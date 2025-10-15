Чем больше чистите, тем меньше здоровья: парадокс кухни, о котором молчат

3:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Медики всё чаще напоминают: срезая кожуру с фруктов, мы лишаем себя большей части пользы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Яблоки и груши на столе

Кожура — источник пользы, а не мусора

Многие до сих пор уверены, что фрукты и овощи нужно очищать перед употреблением. Но именно кожура — главный носитель ценных веществ. В ней концентрируются витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатка.

"Такие фрукты, как яблоки, груши или персики, всегда следует употреблять в пищу с кожурой", — рекомендует доктор Бернхард Ватцль из Института Макса Рубнера.

Учёные отмечают, что в кожуре яблок содержится в десятки раз больше кверцетина, чем в мякоти. Это мощный антиоксидант, который помогает бороться с воспалениями, укрепляет сосуды и поддерживает работу сердца.

Сравнение: содержание кверцетина в кожуре и мякоти

Продукт Кверцетин в кожуре (мг/кг) Кверцетин в мякоти (мг/кг) Яблоко 70 1 Томаты 63 0,1 Салат (наружные листья) 60 3,4

Разница — колоссальная. Снимая кожуру, мы буквально выбрасываем пользу. Аналогичная ситуация и с овощами: самые богатые питательными веществами слои — внешние.

Как правильно готовить и мыть овощи

Полностью отказаться от очистки не всегда возможно. Например, спаржу нужно тонко снимать, иначе она будет слишком волокнистой. Зато морковь, редис, кольраби или брокколи можно просто промыть под тёплой водой с помощью щётки для овощей.

Советы шаг за шагом

Покупайте сезонные овощи и фрукты местного урожая — они меньше обработаны и безопаснее. Перед употреблением тщательно мойте продукты под проточной водой. Для твёрдых плодов (яблоки, груши, айва) используйте щётку или губку. Высушивайте их чистым полотенцем, чтобы удалить остатки влаги и загрязнений. Не храните овощи и фрукты слишком долго — со временем теряются витамины.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: очищать овощи и фрукты слишком глубоко.

Последствие: теряется до 70% питательных веществ.

Альтернатива: аккуратно соскребать только верхний слой, удаляя грязь и восковой налёт.

Ошибка: оставлять кожуру плохо промытой.

Последствие: риск попадания пестицидов.

Альтернатива: использовать натуральные очистители — раствор соды или уксуса.

А что если кожура горчит?

Некоторые сорта кабачков и огурцов имеют жёсткую или горьковатую кожуру. В таких случаях лучше снять её частично, оставив тонкий слой. Это компромисс между вкусом и пользой.

FAQ

Можно ли есть все фрукты с кожурой?

Нет. Бананы, ананасы, цитрусовые и дыню лучше очищать — их кожура слишком плотная или содержит раздражающие вещества.

Как защититься от пестицидов?

Замочите фрукты в растворе воды с содой (1 чайная ложка на литр воды) на 10-15 минут, затем тщательно промойте.

Интересные факты