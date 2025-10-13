Союзник в борьбе со старением: как ежедневная чашка какао раскрывает свои целебные свойства

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:35
Еда

Долгое время какао считалось просто удовольствием. Ароматный напиток, согревающий зимними вечерами, или плитка шоколада, которую позволяли себе в минуты усталости, воспринимались скорее как "грешок" для гурманов, чем как элемент здорового образа жизни.

Какао
Фото: commons.wikimedia.org by PICSELI picseli, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Какао

Но серия исследований, проведённых в последние годы — в частности, масштабный проект COSMOS (Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study) — перевернула это представление.

Результаты оказались настолько убедительными, что теперь учёные рассматривают какао как потенциальное средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с хроническим воспалением и старением организма.

По сути, речь идёт о "съедобной медицине" — ежедневная чашка какао может быть не просто привычкой, а мягкой терапией для сосудов и иммунной системы.

Воспаление — невидимый двигатель старения

Чтобы понять, почему эффект какао оказался таким впечатляющим, нужно разобраться, против чего оно работает.

Хроническое воспаление - не та бурная реакция, что сопровождает простуду, а тихий, постоянный фон, на котором организм стареет.
С возрастом уровень С-реактивного белка (СРБ) - ключевого маркера воспаления — растёт примерно на 5 % в год. Этот рост повышает риск целого спектра болезней: от гипертонии и диабета до деменции и рака. Учёные даже ввели термин inflammaging - "воспалительное старение".

В исследовании COSMOS, длившемся два года и охватившем почти 600 пожилых добровольцев, ежедневный приём 500 мг экстракта какао (включая 80 мг эпикатехина) остановил этот процесс.

В то время как у группы плацебо уровень СРБ продолжал повышаться, у "какао-группы" он не только не вырос, но даже снизился — на 70 % относительно исходного уровня у людей с хроническим воспалением.

Результат — снижение риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 27 %.

Наука о флаванолах: что делает какао особенным

В основе чудодейственного эффекта — флаванолы, растительные антиоксиданты, содержащиеся в какао-бобах. Они действуют на молекулярном уровне, "отключая" сигналы, которые заставляют клетки производить воспалительные белки.

Флаванолы также:

  • повышают выработку оксида азота (NO) - вещества, расширяющего сосуды и снижающего давление;

  • уменьшают окислительный стресс, защищая клетки от повреждений свободными радикалами;

  • улучшают текучесть крови, снижая риск тромбов.

Все эти эффекты вместе замедляют процесс сосудистого старения, который обычно начинается после 40 лет.

Любопытно, что исследователи заметили ещё один побочный эффект: повышение уровня интерферона-γ, сигнального белка, укрепляющего противовирусный иммунитет. Это открывает возможные перспективы для изучения какао как иммуностимулятора.

От ацтеков до фармакологии: история лечебного какао

Какао никогда не было просто сладостью. У ацтеков и майя напиток из какао-бобов — xocolatl - считался даром богов. Он использовался как ритуальное средство и лекарство, в том числе для "успокоения сердца".

После открытия Америки какао стремительно завоевало Европу. Уже в XVII веке его назначали как средство от усталости, депрессии и "меланхолии крови".

В XIX веке, когда наука отделилась от алхимии, шоколад потерял статус лекарства и стал предметом удовольствия.
Но сегодня, спустя столетие, исследования возвращают ему первоначальную репутацию — серьёзного нутрицевтика, соединяющего гастрономию и медицину.

Как извлечь пользу из какао

Исследователи предупреждают: не всё какао одинаково полезно.
Во многих промышленных шоколадных изделиях после обжарки и щёлочной обработки ("дутчинга") флаванолы почти полностью разрушаются.

Чтобы какао действительно работало, стоит следовать трём простым правилам:

  1. Выбирайте тёмный шоколад с содержанием какао не менее 70 %.
    Чем выше процент, тем больше флаванолов и меньше сахара.

  2. Используйте натуральный какао-порошок без обработки щёлочью.
    Его можно добавлять в смузи, кашу или готовить напиток на воде или растительном молоке.

  3. Дозировка имеет значение.
    Исследования показывают эффект при приёме около 450-500 мг флаванолов в день - это примерно эквивалент 2 чайных ложек неалкализированного какао-порошка или пары небольших кусочков горького шоколада.

И, наконец, важно помнить: какао — дополнение, а не лекарство.
Его сила раскрывается в контексте общего здорового образа жизни — физической активности, сна и рационального питания.

Напиток против старения

Современная наука всё чаще рассматривает старение как управляемый процесс.
И если раньше ключевую роль приписывали генам, то теперь всё больше внимания уделяется хроническому воспалению и стрессу.

Флаванолы какао оказываются частью более широкой стратегии — "нутригеномики", изучающей, как питание влияет на экспрессию генов.
Некоторые исследователи полагают, что регулярное потребление какао-флаванолов может активировать "долголетние" гены, подобные тем, что активируются при ограничении калорийности питания.

Иными словами, чашка горячего какао — это не просто успокаивающий ритуал, а мягкий эпигенетический стимул, помогающий телу оставаться молодым.

Исторический контекст: от напитка воинов до антистресс-средства

В Центральной Америке какао пили не для удовольствия. Оно было горьким, густым и острым - с перцем чили и специями. Напиток символизировал силу и выносливость, его пили воины перед сражением.

В Европе рецепт изменился: появились сахар, молоко и ваниль, но культурный смысл сохранился — какао стало напитком комфорта.
Во времена индустриализации его рекомендовали детям и пожилым как источник энергии, а во Вторую мировую войну шоколад включали в армейские пайки для поддержания морального духа.

Сегодня какао возвращается в лаборатории — уже не как символ тепла, а как объект серьёзной биомедицинской науки.

FAQ

Могу ли я просто есть шоколад вместо какао-добавок?
Да, но только горький шоколад (70 % и выше). Молочный шоколад содержит мало флаванолов и много сахара.

Есть ли риски при регулярном употреблении какао?
В разумных количествах — нет. Однако при гипертонии, мигренях или чувствительности к кофеину лучше ограничить дозу (1-2 чашки в день).

Какой эффект можно ожидать?
Снижение уровня воспаления, улучшение сосудистой функции, умеренное понижение давления, повышение тонуса и концентрации.

Может ли какао заменить лекарства от сердца?
Нет. Это вспомогательное средство, усиливающее защиту сосудов, но не отменяющее медицинскую терапию.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
