен натощак. Кислоты раздражают слизистую желудка, вызывая изжогу и боль при гастрите.
Несовместим с лекарствами. Содержащиеся в нём фуранокумарины блокируют ферменты печени, отвечающие за расщепление препаратов. В результате лекарство попадает в кровь в повышенной концентрации и вызывает передозировку.

"Грейпфрут превращает лекарство в яд", — предупреждает клинический фармаколог Дэвид Бэйли.

По данным исследований, взаимодействие зафиксировано у более чем 80 препаратов, включая антигипертензивные, обезболивающие и противоопухолевые средства.

Поэтому, если вы принимаете лекарства постоянно — откажитесь от грейпфрута или обсудите это с врачом.

Советы шаг за шагом: как выбрать и хранить грейпфрут

  1. Выбирайте крупные плоды — они сочнее.

  2. Цвет кожуры не влияет на спелость: и жёлтые, и оранжевые одинаково зрелые.

  3. Отдавайте предпочтение фруктам с гладкой кожей без вмятин.

  4. Храните при комнатной температуре до недели или в холодильнике до месяца.

  5. Перед употреблением мойте плоды тёплой водой, особенно если они покрыты восковой плёнкой.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: запивать таблетки соком грейпфрута.
    Последствие: передозировка или снижение эффекта препарата.
    Альтернатива: принимать лекарства только с водой.

  • Ошибка: есть грейпфрут натощак при гастрите.
    Последствие: раздражение желудка.
    Альтернатива: употреблять после еды.

  • Ошибка: считать, что "чем больше, тем лучше".
    Последствие: расстройство пищеварения и диарея.
    Альтернатива: 1-2 плода в день достаточно для пользы.

Восковая плёнка — вред или защита?

Плоды, идущие на экспорт, покрывают тонким слоем воска с фунгицидом имазалилом. Он предотвращает гниение при перевозке. Однако концентрация безопасна: вещество не проникает под кожуру и легко смывается водой.

"Даже если вы очистите грейпфрут и оближете руки — ничего не произойдёт", — уверяет технолог Ньевес Альбасете.

Плюсы и минусы грейпфрута

Плюсы:

  • укрепляет сосуды и иммунитет;

  • помогает при диабете и ожирении;

  • богат витаминами и антиоксидантами;

  • улучшает пищеварение.

Минусы:

  • несовместим с рядом лекарств;

  • раздражает желудок при гастрите;

  • может вызывать диарею при переизбытке.

При разумном употреблении грейпфрут — один из самых полезных цитрусовых для сердца, фигуры и иммунитета.

Три интересных факта

  • Грейпфрут открыли в XVIII веке на Барбадосе, и его называли "запрещённым плодом".

  • Учёные насчитали около 20 сортов - от белого до красного.

  • Красный грейпфрут содержит больше антиоксидантов, чем розовый и белый.

Исторический контекст

В XIX веке грейпфрут считался декоративным растением, и лишь спустя десятилетие его начали использовать в пищу. К середине XX века он стал символом здорового образа жизни, а сегодня входит в рацион большинства диетологов мира.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Наука и техника
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Еда и рецепты
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Наука и техника
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Даже в пасмурную погоду можно почувствовать Сицилию — просто запеките треску вот так
Радиатор, который стал украшением: как инженерная необходимость превратилась в символ
Меньше, чем у Жигулей, но мощнее в два раза: как итальянцы превратили 1.6 литра в легенду
Секреты брака Влад Соколовского: певец объяснил, как психотерапия спасла их отношения
Цветёт только у избранных: куда поставить толстянку, чтобы пошли и бутоны, и деньги
Пока все летят в Дубай, настоящая сказка прячется в шести часах от Москвы — чем удивит Маскат
Мировые лидеры судоходства: эта десятка стран управляет морями
Пока человечество спорит о климате, океан открыл свой секрет: под морем есть источник важнее золота
Осень в голове — и это комплимент: модные оттенки, которые делают лицо моложе
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.