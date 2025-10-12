Так пахнет уют: яблочные пончики, которые заменят пирог и штрудель разом

Воздушные, ароматные и по-домашнему уютные — яблочные пончики с корицей станут главным десертом осени. Они не требуют фритюра и лишнего масла, но получаются не менее мягкими и румяными, чем классические. Всё благодаря запеканию в духовке и правильному балансу ингредиентов: яблочное пюре придаёт нежность, а корица — характерный тёплый аромат.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Яблочные пончики с корицей

Если вы не любите возиться с маслом и сковородой, этот рецепт — идеальное решение. Пончики запекаются в силиконовой форме, а затем покрываются сахарно-коричной обсыпкой, напоминающей хрустящую корочку жареных пончиков.

Почему стоит попробовать

Обычно пончики ассоциируются с чем-то тяжёлым и калорийным. Но эта версия ломает стереотипы: вместо жарки — запекание, вместо жирного крема — яблочная нежность. Такое лакомство можно подать не только к чаю, но и на завтрак, к кофе или взять с собой в дорогу.

К тому же готовятся они быстро: пока духовка нагревается, тесто уже будет готово.

Ингредиенты (на 12 штук)

Для теста:

пшеничная мука — 260 г

яблочное пюре — 150 г

яйцо — 1 шт. (60 г)

растительное масло — 34 мл

тростниковый сахар — 150 г

молотая корица — 1 ч. л.

мускатный орех — 0,5 ч. л.

разрыхлитель — 10 г

сливки 10% — 105 мл

Для обсыпки:

сахар — 150 г

молотая корица — 2 ч. л. (8 г)

сливочное масло — 70 г

Подготовка

Просейте муку, чтобы тесто получилось воздушным. Подготовьте миски, венчик и силиконовую форму для пончиков (шесть углублений диаметром 7-8 см). Если формы нет, можно использовать форму для маффинов — получится не хуже.

Разогрейте духовку до 140 °C.

Советы шаг за шагом

Основа вкуса

Разбейте яйцо в миску, добавьте сахар, яблочное пюре, молотую корицу, мускатный орех и растительное масло. Взбейте венчиком до гладкой массы. Уже на этом этапе кухня наполнится запахом осени.

Замешивание теста

Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, затем влейте сливки. Перемешивайте до однородной консистенции. Готовое тесто должно быть густым, но текучим, примерно как на оладьи. Если оно получилось слишком плотным, добавьте ложку сливок.

Переложите массу в кондитерский мешок с круглой насадкой.

Выпечка

Аккуратно заполните форму на две трети объёма. Это важно — во время запекания пончики поднимутся. Поставьте форму в духовку и выпекайте 20-30 минут, пока изделия не станут золотистыми.

Готовность можно проверить зубочисткой — она должна выходить сухой.

Охлаждение

Достаньте форму и оставьте её при комнатной температуре до остывания. Затем уберите в морозильную камеру на полчаса — так пончики легко выйдут из формы и сохранят форму кольца.

Не ставьте горячую форму сразу в холодильник: резкий перепад температуры может повредить как посуду, так и сам прибор.

После охлаждения испеките вторую партию тем же способом.

Обсыпка

Растопите сливочное масло в микроволновке короткими импульсами по 20-30 секунд. В отдельной миске смешайте сахар с корицей.

Остывшие пончики поочерёдно обмакните в растопленное масло, затем обваляйте в сахарно-коричной смеси. Благодаря этому они приобретут карамельную корочку и станут похожи на классические жареные донаты.

Вкус и текстура

Снаружи пончики получаются чуть хрустящими, внутри — нежными и ароматными. Яблочное пюре делает мякиш влажным и воздушным, а корица добавляет пряную нотку, создавая идеальный баланс сладости и тепла.

Как разнообразить рецепт

Если хочется поэкспериментировать, замените часть муки овсяной или добавьте ложку миндальной. Появится ореховый оттенок.

Любители контрастных вкусов могут добавить в тесто немного имбиря или апельсиновую цедру.

Вегетарианский вариант можно сделать без яйца — добавьте лишние 2-3 столовые ложки яблочного пюре, оно отлично свяжет тесто.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком густое тесто.

Последствие: пончики не поднимутся.

Альтернатива: добавьте немного сливок или пюре.

Ошибка: перепечь в духовке.

Последствие: потеряют мягкость и аромат.

Альтернатива: проверяйте готовность за 5 минут до конца времени.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы Не жарятся в масле — меньше калорий Требуется форма Подходят для детей Не хранятся дольше двух дней Можно варьировать вкус и специи Без обсыпки теряется аромат Готовятся быстро — до 40 минут Нужна точность в пропорциях Без фритюра, без запаха масла Менее хрустящие, чем жареные

FAQ

Можно ли использовать покупное яблочное пюре?

Да, но лучше без добавленного сахара — тогда десерт не получится приторным.

Какие сливки выбрать?

Подойдут 10% или 15%. Более жирные делают тесто тяжелее.

Можно ли обойтись без масла в обсыпке?

Можно, но корочка будет менее насыщенной. Масло помогает сахару прилипнуть равномерно.

Как хранить готовые пончики?

Лучше всего — в герметичном контейнере при комнатной температуре до двух суток. Перед подачей можно немного прогреть в духовке.

Можно ли приготовить без сахара?

Да, замените тростниковый сахар на эритрит или кокосовый сахар — аромат останется, а калорий будет меньше.

Мифы и правда

Миф: запечённые пончики — это сухой вариант.

Правда: яблочное пюре делает их мягкими и влажными изнутри.

Миф: форма обязательна.

Правда: без неё можно испечь в виде кексов, вкус не изменится.

Миф: без масла нет вкуса.

Правда: аромат и корочка формируются за счёт корицы и сахарной обсыпки.