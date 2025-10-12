Пирог, из-за которого соседи начнут дружить: запах сам всё расскажет

Этот пирог сочетает в себе рассыпчатое песочное тесто, нежный слой заварного крема и ароматную яблочную начинку под румяной сахарной крошкой. Подходит для выпечки в круглой форме диаметром 26-28 см.

Шарлотка

Шаг 1. Подготовка песочного теста

В миску просейте муку и добавьте к ней разрыхлитель и ванильный сахар. Выложите мягкое сливочное масло, всыпьте сахар и перемешайте руками или миксером с насадкой "крюк". Затем введите яйца и быстро замесите тесто до гладкой, эластичной массы. Оно не должно липнуть к рукам, но оставаться мягким. Если тесто кажется слишком плотным, добавьте 1-2 столовые ложки холодной воды.

Сформируйте из теста шар, оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30 минут. Это позволит ему стабилизироваться, а масло затвердеет, благодаря чему корж сохранит форму во время выпечки.

Шаг 2. Приготовление яблочной начинки

Пока тесто охлаждается, займитесь начинкой. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте кубиками среднего размера. Лучше использовать кислые сорта — они сохраняют структуру и придают десерту насыщенный вкус.

В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте сахар и изюм. Перемешайте, затем выложите яблоки. Нагревайте на среднем огне, пока фрукты не станут мягкими и не выделят сок. Постепенно масса начнет густеть — важно не переварить, чтобы кусочки оставались заметными. При желании можно добавить щепотку молотой корицы или немного лимонного сока для яркости вкуса. После готовности снимите кастрюлю с огня и дайте массе полностью остыть.

Шаг 3. Заварной крем

Для этого этапа используйте готовый порошок для пудинга или заварного крема. Разведите его в молоке согласно инструкции на упаковке. Варите на слабом огне, постоянно помешивая, чтобы избежать комков. Когда крем начнет густеть, снимите с плиты и остудите до комнатной температуры. Важно не допускать, чтобы он полностью застыл — масса должна оставаться густой и податливой для распределения по тесту.

Шаг 4. Формирование пирога

Смажьте форму для выпечки сливочным маслом или застелите дно пергаментом. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в пласт толщиной около 0,5 см. Аккуратно перенесите в форму, прижимая к дну и стенкам. Поднимите бортики на высоту примерно 3 см, чтобы удержать начинку.

На основу равномерно выложите заварной крем и аккуратно разровняйте лопаткой. Поверх крема распределите яблочную начинку, слегка утрамбовывая её ложкой. Начинка должна быть ровной, без пустот.

Шаг 5. Крошка для покрытия

В отдельной миске смешайте муку, сахар и сливочное масло комнатной температуры. Перетрите руками до образования мелкой крошки. Если хотите, чтобы верх был более хрустящим, можно добавить столовую ложку овсяных хлопьев или немного молотого миндаля. Посыпьте полученной смесью верх пирога, равномерно закрывая яблочный слой.

Шаг 6. Выпечка

Разогрейте духовку до 160 °C. Поместите пирог на средний уровень и выпекайте около 55-60 минут, пока верх не станет золотистым. За 10 минут до окончания можно увеличить температуру до 200 °C, чтобы верхняя крошка подрумянилась. Главное — не передержать, иначе пирог пересушится.

После выпечки достаньте форму и дайте пирогу полностью остыть. Тёплый крем может быть жидковат, поэтому разрезать его стоит только после полного охлаждения, а ещё лучше — поставить в холодильник на 2-3 часа. Тогда слои стабилизируются, и пирог будет легко нарезать на аккуратные порции.

Шаг 7. Подача и хранение

Перед подачей можно слегка посыпать пирог сахарной пудрой или украсить ломтиками свежих яблок. Он прекрасно сочетается с шариком ванильного мороженого или ложкой сметаны. Хранить готовую выпечку рекомендуется в холодильнике не более трёх дней, плотно закрыв крышкой или обернув плёнкой, чтобы тесто не впитывало запахи.

Советы

• Чтобы крошка была рассыпчатой, используйте охлаждённое масло.

• Яблочную массу не доводите до пюре — лёгкая текстура придаёт пирогу аппетитный вид.

• Если яблоки очень сочные, добавьте чайную ложку крахмала при тушении.

• Для более насыщенного аромата можно использовать ванильную эссенцию в тесте и каплю рома в начинке.

• Форму с пирогом удобно ставить на противень — при выпекании может выделиться немного сока.

Ингредиенты (на 1 пирог)

Для песочного теста:

• Мука — 300 г

• Сливочное масло — 100 г

• Сахар — 100 г

• Разрыхлитель — 1 ч. л.

• Ванильный сахар — 1 пакетик

• Яйца — 2 шт.

Для начинки:

• Яблоки (желательно кислые) — 1,5 кг

• Сливочное масло — 50 г

• Изюм — 50 г

• Сахар — 50 г

• Порошок для заварного крема — 1 пакетик

• Молоко — по инструкции на упаковке

Для крошки:

• Мука — 150 г

• Сливочное масло — 100 г

• Сахар — 100 г