Майонезный бунт: почему россияне не дадут запретить любимый соус

В России не планируется запрет на майонез, несмотря на громкое заявление депутата Виталия Милонова. Экономисты уверены, что подобные идеи не только бессмысленны, но и противоречат здравому смыслу. Ведь майонез давно стал частью национальной кухни — от салата оливье до привычных домашних бутербродов.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Домашний майонез

"Маловероятно, что подобная инициатива будет реализована. Запреты в части продуктов бессмысленны, поскольку вытесняют их производство в "черный рынок"", — отметила старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета "Синергия" Юлия Тулупникова.

Почему идея запрета нереальна

Даже в странах, где особенно строго следят за питанием, майонез не запрещают. Во Франции, например, в школьных столовых его подают порционно, но не убирают полностью. Более того, именно кетчуп в свое время стал единственным соусом, попавшим под настоящий запрет — и то только в школьном питании, чтобы дети не злоупотребляли добавками.

В России майонез ограничен только в детском рационе — в школах и детсадах, что прописано в санитарных нормах. Причина проста: продукт содержит много жиров и калорий, а детскому организму важно не превышать дневную норму, сообщает Газета.Ru.

Сравнение: майонез в разных странах

Страна Ограничения Причина Россия Запрет в детских учреждениях Избыточное содержание жиров Франция Порционное использование в школах Контроль калорий и добавок США Без ограничений, но растет спрос на "лайт"-версии Популяризация ЗОЖ Германия Продукт разрешен, но под строгим маркированием состава Пищевые стандарты ЕС

Натуральный продукт и культурный код

Экономисты напоминают: майонез — не просто соус, а символ российской кухни. Его готовят дома, используют в салатах, закусках, запеканках. И даже если спрос снижается — за последний год продажи упали на 4% — речь идет скорее о смене привычек, чем об отказе.

Рост интереса к здоровому питанию привел к тому, что многие производители стали выпускать облегчённые варианты: без сахара, с оливковым маслом, на перепелиных яйцах.

"Умеренное потребление качественного майонеза в рамках сбалансированной диеты не представляет опасности для здоровья", — добавила экономист Юлия Тулупникова.

Советы шаг за шагом: как выбрать майонез

Проверяйте состав: настоящий майонез содержит яйца, растительное масло и уксус, а не пальмовое масло или ароматизаторы. Выбирайте "Провансаль" — классический вариант без излишков добавок. Для домашнего приготовления используйте блендер, свежие яйца и оливковое масло. Храните продукт в холодильнике и не используйте просроченный соус. Если следите за фигурой — выбирайте варианты с пометкой "лайт" или готовьте самостоятельно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупка дешевого майонеза с трансжирами.

Последствие: Повышение уровня холестерина, риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Альтернатива: Соусы с натуральным маслом или домашний майонез.

Ошибка: Использование соуса как основного источника жиров.

Последствие: Избыток калорий и быстрый набор веса.

Альтернатива: Добавляйте соус дозированно, сочетайте с овощами и белковыми блюдами.

А что если майонез всё-таки запретят?

Такой шаг вызвал бы бурную реакцию общества: исчезли бы традиционные салаты, пострадали производители яиц и растительных масел. На рынке сразу появились бы нелегальные копии и домашние аналоги. Но реальность такова, что майонез невозможно "запретить" — его можно приготовить буквально из трёх ингредиентов на любой кухне.

Плюсы и минусы майонеза

Плюсы Минусы Источник полезных жиров и витаминов A, D, E Высокая калорийность Универсальность в приготовлении блюд Возможность наличия трансжиров Можно сделать дома из натуральных ингредиентов Быстро портится при неправильном хранении Доступность и привычный вкус Часто содержит консерванты и усилители

FAQ

Как выбрать лучший майонез в магазине?

Ориентируйтесь на состав: чем меньше ингредиентов, тем лучше. Избегайте соусов с заменителями масла и подсластителями.

Можно ли приготовить майонез без яиц?

Да, существуют рецепты на основе соевого молока или аквафабы — жидкости из-под нута. Получается лёгкая и безопасная альтернатива.

Что полезнее: майонез или сметана?

Сметана легче усваивается и содержит меньше калорий, но качественный майонез может быть более богат витамином E. Всё зависит от состава и порции.

Мифы и правда

Миф: Майонез всегда вреден.

Правда: Вреден не сам продукт, а его избыток и плохое качество.

Миф: В домашнем майонезе меньше калорий.

Правда: Калорийность зависит от количества масла, но зато вы контролируете ингредиенты.

Миф: Все промышленные соусы содержат пальмовое масло.

Правда: Многие современные бренды полностью отказались от него.

3 интересных факта о майонезе

Первоначально майонез использовался как соус к мясу, а не как заправка для салатов. В СССР майонез считался праздничным продуктом и продавался преимущественно к Новому году. Существует "веганский майонез" на основе аквафабы и масла авокадо, не содержащий животных жиров.

Исторический контекст

Считается, что майонез появился во Франции в XVIII веке, когда шеф-повар герцога де Ришельё смешал яйца и масло в соус после победы при Порт-Майоне. Отсюда и название — Mahonnaise. В Россию этот соус попал в начале XX века и быстро стал любимцем советских хозяек.

Сегодня, несмотря на моду на ЗОЖ и растительные альтернативы, он остается неизменной частью гастрономической традиции, а попытки "запретить" его звучат скорее как политический жест, чем реальная инициатива.