Майонезный бунт: почему россияне не дадут запретить любимый соус

В России не планируется запрет на майонез, несмотря на громкое заявление депутата Виталия Милонова. Экономисты уверены, что подобные идеи не только бессмысленны, но и противоречат здравому смыслу. Ведь майонез давно стал частью национальной кухни — от салата оливье до привычных домашних бутербродов.
"Маловероятно, что подобная инициатива будет реализована. Запреты в части продуктов бессмысленны, поскольку вытесняют их производство в "черный рынок"", — отметила старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета "Синергия" Юлия Тулупникова.
Даже в странах, где особенно строго следят за питанием, майонез не запрещают. Во Франции, например, в школьных столовых его подают порционно, но не убирают полностью. Более того, именно кетчуп в свое время стал единственным соусом, попавшим под настоящий запрет — и то только в школьном питании, чтобы дети не злоупотребляли добавками.
В России майонез ограничен только в детском рационе — в школах и детсадах, что прописано в санитарных нормах. Причина проста: продукт содержит много жиров и калорий, а детскому организму важно не превышать дневную норму, сообщает Газета.Ru.
|Страна
|Ограничения
|Причина
|Россия
|Запрет в детских учреждениях
|Избыточное содержание жиров
|Франция
|Порционное использование в школах
|Контроль калорий и добавок
|США
|Без ограничений, но растет спрос на "лайт"-версии
|Популяризация ЗОЖ
|Германия
|Продукт разрешен, но под строгим маркированием состава
|Пищевые стандарты ЕС
Экономисты напоминают: майонез — не просто соус, а символ российской кухни. Его готовят дома, используют в салатах, закусках, запеканках. И даже если спрос снижается — за последний год продажи упали на 4% — речь идет скорее о смене привычек, чем об отказе.
Рост интереса к здоровому питанию привел к тому, что многие производители стали выпускать облегчённые варианты: без сахара, с оливковым маслом, на перепелиных яйцах.
"Умеренное потребление качественного майонеза в рамках сбалансированной диеты не представляет опасности для здоровья", — добавила экономист Юлия Тулупникова.
Проверяйте состав: настоящий майонез содержит яйца, растительное масло и уксус, а не пальмовое масло или ароматизаторы.
Выбирайте "Провансаль" — классический вариант без излишков добавок.
Для домашнего приготовления используйте блендер, свежие яйца и оливковое масло.
Храните продукт в холодильнике и не используйте просроченный соус.
Если следите за фигурой — выбирайте варианты с пометкой "лайт" или готовьте самостоятельно.
Ошибка: Покупка дешевого майонеза с трансжирами.
Последствие: Повышение уровня холестерина, риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Альтернатива: Соусы с натуральным маслом или домашний майонез.
Ошибка: Использование соуса как основного источника жиров.
Последствие: Избыток калорий и быстрый набор веса.
Альтернатива: Добавляйте соус дозированно, сочетайте с овощами и белковыми блюдами.
Такой шаг вызвал бы бурную реакцию общества: исчезли бы традиционные салаты, пострадали производители яиц и растительных масел. На рынке сразу появились бы нелегальные копии и домашние аналоги. Но реальность такова, что майонез невозможно "запретить" — его можно приготовить буквально из трёх ингредиентов на любой кухне.
|Плюсы
|Минусы
|Источник полезных жиров и витаминов A, D, E
|Высокая калорийность
|Универсальность в приготовлении блюд
|Возможность наличия трансжиров
|Можно сделать дома из натуральных ингредиентов
|Быстро портится при неправильном хранении
|Доступность и привычный вкус
|Часто содержит консерванты и усилители
Как выбрать лучший майонез в магазине?
Ориентируйтесь на состав: чем меньше ингредиентов, тем лучше. Избегайте соусов с заменителями масла и подсластителями.
Можно ли приготовить майонез без яиц?
Да, существуют рецепты на основе соевого молока или аквафабы — жидкости из-под нута. Получается лёгкая и безопасная альтернатива.
Что полезнее: майонез или сметана?
Сметана легче усваивается и содержит меньше калорий, но качественный майонез может быть более богат витамином E. Всё зависит от состава и порции.
Миф: Майонез всегда вреден.
Правда: Вреден не сам продукт, а его избыток и плохое качество.
Миф: В домашнем майонезе меньше калорий.
Правда: Калорийность зависит от количества масла, но зато вы контролируете ингредиенты.
Миф: Все промышленные соусы содержат пальмовое масло.
Правда: Многие современные бренды полностью отказались от него.
Первоначально майонез использовался как соус к мясу, а не как заправка для салатов.
В СССР майонез считался праздничным продуктом и продавался преимущественно к Новому году.
Существует "веганский майонез" на основе аквафабы и масла авокадо, не содержащий животных жиров.
Считается, что майонез появился во Франции в XVIII веке, когда шеф-повар герцога де Ришельё смешал яйца и масло в соус после победы при Порт-Майоне. Отсюда и название — Mahonnaise. В Россию этот соус попал в начале XX века и быстро стал любимцем советских хозяек.
Сегодня, несмотря на моду на ЗОЖ и растительные альтернативы, он остается неизменной частью гастрономической традиции, а попытки "запретить" его звучат скорее как политический жест, чем реальная инициатива.
