Щепотка этого порошка заставит горох развариться за 10 минут: трюк, который знали ещё наши бабушки

Мало кто из хозяек не сталкивался с трудностями при приготовлении блюд из гороха. Несмотря на его пользу и питательность, процесс варки этого продукта часто превращается в настоящую проверку терпения. Горох долго не разваривается, требует предварительного замачивания, а иногда даже после часа на плите остаётся твёрдым. Однако существуют хитрости, которые помогут значительно сократить время приготовления и добиться идеальной текстуры без особых усилий.

Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Горох

Почему горох варится так долго

Причина, по которой горох не хочет быстро размягчаться, кроется в его структуре. Снаружи зерно покрыто плотной оболочкой, которая защищает его от внешних воздействий и препятствует проникновению воды внутрь. Именно поэтому традиционно горох рекомендуют замачивать — этот процесс помогает размягчить оболочку и ускоряет варку. Однако если времени на долгие приготовления нет, можно обойтись и без этого этапа.

Кроме того, длительность варки зависит от сорта и степени дробления. Цельный горох требует больше времени, чем колотый, а старые зерна варятся медленнее свежих. Даже качество воды играет роль — жёсткая вода может замедлить процесс разваривания.

Быстрый способ варки без замачивания

Если нет возможности оставить горох в воде на ночь, можно воспользоваться простым методом, который ускоряет процесс почти в два раза. Для начала горох следует тщательно промыть под проточной водой, пока жидкость не станет прозрачной. Это поможет избавиться от крахмальной пыли и возможных примесей.

Затем зерно нужно залить холодной подсоленной водой и поставить кастрюлю на плиту. После закипания важно снизить огонь и варить 7-10 минут. Затем влить полстакана холодной воды прямо в кипящую массу — это создаёт температурный контраст, благодаря которому оболочка зерна трескается, и горох начинает быстро размягчаться. Если результат не устраивает, приём можно повторить ещё раз.

Секрет мягкого и рассыпчатого гороха

Опытные хозяйки знают ещё один способ добиться идеальной консистенции без долгих часов у плиты — использование пищевой соды. Этот трюк активно применяли ещё наши бабушки, когда нужно было приготовить пюре или суп за короткое время.

Через 15 минут после закипания воды в кастрюлю добавляют небольшое количество соды — примерно половину чайной ложки на два литра жидкости. Сода изменяет кислотность воды, делая её более щелочной, что способствует разрушению оболочки зерна. Уже через 5-7 минут после добавления сода делает горох мягким и рассыпчатым.

Однако здесь важно не переборщить. Излишек соды может испортить вкус блюда, придав ему неприятный мыльный оттенок. Поэтому строго придерживайтесь пропорций и не добавляйте "на глаз".

Альтернативные приёмы для ускорения варки

Существует несколько дополнительных способов, которые помогут приготовить горох быстрее:

Использование кипятка для замачивания. Если время ограничено, можно залить горох крутым кипятком на 1-2 часа перед варкой. Это почти полностью заменяет классическое восьмичасовое замачивание. Добавление масла. Небольшое количество растительного или сливочного масла во время варки способствует более равномерному нагреву и помогает зернам быстрее стать мягкими. Использование мультиварки или скороварки. В этих устройствах давление и температура повышаются, что значительно сокращает время приготовления — до 15-20 минут. Выбор правильной посуды. Толстостенные кастрюли дольше удерживают тепло, что помогает варке проходить равномерно.

Каждый из этих методов можно использовать как по отдельности, так и в комбинации — результат приятно удивит даже самых нетерпеливых кулинаров.

Как избежать ошибок при варке

Иногда хозяйки жалуются, что горох после всех ухищрений всё равно остаётся твёрдым. Чаще всего проблема заключается в неправильной воде. Если вода слишком жёсткая, её лучше заменить фильтрованной или добавить немного соды с самого начала. Также не стоит добавлять соль в самом начале варки — она замедляет размягчение зерна. Лучше посолить блюдо уже ближе к концу.

Кроме того, нельзя допускать бурного кипения: от этого горох может "растрескаться" снаружи, но остаться твёрдым внутри. Оптимальный режим — слабое кипение или даже лёгкое томление под крышкой.

Что приготовить из быстроразваренного гороха

Когда горох становится мягким, перед хозяйкой открываются десятки возможностей. На его основе можно приготовить классический суп с копчёностями, густое пюре с маслом, кашу с луком и морковью или даже постные котлеты. Для тех, кто следит за питанием, горох — источник растительного белка, клетчатки и витаминов группы B.

Кроме того, блюда из гороха долго насыщают и помогают поддерживать уровень энергии, что делает их отличным выбором для обеда или ужина в холодное время года.

Быстро сварить горох — не миф, а вполне достижимая задача, если знать несколько проверенных приёмов. Контраст холодной воды, добавление соды и грамотный выбор посуды позволяют сократить время варки до получаса, не жертвуя вкусом и качеством блюда. Главное — соблюдать пропорции и не спешить с приправами. Тогда горох получится мягким, ароматным и рассыпчатым — таким, каким его любит вся семья.