Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного

Классический харчо обычно варят долго: говядине нужно время, чтобы стать мягкой, а бульон — наваристым. Но этот вариант с фаршем опровергает миф о том, что вкусный харчо — это обязательно часы у плиты. Он получается не менее насыщенным, а готовится меньше чем за час.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) суп харчо с фаршем

Главное — использовать качественный говяжий фарш, спелые помидоры и правильные специи: хмели-сунели, чеснок, острый перец, немного ткемали или аджики. Всё это создаёт узнаваемый грузинский вкус, но в простом домашнем исполнении.

Почему стоит попробовать именно этот вариант

Секрет успеха этого рецепта — скорость и глубина вкуса. Фарш обжаривается быстро, отдавая аромат маслу и специям, а потом вместе с рисом насыщает бульон. Добавление томатной пасты и соуса ткемали придаёт супу густоту и лёгкую кислинку, характерную для классического харчо.

Этот вариант особенно удобен в будни: он готовится из простых ингредиентов, не требует экзотики и отлично согревает в холодное время года.

Что понадобится

На 4 порции супа подготовьте:

говяжий фарш — 400 г

рис белый — 90 г

лук репчатый — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

помидоры (свежие или консервированные) — 250 г

томатная паста — 2 ст. ложки

хмели-сунели — 1 ч. ложка

соус ткемали — 1 ст. ложка

лавровый лист — 1 шт.

соль, чёрный перец — по вкусу

растительное масло — для жарки

свежая зелень — по вкусу

Советы шаг за шагом

Шаг 1. Подготовка продуктов

Все ингредиенты должны быть под рукой: нарезанные овощи, промытый рис, приправы. Если используете консервированные помидоры, измельчите их заранее — это сэкономит время в процессе.

Шаг 2. Обжаривание основы

В глубокой кастрюле с толстым дном разогрейте немного растительного масла. Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте до мягкости и лёгкого золотистого оттенка — примерно 4 минуты.

Когда лук станет прозрачным, всыпьте фарш. Размешивайте лопаткой, чтобы не было комков, и готовьте до изменения цвета — 8-10 минут. В этот момент кухня уже наполнится аппетитным ароматом.

Шаг 3. Вводим томаты и специи

Помидоры превратите в пюре с помощью блендера и выложите их в кастрюлю вместе с томатной пастой. Добавьте хмели-сунели, немного соли и перца. Всё перемешайте и дайте потомиться под крышкой 3-4 минуты. Это важно — специи должны раскрыться в масле и томате.

Шаг 4. Добавляем рис

Промойте рис несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Добавьте в кастрюлю, перемешайте и дайте прогреться 2 минуты. Затем влейте около 2 литров кипятка. Суп закипит — снимите пену и уменьшите огонь. Варите 15-20 минут, пока рис не станет мягким.

Шаг 5. Финальный штрих

Когда рис готов, добавьте лавровый лист, пропущенный через пресс чеснок и ложку ткемали. Проварите ещё 5 минут. Попробуйте на соль — при необходимости подкорректируйте.

Шаг 6. Настой

Снимите с огня, добавьте порубленную кинзу и петрушку. Накройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут. Этот шаг не стоит пропускать: именно настой делает харчо особенно ароматным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: варить рис слишком долго.

→ Последствие: суп превращается в кашу.

→ Альтернатива: добавляйте рис строго по времени и проверяйте на вкус.

Ошибка: добавлять специи в конце.

→ Последствие: они не раскрывают аромат.

→ Альтернатива: вводите при обжарке с томатами.

→ Последствие: они не раскрывают аромат.

→ Альтернатива: вводите при обжарке с томатами.

Ошибка: использовать свиной фарш вместо говяжьего.

→ Последствие: теряется грузинская идентичность блюда.

→ Альтернатива: говядина или индейка — тоже подойдёт, если хотите снизить жирность.

→ Последствие: теряется грузинская идентичность блюда.

→ Альтернатива: говядина или индейка — тоже подойдёт, если хотите снизить жирность.

А что если хочется поострее

Добавьте щепотку сухой аджики или кусочек свежего чили. Если не любите остроту, используйте только хмели-сунели — она придаст пряность без "огня".

Некоторые хозяйки добавляют в конце ложку гранатового сока — это придаёт лёгкую кислинку, заменяя ткемали. Вегетарианскую версию можно сделать с соевым фаршем — получится диетично, но всё так же ароматно.

Плюсы и минусы рецепта

Плюсы Минусы Быстро готовится — менее часа Хранится недолго, лучше съесть в день приготовления Использует доступные продукты Не получится классическая плотная текстура бульона Пряный, насыщенный вкус Требует постоянного помешивания при обжарке Можно варьировать остроту Не подходит для заготовки впрок

Три интересных факта

Классический харчо готовят из говядины, риса, грецких орехов и ткемали — кисло-сливового соуса. Название "харчо" происходит от грузинского выражения "дзроули харчо", что означает "мясной суп". Некоторые считают, что харчо — это острый борщ, но борщ и харчо не имеют общих ингредиентов, кроме томатов.

Исторический контекст

Первые рецепты харчо появились в Грузии ещё в XVII веке, когда ткемали стали использовать как основу для кислых соусов. В советское время рецепт адаптировали под массовое производство: орехи убрали, а уксус и томатную пасту добавили для кислинки. Есть версия, что харчо пришёл из Турции, но исторически блюдо грузинское, и именно оттуда распространилось по Кавказу.

FAQ

Можно ли приготовить харчо с другим фаршем?

— Да, подойдёт баранина или курица, но вкус станет мягче и менее традиционным.

Чем заменить ткемали, если его нет?

— Кислой аджикой, гранатовым соком или томатным пюре с ложкой лимонного сока.

Как сделать суп менее острым?

— Уберите аджику и чили, оставив только хмели-сунели и чеснок.

Можно ли готовить в мультиварке?

— Да, обжаривайте лук и фарш в режиме "Жарка", затем добавляйте остальные ингредиенты и тушите 30 минут в режиме "Суп".

Мифы и правда

Миф: настоящий харчо можно приготовить только из куска мяса.

Правда: с фаршем суп выходит таким же насыщенным, если правильно подобрать специи.

Миф: без грецких орехов это не харчо.

Правда: в классике они есть, но современные версии часто обходятся без них — вкус при этом не теряется.

Полезные советы

Для густоты добавьте ложку пюре из томатов в конце варки.

Если хотите "бархатный" бульон, берите не менее 20% жирности фарш.

Вкусно подавать харчо с лавашем или хрустящими гренками.

Этот вариант харчо с фаршем идеально подходит для занятых дней, когда хочется чего-то горячего и ароматного, но нет времени на долгое варево. Простые ингредиенты, яркие специи и насыщенный вкус делают его достойным конкурентом классическому грузинскому супу.