Белок без мяса: 8 продуктов, которые заменят протеиновые коктейли

Белок — это не просто "строительный материал" для мышц. Он участвует в обновлении клеток, поддерживает гормональный баланс, регулирует обмен веществ и даже помогает сохранять стабильное настроение. Но если вы не едите мясо, кажется, будто получить достаточное количество белка сложно. На самом деле, это не так. Природа щедро позаботилась о вегетарианцах — белок можно найти в повседневных, недорогих и вкусных продуктах.
Среднему взрослому человеку необходимо от 0,8 до 1 грамма белка на килограмм массы тела в день. При весе 70 кг это 56-70 г белка. И получить их можно без протеиновых порошков — просто добавив правильные продукты в рацион.
|Продукт
|Белок (на 100 г)
|Дополнительные питательные вещества
|Соевые кусочки
|52 г
|Железо, фолиевая кислота
|Панир
|18 г
|Кальций, фосфор
|Нут
|19 г
|Клетчатка, магний
|Чечевица
|9 г
|Железо, витамины группы B
|Киноа
|14 г
|Полный набор аминокислот
|Творог
|11 г
|Пробиотики, кальций
|Орехи
|20-25 г
|Полезные жиры, витамин Е
|Зелёный горошек
|5 г
|Витамин C, клетчатка
Эти продукты легко комбинировать между собой, создавая сбалансированные и вкусные блюда, сообщает timesofindia.indiatimes.com.
Чечевица (дал) — одно из самых простых и питательных блюд. Она содержит около 9 г белка, много клетчатки и железа. В сочетании с рисом или лепёшкой роти чечевица даёт полный аминокислотный профиль — то есть полноценный белок.
Совет: используйте разные виды — масур, мунг или тур — чтобы чередовать вкус и текстуру.
Панир (домашний сыр) содержит 18 г белка на 100 г и большое количество кальция. Он отлично подходит для карри, гриля и даже холодных салатов. Панир не требует сложной готовки и всегда сохраняет мягкость.
Нут — один из самых сбалансированных продуктов для вегетарианцев: 19 г белка, медленные углеводы и клетчатка. Его можно жарить, варить, добавлять в супы, салаты и хумус.
Совет: обжарьте нут с паприкой и солью — получите идеальный белковый перекус.
Соевые кусочки — лидер по количеству белка среди растительных продуктов. 52 г белка на 100 г! После замачивания они впитывают аромат специй и становятся отличной основой для карри, плова или котлет.
Совет: для мягкости замочите кусочки в тёплой воде на 15 минут, затем обжарьте с масала.
Нежный и прохладный творог содержит около 11 г белка и поддерживает здоровье кишечника благодаря пробиотикам. Это идеальный продукт на завтрак или перекус.
Добавьте ложку мёда, щепотку соли и немного семян — получится сбалансированный белковый десерт.
Миндаль, грецкие орехи и арахис — концентрат пользы. В 100 г содержится 20-25 г белка плюс витамины и ненасыщенные жиры. Орехи удобно брать с собой и использовать как здоровую альтернативу сладостям.
Совет: ешьте орехи с фруктами или йогуртом — это улучшает усвоение белка.
Киноа — редкий растительный источник всех девяти незаменимых аминокислот. В 100 г содержится 14 г белка. Она универсальна: подходит для салатов, каш, гарниров и десертов.
Совет: промойте киноа перед варкой, чтобы убрать горечь.
В 100 г зелёного горошка — около 5 г белка, а также витамин C и клетчатка. Он освежает блюда и добавляет цвет. Подходит для супов, сабзи и пасты.
Совет: обжарьте горошек с топлёным маслом и специями — получится ароматный гарнир.
Ошибка: опираться только на орехи и семена.
Последствие: избыток жиров при недостатке белка.
Альтернатива: сочетайте орехи с бобовыми или злаками.
Ошибка: готовить панир или соевые кусочки на сильном огне.
Последствие: белок теряет часть структуры и усвояемость.
Альтернатива: готовьте на среднем огне, добавляя немного масла.
Ошибка: есть только один вид белковой пищи.
Последствие: неполный аминокислотный состав.
Альтернатива: комбинируйте бобовые с зерновыми.
А если вы не переносите молочные продукты? Восполнить белок можно за счёт сои, киноа и орехов. Эти продукты содержат все необходимые аминокислоты и легко включаются в рацион.
|Плюсы
|Минусы
|Подходит вегетарианцам и веганам
|Иногда требует больше объёма пищи
|Не содержит холестерина
|Меньше лизина и метионина
|Содержит клетчатку и микроэлементы
|Не все источники легко усваиваются
|Дешевле мясных аналогов
|Требует комбинирования продуктов
|Способствует долголетию
|Некоторые бобовые вызывают вздутие
Как комбинировать растительные белки, чтобы получить полный набор аминокислот?
Соединяйте злаки (рис, пшеницу) с бобовыми (чечевица, нут).
Можно ли получить достаточно белка без добавок?
Да, при разнообразном рационе, включающем бобовые, орехи, молочные продукты и зерновые.
Что добавить к завтраку для белка?
Творог, орехи, йогурт или каша с киноа.
Миф: растительный белок неполноценен.
Правда: при сочетании разных источников (например, рис + чечевица) организм получает все аминокислоты.
Миф: соя вредна для гормонов.
Правда: умеренное потребление сои безопасно и даже полезно — изофлавоны поддерживают здоровье сердца.
Миф: вегетарианцам сложно набрать мышечную массу.
Правда: белка из растительных источников достаточно, если контролировать баланс калорий.
• В одной чашке нута столько же белка, сколько в двух яйцах.
• Киноа считается священным зерном в культуре инков — её ценили за силу и выносливость.
• Соевые кусочки впервые массово производили в Индии как замену мясу в армии.
Получить достаточное количество белка на вегетарианской диете просто — достаточно добавить в рацион несколько привычных продуктов: чечевицу, панир, нут, соевые кусочки, орехи и киноа. Они не требуют экзотических ингредиентов, легко готовятся и делают рацион сбалансированным и насыщенным.
