Куриный суп c лапшой заиграет новыми красками: добавьте этот секретный ингредиент — будет вкуснее

Куриный суп с лапшой — это то блюдо, которое будто создано, чтобы вернуть тепло и уют в самые простые дни. Но кулинарная легенда Эмерил Лагассе сумел сделать его ещё лучше — добавив один неожиданный ингредиент, который полностью меняет вкус: шампиньоны.
Лагассе, которого многие помнят как одного из первых звёзд Food Network, давно доказал, что простая кухня не значит скучная. Его версия куриного супа с лапшой не включает каджунских или креольских специй, которыми он обычно славится. Вместо этого шеф делает ставку на скромные грибы — ингредиент, который редко встречается в классической рецептуре.
Когда Business Insider сравнил этот суп с версией Рэйчел Рэй (где использовались корнеплоды, лук-порей, лимонный сок, укроп и EVOO — оливковое масло первого отжима), оказалось, что вариант Лагассе выигрывает по вкусу, хотя в нём меньше ингредиентов. Всё дело в глубине грибного умами и правильной обжарке.
"Грибы делают суп насыщенным, даже если он готовится из простых продуктов", — отметил шеф Эмерил Лагассе.
Шампиньоны — это не просто украшение. Они содержат натуральные аминокислоты, создающие вкус умами — тот самый "мясной" оттенок, который делает блюда богаче. При обжарке на сливочном и растительном масле они карамелизуются, усиливая вкус супа и придавая бульону бархатистость.
Кроме того, грибы богаты витамином D, калием и антиоксидантами, так что суп становится не только вкуснее, но и полезнее, уточняет thetakeout.com.
1 куриная грудка или 2 бёдра без кожи и костей
1,5 л куриного бульона
2 ст. л. сливочного масла
1 ст. л. растительного масла
150-200 г шампиньонов, нарезанных
1 средняя луковица
2 стебля сельдерея
1 морковь
150 г лапши (тонкой, яичной или домашней)
соль и чёрный перец по вкусу
свежая петрушка для подачи
По желанию можно добавить немного чеснока, белого вина или лимонного сока — всё это подчеркнёт вкус грибов.
Обжарьте грибы. В кастрюле растопите масло, добавьте шампиньоны и жарьте до золотистой корочки.
Добавьте овощи. Выложите нарезанные лук, морковь и сельдерей, обжарьте до мягкости.
Залейте бульоном. Добавьте курицу, варите на среднем огне 20-25 минут.
Достаньте мясо и нарежьте. Верните его в суп вместе с лапшой. Варите до готовности пасты.
Приправьте. Посолите, поперчите, при желании добавьте щепотку кайенского перца или немного лимона.
Подавайте. Посыпьте свежей зеленью — и наслаждайтесь ароматом домашнего уюта.
Ошибка: бросить грибы в бульон сырыми.
Последствие: вкус получится водянистым.
Альтернатива: обязательно обжарьте их на масле до карамелизации.
Ошибка: использовать только растительное масло.
Последствие: теряется сливочность вкуса.
Альтернатива: добавьте немного сливочного масла для мягкости.
Ошибка: переварить лапшу.
Последствие: она станет клейкой и испортит текстуру супа.
Альтернатива: варите отдельно и добавляйте в конце.
А что если заменить шампиньоны? Попробуйте шиитаке, вешенки или лесные грибы — каждый вид добавит свой характер. С шиитаке вкус станет более насыщенным и азиатским, а белые грибы подарят аромат леса.
|Плюсы
|Минусы
|Простые ингредиенты
|Требует обжарки грибов
|Укрепляет иммунитет
|Не подходит тем, кто не любит грибы
|Глубокий вкус
|Чуть дольше обычного по времени
|Подходит для любого сезона
|Без специй вкус мягкий
|Можно варьировать состав
|Грибы быстро темнеют при жарке
Можно ли использовать консервированные грибы?
Нет, они не дадут нужного вкуса и текстуры. Лучше свежие или замороженные.
Какие грибы выбрать?
Шампиньоны универсальны, но можно взять микс: шиитаке, вешенки, белые.
Можно ли добавить сливки?
Да, если хотите более нежный и кремовый суп — добавьте 50 мл сливок в конце готовки.
Миф: куриный суп вкусен только с лапшой и овощами.
Правда: грибы делают его полноценным блюдом с ресторанным вкусом.
Миф: грибы не сочетаются с курицей.
Правда: именно куриный бульон раскрывает вкус умами грибов.
Миф: грибной вкус делает суп тяжёлым.
Правда: при умеренном количестве грибов суп остаётся лёгким, но насыщенным.
Эмерил Лагассе родился в Массачусетсе, но прославился в Новом Орлеане — городе с богатейшими гастрономическими традициями. Он соединил французскую школу, американскую простоту и каджунскую щедрость. Его фраза "Bam!" стала символом смелости на кухне. С годами Лагассе стал настоящим мастером вкуса — от острых соусов до простых блюд вроде куриного супа.
• В одном из эпизодов "Essence of Emeril" он посвятил целую серию диким грибам.
• Лагассе — коллекционер ножей и кастрюль чугунного литья.
• Его рестораны продолжают работать в Новом Орлеане и Лас-Вегасе, где грибы — один из самых частых ингредиентов меню.
Простой совет Эмерила Лагассе — добавить шампиньоны в куриный суп с лапшой — превращает привычное блюдо в гастрономическое удовольствие. Немного сливочного масла, жареные грибы и щепотка терпения — и ваш домашний суп станет "тем самым".
Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.