Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного

Классический харчо обычно варят долго: говядине нужно время, чтобы стать мягкой, а бульон — наваристым. Но этот вариант с фаршем опровергает миф о том, что вкусный харчо — это обязательно часы у плиты. Он получается не менее насыщенным, а готовится меньше чем за час.
Главное — использовать качественный говяжий фарш, спелые помидоры и правильные специи: хмели-сунели, чеснок, острый перец, немного ткемали или аджики. Всё это создаёт узнаваемый грузинский вкус, но в простом домашнем исполнении.
Секрет успеха этого рецепта — скорость и глубина вкуса. Фарш обжаривается быстро, отдавая аромат маслу и специям, а потом вместе с рисом насыщает бульон. Добавление томатной пасты и соуса ткемали придаёт супу густоту и лёгкую кислинку, характерную для классического харчо.
Этот вариант особенно удобен в будни: он готовится из простых ингредиентов, не требует экзотики и отлично согревает в холодное время года.
На 4 порции супа подготовьте:
Все ингредиенты должны быть под рукой: нарезанные овощи, промытый рис, приправы. Если используете консервированные помидоры, измельчите их заранее — это сэкономит время в процессе.
В глубокой кастрюле с толстым дном разогрейте немного растительного масла. Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте до мягкости и лёгкого золотистого оттенка — примерно 4 минуты.
Когда лук станет прозрачным, всыпьте фарш. Размешивайте лопаткой, чтобы не было комков, и готовьте до изменения цвета — 8-10 минут. В этот момент кухня уже наполнится аппетитным ароматом.
Помидоры превратите в пюре с помощью блендера и выложите их в кастрюлю вместе с томатной пастой. Добавьте хмели-сунели, немного соли и перца. Всё перемешайте и дайте потомиться под крышкой 3-4 минуты. Это важно — специи должны раскрыться в масле и томате.
Промойте рис несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Добавьте в кастрюлю, перемешайте и дайте прогреться 2 минуты. Затем влейте около 2 литров кипятка. Суп закипит — снимите пену и уменьшите огонь. Варите 15-20 минут, пока рис не станет мягким.
Когда рис готов, добавьте лавровый лист, пропущенный через пресс чеснок и ложку ткемали. Проварите ещё 5 минут. Попробуйте на соль — при необходимости подкорректируйте.
Снимите с огня, добавьте порубленную кинзу и петрушку. Накройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут. Этот шаг не стоит пропускать: именно настой делает харчо особенно ароматным.
Добавьте щепотку сухой аджики или кусочек свежего чили. Если не любите остроту, используйте только хмели-сунели — она придаст пряность без "огня".
Некоторые хозяйки добавляют в конце ложку гранатового сока — это придаёт лёгкую кислинку, заменяя ткемали. Вегетарианскую версию можно сделать с соевым фаршем — получится диетично, но всё так же ароматно.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро готовится — менее часа
|Хранится недолго, лучше съесть в день приготовления
|Использует доступные продукты
|Не получится классическая плотная текстура бульона
|Пряный, насыщенный вкус
|Требует постоянного помешивания при обжарке
|Можно варьировать остроту
|Не подходит для заготовки впрок
Классический харчо готовят из говядины, риса, грецких орехов и ткемали — кисло-сливового соуса.
Название "харчо" происходит от грузинского выражения "дзроули харчо", что означает "мясной суп".
Некоторые считают, что харчо — это острый борщ, но борщ и харчо не имеют общих ингредиентов, кроме томатов.
Первые рецепты харчо появились в Грузии ещё в XVII веке, когда ткемали стали использовать как основу для кислых соусов.
В советское время рецепт адаптировали под массовое производство: орехи убрали, а уксус и томатную пасту добавили для кислинки.
Есть версия, что харчо пришёл из Турции, но исторически блюдо грузинское, и именно оттуда распространилось по Кавказу.
Можно ли приготовить харчо с другим фаршем?
— Да, подойдёт баранина или курица, но вкус станет мягче и менее традиционным.
Чем заменить ткемали, если его нет?
— Кислой аджикой, гранатовым соком или томатным пюре с ложкой лимонного сока.
Как сделать суп менее острым?
— Уберите аджику и чили, оставив только хмели-сунели и чеснок.
Можно ли готовить в мультиварке?
— Да, обжаривайте лук и фарш в режиме "Жарка", затем добавляйте остальные ингредиенты и тушите 30 минут в режиме "Суп".
Миф: настоящий харчо можно приготовить только из куска мяса.
Правда: с фаршем суп выходит таким же насыщенным, если правильно подобрать специи.
Миф: без грецких орехов это не харчо.
Правда: в классике они есть, но современные версии часто обходятся без них — вкус при этом не теряется.
Этот вариант харчо с фаршем идеально подходит для занятых дней, когда хочется чего-то горячего и ароматного, но нет времени на долгое варево. Простые ингредиенты, яркие специи и насыщенный вкус делают его достойным конкурентом классическому грузинскому супу.
