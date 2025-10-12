Острая, быстрая, настоящая: аджика из томатной пасты, которой позавидует даже Кавказ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Свежие помидоры зимой — редкость, а ароматного соуса иногда хочется именно сейчас. Выручает аджика из томатной пасты — вариант, который сохраняет насыщенность вкуса и пряный характер оригинала, но готовится гораздо быстрее. Этот рецепт не заменяет классическую домашнюю аджику, но становится отличной альтернативой, когда нет свежих овощей или времени на долгие заготовки.

Аджика домашняя острая
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аджика домашняя острая

Почему стоит попробовать этот вариант

Томатная паста создаёт идеальную основу: густую, концентрированную и насыщенную. Добавление болгарского перца и чеснока придаёт свежесть, а немного уксуса и масла делают вкус сбалансированным. К тому же вы сами решаете, насколько острой будет аджика — достаточно добавить перец чили.

Такой соус подойдёт и к мясу, и к овощам, и к простому хлебу. Он хорош как для повседневных блюд, так и для пикника.

Ингредиенты

  • Томатная паста — 500 г

  • Болгарский перец — 2 шт.

  • Чеснок — 5 зубчиков

  • Соль — 1 ст. ложка

  • Сахар — 1 ст. ложка

  • Уксус 9% — 1 ст. ложка

  • Растительное масло — 2 ст. ложки

  • Молотый чёрный перец — по вкусу

  • Перец чили (по желанию) — для любителей остроты

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Подготовка овощей

Болгарский перец тщательно вымыть, удалить плодоножки и семена. Нарезать крупными кусочками. Чеснок очистить от шелухи.

Шаг 2. Измельчение

В блендере соединить перец и чеснок. Измельчить до состояния пасты (можно оставить небольшие кусочки для текстуры).

Шаг 3. Смешивание

Добавить к массе томатную пасту, соль, сахар, уксус и растительное масло. Перемешать до однородности.

Шаг 4. Варка

Переложить смесь в кастрюлю, довести до кипения и варить 20-30 минут на слабом огне, периодически помешивая.

Шаг 5. Укупорка

Разлить готовую горячую аджику по чистым банкам, закрыть крышками. После остывания хранить в холодильнике. Уже через сутки соус полностью раскрывает вкус.

Советы и варианты

  • Хотите сладковатый соус? Увеличьте количество сахара на треть.

  • Если нет 9% уксуса, используйте 4,5% — просто вдвое больше.

  • Для насыщенного аромата можно добавить чайную ложку паприки или немного хмели-сунели.

  • Аджика подходит и для консервирования: разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: добавить слишком много уксуса.
    Последствие: вкус станет резким.
    Альтернатива: использовать мягкий яблочный уксус или лимонный сок.

  • Ошибка: не проварить смесь.
    Последствие: аджика будет водянистой и быстро испортится.
    Альтернатива: варить до загустения, пока масса не станет однородной.

  • Ошибка: хранить при комнатной температуре.
    Последствие: риск брожения.
    Альтернатива: держать в холодильнике до 10 дней.

Плюсы и минусы рецепта

Аспект Преимущества Недостатки
Вкус Пряный, насыщенный, похож на классический Менее яркий аромат свежих овощей
Простота Не требует сложных ингредиентов Нужно время на варку
Универсальность Подходит к мясу, овощам, пасте Не хранится долго без стерилизации

FAQ

Можно ли сделать аджику без варки?
Да, просто не нагревайте смесь — храните только в холодильнике и используйте в течение 3-4 дней.

Чем заменить болгарский перец?
Можно взять запечённый перец или добавить немного моркови для сладости.

Сколько хранится аджика из томатной пасты?
В холодильнике — до 10 дней, в стерилизованных банках — до полугода.

Можно ли сделать острую версию?
Да, достаточно добавить мелко нарезанный перец чили или щепотку кайенского перца.

Три интересных факта

  1. Название "аджика" происходит от абхазского слова аџьыка, означающего "соль".

  2. В традиционной рецептуре аджика готовилась без томатов — только из перца, соли и трав.

  3. Современные варианты соуса стали популярны в СССР, когда томаты начали активно использовать в заготовках.

Исторический контекст

  1. Родиной аджики считается Абхазия — соус изначально подавали к мясу и сырам.

  2. В Грузии появилась "томатная" версия, более мягкая по вкусу и популярная в зимних заготовках.

  3. В советское время томатная паста стала основой для адаптированной "городской" аджики, удобной для быстрого приготовления.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
