Сибирский рецепт без мясорубки: как приготовить пельмени, которые пахнут охотой

Пельмени — одно из самых узнаваемых и любимых русских блюд, но их история и география куда богаче, чем принято считать. Споры о том, кто первым догадался завернуть фарш в тесто, не утихают десятилетиями. У каждого региона — своя легенда, рецепты и символика. От суровых сибирских морозов до бурятских степей — пельмени объединяют страну, оставаясь частью культурной памяти и гастрономического наследия.
Сибиряки уверены: именно у них родилось это блюдо. Изначально в начинку клали мясо диких животных — медведя, лося, кабана, а для сочности добавляли колотый лёд. Иногда мясо смешивали с лесными ягодами — морошкой, брусникой или клюквой. Такие пельмени были настоящей "энергетической капсулой" для охотников.
На право первенства претендуют и удмурты вместе с коми-пермяками. Их пельмени — "пельняни" — использовались не только в быту, но и в обрядах. После жертвоприношений мясо скота заворачивали в тесто, готовили и выносили на мороз для хранения — по сути, это была древняя версия замороженных полуфабрикатов.
А вот казаки утверждают, что именно они познакомили всю Россию с пельменями. По преданию, в походах атаман Ермак питался исключительно "хлебными ушками" — простыми, сытными и долго хранящимися.
"В старину пельмени были не просто едой, а символом уюта и изобилия: их лепили всей семьёй, вкладывая в каждое ушко пожелания благополучия", — рассказывают историки кухни.
Эти пельмени крупнее обычных, с открытым краешком и необычайно сочной начинкой. В тесто традиционно добавляют ржаную муку, а в фарш — три вида мяса: говядину, свинину и баранину.
Совет: чтобы фарш получился по-настоящему сибирским, мясо лучше не перемалывать, а мелко рубить ножом.
|Компонент
|Количество
|Особенность
|Ржаная мука
|150 г
|придаёт плотность и аромат
|Пшеничная мука
|420 г
|делает тесто эластичным
|Говядина
|500 г
|основа вкуса
|Баранина
|300 г
|добавляет жирность
|Свинина
|300 г
|делает начинку сочнее
Пельняни отваривают 8-10 минут в подсоленной воде и подают со сметаной, томатным соусом или хреновиной.
Название "подкоголь" переводится как "пирожок, сваренный в котле". В отличие от привычных пельменей, они имеют косичку по краю, которая удерживает сок внутри.
Классическая начинка — крольчатина с перловкой и луком. Иногда мясо заменяют дичью: кабанятиной или зайчатиной.
|Ингредиент
|Количество
|Примечание
|Крольчатина
|500 г
|можно заменить курицей
|Перловка
|4 ст. л.
|варёная, остывшая
|Лук
|1 шт.
|для сочности
|Мука
|420 г
|для теста
|Яйцо
|1 шт.
|связывает тесто
Подкоголи варят 8 минут и подают со сметаной или сливочным маслом. Если смешать пшеничную муку с ржаной, тесто станет ароматнее и более "деревенским" по вкусу.
Кундюмы появились в монастырской кухне как постная альтернатива мясным пельменям. Их не отваривают, а запекают или жарят, а затем томят в грибном бульоне.
Начинка — грибы с гречкой и луком. Тесто заварное, пластичное, из муки и кипятка.
Совет: подавайте кундюмы в горшочке с грибным отваром — аромат будет незабываемым.
|Ингредиент
|Количество
|Особенность
|Мука
|550 г
|основа теста
|Вода
|200 мл
|кипяток для заваривания
|Масло
|4 ст. л.
|делает тесто мягким
|Грибы
|250 г
|лесные или сушёные
|Гречка
|½ стакана
|насыщает блюдо
|Лук
|1-2 шт.
|обжаренный до золотистого цвета
Бянси — гордость Хабаровского края и народа орочи. Начинка — мелко рубленная рыба: кета, горбуша, треска. Варят их не в воде, а в рыбном бульоне.
Рыбу смешивают с луком, зеленью и сливочным маслом — получается нежно и ароматно. Подают с зеленью и ложкой сметаны.
Фишка рецепта: можно сочетать белую и красную рыбу — вкус станет глубже и насыщеннее.
Буузы (или позы) — гордость бурятской кухни. Их не варят, а готовят на пару, а внутри собирается ароматный мясной бульон.
Фарш делают из баранины, говядины и курдючного жира, формируя круглые мешочки с 33 защипами. Считается, что именно такое количество приносит удачу.
Внутри буузы скапливается мясной сок, который нужно аккуратно выпить перед тем, как съесть тесто — таков кулинарный ритуал бурят.
Уральские посикунчики — мини-чебуреки, жареные до румяной корочки. Они получили своё название от слова "сикать" — брызгать: при надкусывании из них действительно "стреляет" сок.
Классический вариант — с мясом, но не менее вкусны посикунчики с квашеной капустой и луком. Их подают горячими с соусом мака́ло - смесью бульона, уксуса и специй.
Пельмени стали общероссийским достоянием в XIX веке. Их готовили и в крестьянских избах, и на царских кухнях.
В Петербурге и Москве пельмени в своё время стоили дороже устриц.
Существовали даже пельмени с фруктами и шампанским - десерт для знати.
В Красноярске в 2018 году слепили рекордный пельмень весом 50 кг.
В Миассе в 2015 году открылся первый в России музей пельменя.
Пельмени — это не просто блюдо, а часть культурной истории, объединяющая разные народы России. В каждом регионе они обрели свой характер — от постных кундюмов до сочных бууз. Разнообразие начинок, форм и способов приготовления отражает традиции, климат и уклад жизни. Сегодня пельмени остаются символом домашнего тепла и кулинарного мастерства, прочно связав прошлое и настоящее русской кухни.
