Чем больше чистите, тем меньше здоровья: парадокс кухни, о котором молчат

Медики всё чаще напоминают: срезая кожуру с фруктов, мы лишаем себя большей части пользы.
Многие до сих пор уверены, что фрукты и овощи нужно очищать перед употреблением. Но именно кожура — главный носитель ценных веществ. В ней концентрируются витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатка.
"Такие фрукты, как яблоки, груши или персики, всегда следует употреблять в пищу с кожурой", — рекомендует доктор Бернхард Ватцль из Института Макса Рубнера.
Учёные отмечают, что в кожуре яблок содержится в десятки раз больше кверцетина, чем в мякоти. Это мощный антиоксидант, который помогает бороться с воспалениями, укрепляет сосуды и поддерживает работу сердца.
|Продукт
|Кверцетин в кожуре (мг/кг)
|Кверцетин в мякоти (мг/кг)
|Яблоко
|70
|1
|Томаты
|63
|0,1
|Салат (наружные листья)
|60
|3,4
Разница — колоссальная. Снимая кожуру, мы буквально выбрасываем пользу. Аналогичная ситуация и с овощами: самые богатые питательными веществами слои — внешние.
Полностью отказаться от очистки не всегда возможно. Например, спаржу нужно тонко снимать, иначе она будет слишком волокнистой. Зато морковь, редис, кольраби или брокколи можно просто промыть под тёплой водой с помощью щётки для овощей.
Покупайте сезонные овощи и фрукты местного урожая — они меньше обработаны и безопаснее.
Перед употреблением тщательно мойте продукты под проточной водой.
Для твёрдых плодов (яблоки, груши, айва) используйте щётку или губку.
Высушивайте их чистым полотенцем, чтобы удалить остатки влаги и загрязнений.
Не храните овощи и фрукты слишком долго — со временем теряются витамины.
Ошибка: очищать овощи и фрукты слишком глубоко.
Последствие: теряется до 70% питательных веществ.
Альтернатива: аккуратно соскребать только верхний слой, удаляя грязь и восковой налёт.
Ошибка: оставлять кожуру плохо промытой.
Последствие: риск попадания пестицидов.
Альтернатива: использовать натуральные очистители — раствор соды или уксуса.
Некоторые сорта кабачков и огурцов имеют жёсткую или горьковатую кожуру. В таких случаях лучше снять её частично, оставив тонкий слой. Это компромисс между вкусом и пользой.
Можно ли есть все фрукты с кожурой?
Нет. Бананы, ананасы, цитрусовые и дыню лучше очищать — их кожура слишком плотная или содержит раздражающие вещества.
Как защититься от пестицидов?
Замочите фрукты в растворе воды с содой (1 чайная ложка на литр воды) на 10-15 минут, затем тщательно промойте.
В яблочной кожуре содержится почти вся клетчатка, которая улучшает пищеварение.
Внешние листья салата содержат в 20 раз больше антиоксидантов, чем внутренние.
