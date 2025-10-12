Острая, быстрая, настоящая: аджика из томатной пасты, которой позавидует даже Кавказ

Свежие помидоры зимой — редкость, а ароматного соуса иногда хочется именно сейчас. Выручает аджика из томатной пасты — вариант, который сохраняет насыщенность вкуса и пряный характер оригинала, но готовится гораздо быстрее. Этот рецепт не заменяет классическую домашнюю аджику, но становится отличной альтернативой, когда нет свежих овощей или времени на долгие заготовки.
Томатная паста создаёт идеальную основу: густую, концентрированную и насыщенную. Добавление болгарского перца и чеснока придаёт свежесть, а немного уксуса и масла делают вкус сбалансированным. К тому же вы сами решаете, насколько острой будет аджика — достаточно добавить перец чили.
Такой соус подойдёт и к мясу, и к овощам, и к простому хлебу. Он хорош как для повседневных блюд, так и для пикника.
Томатная паста — 500 г
Болгарский перец — 2 шт.
Чеснок — 5 зубчиков
Соль — 1 ст. ложка
Сахар — 1 ст. ложка
Уксус 9% — 1 ст. ложка
Растительное масло — 2 ст. ложки
Молотый чёрный перец — по вкусу
Перец чили (по желанию) — для любителей остроты
Болгарский перец тщательно вымыть, удалить плодоножки и семена. Нарезать крупными кусочками. Чеснок очистить от шелухи.
В блендере соединить перец и чеснок. Измельчить до состояния пасты (можно оставить небольшие кусочки для текстуры).
Добавить к массе томатную пасту, соль, сахар, уксус и растительное масло. Перемешать до однородности.
Переложить смесь в кастрюлю, довести до кипения и варить 20-30 минут на слабом огне, периодически помешивая.
Разлить готовую горячую аджику по чистым банкам, закрыть крышками. После остывания хранить в холодильнике. Уже через сутки соус полностью раскрывает вкус.
Хотите сладковатый соус? Увеличьте количество сахара на треть.
Если нет 9% уксуса, используйте 4,5% — просто вдвое больше.
Для насыщенного аромата можно добавить чайную ложку паприки или немного хмели-сунели.
Аджика подходит и для консервирования: разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.
Ошибка: добавить слишком много уксуса.
Последствие: вкус станет резким.
Альтернатива: использовать мягкий яблочный уксус или лимонный сок.
Ошибка: не проварить смесь.
Последствие: аджика будет водянистой и быстро испортится.
Альтернатива: варить до загустения, пока масса не станет однородной.
Ошибка: хранить при комнатной температуре.
Последствие: риск брожения.
Альтернатива: держать в холодильнике до 10 дней.
|Аспект
|Преимущества
|Недостатки
|Вкус
|Пряный, насыщенный, похож на классический
|Менее яркий аромат свежих овощей
|Простота
|Не требует сложных ингредиентов
|Нужно время на варку
|Универсальность
|Подходит к мясу, овощам, пасте
|Не хранится долго без стерилизации
Можно ли сделать аджику без варки?
Да, просто не нагревайте смесь — храните только в холодильнике и используйте в течение 3-4 дней.
Чем заменить болгарский перец?
Можно взять запечённый перец или добавить немного моркови для сладости.
Сколько хранится аджика из томатной пасты?
В холодильнике — до 10 дней, в стерилизованных банках — до полугода.
Можно ли сделать острую версию?
Да, достаточно добавить мелко нарезанный перец чили или щепотку кайенского перца.
Название "аджика" происходит от абхазского слова аџьыка, означающего "соль".
В традиционной рецептуре аджика готовилась без томатов — только из перца, соли и трав.
Современные варианты соуса стали популярны в СССР, когда томаты начали активно использовать в заготовках.
Родиной аджики считается Абхазия — соус изначально подавали к мясу и сырам.
В Грузии появилась "томатная" версия, более мягкая по вкусу и популярная в зимних заготовках.
В советское время томатная паста стала основой для адаптированной "городской" аджики, удобной для быстрого приготовления.
