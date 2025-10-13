Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Точно не мелочь для Украины: какое новое оружие России покажет Путин
Осень не страшна, когда под рукой самый вкусный антидепрессант: рецепт осеннего спокойствия
Вологодское меню: гастрономические сокровища Вологодской области и чем удивит северный стол
Покрышки выдают обманщика: как распознать скрытые дефекты без сервиса и сканеров
Модный переворот: почему после 50 длинные волосы стали символом свежести, а не зрелости
Щепотка этого порошка заставит горох развариться за 10 минут: трюк, который знали ещё наши бабушки
Огородники в панике: болезнь, которая уничтожает перец за неделю, снова набирает силу
Целлюлит есть у всех, кроме манекенов: почему идеальная кожа — фотошоп, а не реальность
Инстинкт не обманешь: почему даже самый ласковый питомец видит в объятиях смертельную угрозу

Замените макароны на этот овощ — и блюдо станет легче, вкуснее и полезнее

5:30
Еда

Простое и сытное блюдо, в котором привычные макароны заменены на кусочки ароматной тыквы. Такая замена делает рецепт более лёгким и полезным, сохраняя при этом насыщенность вкуса.
Тыква при тушении становится мягкой и слегка сладковатой, а мясной фарш, томатный соус и паприка придают ей пикантность и глубину аромата. В итоге получается гармоничное, сбалансированное блюдо — идеальное для домашнего ужина.

Тыква с мясным фаршем в томатном соусе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тыква с мясным фаршем в томатном соусе

Почему стоит попробовать

Тыква — универсальный овощ, который прекрасно впитывает вкусы и специи. Она богата клетчаткой, витаминами A и E, калием и антиоксидантами, а при этом содержит минимум калорий. В сочетании с мясным фаршем получается питательное, но не тяжёлое блюдо.
Такой вариант особенно понравится тем, кто хочет сократить количество простых углеводов, но не готов жертвовать сытностью.

Ингредиенты на 2 порции

Продукт Количество
Мясной фарш (говядина, индейка или свинина) 250 г
Тыква (мякоть) 400 г
Репчатый лук 1 шт. (около 80 г)
Томатный соус 5 ст. л. (150 г)
Растительное масло 1 ст. л. (17 г)
Паприка 1 ч. л. (3 г)
Соль, перец по вкусу
Вода 3 ст. л. (около 50 мл)

Подготовка продуктов

Перед началом приготовления разморозьте фарш, если используете замороженный.
У тыквы удалите семена, срежьте кожуру и нарежьте мякоть кубиками среднего размера.
Почистите луковицу и мелко её нарубите.

Чистый вес тыквенной мякоти должен составлять примерно 200-250 граммов — столько необходимо для равновесия вкусов.

Как готовить

  1. Обжарьте лук.
    Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите нарезанный лук и обжарьте его на среднем огне до мягкости и лёгкой прозрачности.

  2. Добавьте фарш.
    Перемешивая, обжаривайте его с луком 3-4 минуты, разбивая комочки. Мясо должно изменить цвет и стать рассыпчатым.

  3. Введи томатный соус и специи.
    Добавьте к фаршу томатный соус, паприку, соль и перец. Перемешайте и прогрейте пару минут, чтобы соус впитался.

  4. Соедините с тыквой.
    Выложите нарезанную тыкву в сковороду. Перемешайте так, чтобы кусочки равномерно покрылись томатно-мясной массой. Если соус слишком густой — добавьте немного воды.

  5. Тушите под крышкой.
    Убавьте огонь до слабого и оставьте блюдо томиться около 20 минут, пока тыква не станет мягкой. Периодически помешивайте, чтобы смесь не прилипала ко дну.

После снятия с огня дайте блюду постоять несколько минут под крышкой — так вкус станет насыщеннее.

В чём польза блюда

  • Высокое содержание клетчатки. Тыква улучшает пищеварение и даёт длительное чувство сытости.

  • Белок из фарша. Поддерживает мышцы и обеспечивает энергию.

  • Минимум простых углеводов. Подходит тем, кто следит за уровнем сахара или снижает калорийность рациона.

  • Баланс вкуса и текстуры. Тыква делает блюдо сочным, а томатный соус придаёт лёгкую кислинку, смягчая жирность мяса.

Как улучшить и разнообразить рецепт

  • Для более насыщенного вкуса можно использовать смесь из свинины и говядины, а если хочется лёгкий вариант — фарш из индейки.

  • Любители остроты могут добавить немного чили или копчёной паприки.

  • Если хочется более кремовой текстуры, в конце можно влить пару ложек сливок или добавить немного натертого сыра.

  • В постном варианте мясо заменяют фасолью или чечевицей - получится ароматное овощное рагу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: нарезать тыкву слишком крупными кусками.
    Последствие: она останется твёрдой даже после тушения.
    Альтернатива: делайте кубики не больше 2 см.

  • Ошибка: не накрывать крышкой.
    Последствие: соус быстро выкипает, тыква теряет сочность.
    Альтернатива: тушите под крышкой и при необходимости добавляйте воду.

  • Ошибка: использовать слишком кислый томатный соус.
    Последствие: блюдо становится резким на вкус.
    Альтернатива: добавьте немного сахара или ложку сметаны для баланса.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Полезнее классических макаронных блюд Требует очистки и нарезки тыквы
Подходит для ужина и обеда Не хранится дольше 2 суток
Содержит клетчатку и белок Вкус сильно зависит от качества соуса
Простое в приготовлении Долго готовится при крупной нарезке

Подача и сочетания

Тушёная тыква с фаршем — самостоятельное блюдо, которое не требует гарнира.
Для контраста вкусов подайте её с солёными огурцами, зелёным салатом или ломтиком свежего хлеба.
Блюдо хорошо подходит и для разогрева на следующий день: соус пропитывает тыкву, и вкус становится ещё мягче и глубже.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Наука и техника
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Еда и рецепты
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Популярное
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель

Кошки выбирают своих людей навсегда. Узнайте 7 признаков, показывающих глубокую привязанность вашего питомца — от нежных жестов до сонного рядом.

Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Комета страха: что на самом деле летит к нам из другой звёздной системы
Комета страха: что на самом деле летит к нам из другой звёздной системы
Последние материалы
Щепотка этого порошка заставит горох развариться за 10 минут: трюк, который знали ещё наши бабушки
Огородники в панике: болезнь, которая уничтожает перец за неделю, снова набирает силу
Целлюлит есть у всех, кроме манекенов: почему идеальная кожа — фотошоп, а не реальность
Инстинкт не обманешь: почему даже самый ласковый питомец видит в объятиях смертельную угрозу
Замените макароны на этот овощ — и блюдо станет легче, вкуснее и полезнее
Исчезающие голоса планеты: эти 500 видов птиц могут навсегда покинуть Землю
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Спасение спального места: флакон из подручных средств творит чудеса с желтыми следами
Мода опустилась ниже колена: то, что раньше прятали, теперь стало главным акцентом сезона
Эти привычные продукты сводят диету на нет — врач назвала главных виновников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.