Шеф-повар раскрыл секрет: мясо разморозится за 5 минут — нужен лишь простой раствор

Каждый из нас хотя бы раз оказывался в ситуации, когда ужин уже запланирован, а в холодильнике — только кусок промёрзшего мяса. Микроволновка сушит и делает края серыми, оставляя середину ледяной, а размораживание при комнатной температуре небезопасно: бактерии начинают размножаться уже через час.
Что делать, если времени в обрез? Ответ нашёл профессиональный шеф-повар, чьё видео с лайфхаком собрало миллионы просмотров в соцсетях.
"Мясо можно разморозить всего за пять минут — безопасно и без потери вкуса", — рассказал шеф-повар ресторана.
Главная идея в том, чтобы использовать простейший раствор из воды, соли и уксуса. Комбинация этих ингредиентов ускоряет теплопередачу и помогает мясу размораживаться равномерно, сохраняя структуру волокон.
Такой способ подходит для любого вида мяса — курицы, свинины, говядины, баранины и даже филе рыбы. Главное — не использовать кипяток и не оставлять продукт без присмотра, уточняет joy.hu.
1 литр тёплой (но не горячей) воды
1 столовая ложка соли
немного белого или яблочного уксуса
замороженные куски мяса
Все компоненты есть практически на любой кухне, а значит, этот способ не требует дополнительной подготовки.
|Способ
|Время
|Качество мяса
|Безопасность
|Потеря влаги
|На столе при комнатной температуре
|3-5 часов
|ухудшается, появляются серые зоны
|низкая
|высокая
|В микроволновке
|10-15 минут
|края пересушиваются
|средняя
|высокая
|В холодильнике
|8-12 часов
|отличное
|высокая
|минимальная
|В воде с солью и уксусом
|5 минут
|сохраняет текстуру и сочность
|высокая
|минимальная
Возьмите широкую миску или кастрюлю, налейте тёплую воду (около 40-45 °C).
Добавьте соль и немного уксуса. Перемешайте до полного растворения.
Погрузите замороженные куски мяса в воду. Они должны быть полностью покрыты раствором.
Через 5-7 минут проверьте: лед растает, мясо станет мягким, но не рыхлым.
После размораживания промойте мясо под прохладной водой и обсушите бумажным полотенцем.
Этот способ не только ускоряет процесс, но и улучшает вкус: мясо после такой обработки становится чуть мягче и ароматнее при жарке или тушении.
"Смесь соли и уксуса усиливает теплопроводность воды, поэтому мясо прогревается равномерно и остаётся безопасным для употребления", — добавил шеф-повар.
• Ошибка: залить мясо кипятком
→ Последствие: снаружи сваривается, внутри остаётся лёд
→ Альтернатива: использовать воду температурой не выше 45 °C
• Ошибка: размораживать в микроволновке
→ Последствие: неравномерное прогревание, пересушенные края
→ Альтернатива: раствор соли и уксуса
• Ошибка: оставлять мясо на столе
→ Последствие: размножение бактерий, неприятный запах
→ Альтернатива: замачивание в подсолённой воде или холодильник
Если вы размораживаете большой кусок, например окорок или целую курицу, просто увеличьте объём воды и соли вдвое. Можно менять воду один-два раза, чтобы поддерживать её температуру. Так мясо разморозится за 15-20 минут вместо нескольких часов.
Для филе, стейков и отбивных достаточно 5-6 минут. Главное — не передержать, иначе волокна начнут впитывать лишнюю влагу.
|Плюсы
|Минусы
|Очень быстрое размораживание
|Требуется контроль температуры
|Сохраняет структуру и вкус
|Нужно следить, чтобы мясо не начало вариться
|Повышает безопасность процесса
|Нельзя использовать для фарша
|Подходит для большинства видов мяса
|Не подходит для деликатных морепродуктов
|Можно использовать в домашних условиях
|Не рекомендуется для промышленной кухни
Можно ли использовать морскую соль?
Да, она подходит, но не влияет на результат — главное, чтобы соль полностью растворилась.
Какой уксус выбрать — белый или яблочный?
Оба варианта работают одинаково. Белый — нейтральнее, яблочный придаёт лёгкий аромат.
Подходит ли этот метод для фарша?
Нет. Фарш размораживается только в холодильнике, иначе он теряет структуру и вкус.
Можно ли замачивать мясо дольше 10 минут?
Не стоит: волокна начнут впитывать воду, мясо станет водянистым.
Можно ли использовать этот способ для рыбы?
Да, но время нужно сократить до 2-3 минут — филе рыбы нежнее.
Миф: быстрая разморозка делает мясо сухим.
Правда: при правильной температуре (до 45 °C) волокна не повреждаются, и мясо остаётся сочным.
Миф: уксус портит вкус продукта.
Правда: его количество слишком мало, чтобы повлиять на вкус, но оно помогает убить бактерии.
Миф: размораживать можно только в холодильнике.
Правда: холодильник — безопасный, но не единственный вариант. Раствор соли и уксуса — эффективная альтернатива.
Раствор соли и уксуса создаёт слабую ионизацию воды, повышая её способность проводить тепло.
При таком способе температура поверхности мяса остаётся ниже 10 °C — безопасная зона для хранения.
Этот метод активно используется в профессиональных кухнях Азии и Европы, особенно при подготовке морепродуктов.
Быстрая разморозка появилась в 1980-х годах, когда в ресторанах начали использовать методы "шокового оттаивания" для экономии времени. Тогда повара заметили, что сочетание соли и кислоты ускоряет процесс в несколько раз. Сегодня этот приём — один из базовых в ресторанной технологии.
