Бургундская сказка на вашей кухне: как удивить семью нежным мясом за копейки

Осень — время неторопливых ароматов и уютных воскресных обедов. Когда за окном дождь и серый свет, на кухне рождаются блюда, требующие времени и терпения. Среди них особое место занимает говядина по-бургундски — символ французского домашнего уюта. Но если классический рецепт с дорогими отрубами кажется роскошью, на помощь приходит более доступный и, как ни странно, более нежный вариант.
"Говядина по-бургундски получается ещё нежнее с недорогим отрубом", — отметил шеф-повар Квентин Фарез.
Это блюдо создано для долгих выходных. Мясо томится несколько часов, впитывая вино, ароматы лука, моркови и трав. Кухня наполняется густым запахом, а на столе появляется настоящая осенняя гармония. В классике используют вырезку или голяшку, но профессиональные повара давно знают: секрет не в цене, а в текстуре, пишет cuisine.journaldesfemmes.fr.
|Отруб
|Цена за кг
|Текстура после тушения
|Вкус
|Комментарий
|Вырезка
|3150-3650 ₽
|Мягкая, но суховатая
|Нейтральный
|Лучше для стейков
|Лопатка
|2600-2850 ₽
|Нежная, волокнистая
|Выраженный мясной
|Классический выбор
|Голяшка
|2700-2950 ₽
|Плотная, желейная
|Богатый
|Требует долгой готовки
|Говяжья щека
|2000-2200 ₽
|Тает во рту
|Насыщенный, глубокий
|Идеальна для тушения
Говяжья щека — герой этого рецепта. Несмотря на то что она относится к субпродуктам, её качество поражает. Коллаген, который в избытке содержится в щеке, при долгом нагреве превращается в желатин, создавая бархатистую структуру соуса и нежнейшую текстуру мяса.
• Говяжья щека — 1 кг
• Красное сухое вино — 500 мл
• Говяжий бульон — 1 л
• Бекон — 150 г
• Морковь — 2 шт.
• Лук репчатый — 2 шт.
• Чеснок — 3 зубчика
• Шампиньоны — 200 г
• Оливковое масло — 2 ст. ложки
• Сливочное масло — 30 г
• Букет гарни (лавровый лист, тимьян, петрушка) — 1 шт.
• Крупная соль и свежемолотый перец — по вкусу
Подготовка мяса. Щёку нарежьте крупными кусками и натрите крупной солью с молотым перцем.
Обжарка. На сковороде с оливковым маслом обжарьте полоски бекона до лёгкой хрустящей корочки.
Обжарка говядины. В той же сковороде на сильном огне запечатайте куски мяса до золотистой корки.
Овощная основа. Выложите нарезанные морковь, лук, чеснок и грибы. Подрумяньте до мягкости.
Дегласирование. Влейте бокал красного вина, чтобы растворить карамелизированные соки.
Тушение. Добавьте мясо, бекон, букет гарни и залейте бульоном. Тушите 5 часов на слабом огне или в мультиварке.
Финал. Перед подачей добавьте немного сливочного масла — оно сделает соус шелковистым.
• Ошибка: Сокращаете время тушения.
Последствие: Мясо остаётся жёстким.
Альтернатива: Используйте мультиварку с режимом "Томление" на 5-6 часов.
• Ошибка: Заливаете слишком много вина.
Последствие: Вкус получается кислым.
Альтернатива: Соблюдайте баланс 1 часть вина на 2 части бульона.
• Ошибка: Пропускаете обжарку.
Последствие: Потеря насыщенности вкуса.
Альтернатива: Обязательно карамелизуйте поверхность мяса.
Нет времени ждать пять часов? Используйте автоклав или скороварку — за полтора часа получится аналогичный результат. А если нет вина, замените его безалкогольным вариантом с виноградным соком и уксусом. Главное — медленный процесс и внимание к деталям.
|Плюсы
|Минусы
|Низкая стоимость ингредиентов
|Долгое время приготовления
|Мягкое, ароматное мясо
|Требует внимания к температуре
|Богатый, густой соус
|Не подходит для экспресс-ужина
|Можно заморозить и разогреть
|Зависит от качества вина
Как выбрать говяжью щеку?
Ищите мясо тёмно-красного цвета с прожилками, без неприятного запаха и излишней влаги.
Сколько стоит приготовить блюдо?
Средняя стоимость порции из расчёта на 4 человека — около 1250-1450 ₽.
Можно ли заменить щёку другим отрубом?
Да, подойдёт лопатка или голяшка, но вкус и нежность будут менее выразительными.
Миф: Щека — это несъедобный субпродукт.
Правда: При тушении она становится деликатесом, который ценят даже мишленовские шефы.
Миф: Вино обязательно должно быть дорогое.
Правда: Подойдёт недорогое сухое, главное — не сладкое и не кислое.
Миф: Без мультиварки ничего не выйдет.
Правда: Классический рецепт готовится в обычной кастрюле с толстым дном.
Рецепт говядины по-бургундски появился во Франции в XIX веке как способ использовать твёрдые куски мяса. Его тушили в красном вине из Бургундии — отсюда и название. Постепенно блюдо стало символом французской гастрономии и домашнего очага. Сегодня его готовят и в ресторанах, и на семейных кухнях, добавляя современные акценты: шоколад, копчёный бекон или трюфельное масло.
• Говяжья щека — любимый ингредиент британских шефов для пасты и сэндвичей.
• Коллаген, содержащийся в щеке, делает соус естественно густым без муки.
• В ресторанах Парижа блюдо с говяжьей щекой часто дороже классического, несмотря на дешёвый исходник.
